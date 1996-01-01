Бывший гендиректор Дальсвязи возглавил "Старт Телеком"

Экс-гендиректор ОАО "Дальсвязь" Антон АЛЕКСЕЕВ, покинувший компанию в конце января, возглавил одного из российских провайдеров - ОАО "Старт Телеком".

Главный управляющий директор "Старт Телекома" Павел КАПЛУНОВ заявил: "Назначение нового гендиректора означает завершение начального этапа развития компании". "Компания будет значительно расширяться и в перспективе 1-2 лет возможно проведение ее IPO. Очевидно, что в этих условиях нам необходим очень сильный менеджер, обладающий опытом руководства крупными телекоммуникационными проектами, способный в сжатые сроки существенно повысить капитализацию компании".