ДВМП обзавелось "Реал-Капиталом"

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" стало владельцем 100% акций ЗАО "Реал-капитал" (Владивосток). ДВМП по состоянию на 28 марта увеличило свою долю в ЗАО с 0% до 100% акций, говорится в сообщении пароходства. "Реал-капитал" владеет землей под терминалом "Дальрефтранса" (дочернее общество ДВМП). По сведениям ДДГ "ЗР", сделка была совершена для дальнейшего строительства на терминале площадки для операций с рефрижераторными контейнерами.