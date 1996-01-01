В Хабаровске нужно завязать транспортный узел

Одним из ключевых вопросов для поездки министра транспорта России Игоря ЛЕВИТИНА на Дальний Восток стало развитие воздушного транспорта и, в частности, перспективы развития аэропорта в Хабаровске. Результаты визита для ДДГ "ЗР" прокомментировал директор ОАО "Хабаровский аэропорт" Алексей ВЛАСОВ.

- Алексей Евгеньевич, в Хабаровске Игорь Левитин озвучил необходимость разделения авиакомпаний на аэропортовую и авиационную составляющие. Его высказывание относилось и к "Дальавиа". С вашей точки зрения, это действительно необходимо?

- Почему на протяжении последних лет наблюдается положительная тенденция развития московских авиаузлов? Потому что там создан более либеральный режим для всех авиакомпаний. Это возможности организации перевозок и сторонних авиакомпаний, зачастую предлагающих более гибкую тарифную политику, а также использования стыковочных рейсов не только московского авиаузла, но и сибирского, уральского регионов. И эту услугу мы сможем предоставлять авиакомпаниям после окончательного формирования на базе нашего предприятия оператора аэропорта. В российских аэропортах соотношение авиационных и коммерческих доходов составляет 90 к 10, то есть подавляющая часть - это платежи авиакомпаний. Что происходит у нас? Региональная авиакомпания монополизировала рынок, однако остается убыточной. Как следствие, если раньше доминирующее положение на Дальнем Востоке занимал аэропорт в Хабаровске, а Южно-Сахалинск, Магадан и Владивосток ориентировались авиалиниями на него, отсюда уходили дальномагистральные воздушные суда, то сейчас они выходят на прямые маршруты в Москву, и мы теряем пассажиров. Хотя по параметрам: погодные условия, состояние полос, класс воздушных судов, которые могут быть приняты, - эти аэропорты намного уступают нашему.

- А с какими результатами закончил прошлый год Хабаровский аэропорт?

- По итогам года выручка превысила 2 млрд руб. Чистая прибыль составила 132,4 млн руб. В бюджеты всех уровней мы заплатили более 225 млн руб. налогов. А в целом за полтора года с момента прихода в аэропорт "Группы Альянс" в развитие инфраструктуры инвестировано около 270 млн руб. Приобретены оборудование и спецтехника, реконструирована зона регистрации и обработки багажа, переоснащен топливнозаправочный комплекс.

- Каковы перспективы развития аэропорта в Хабаровске при условии, что бизнес "Дальавиа" будет поделен и имущественные земельные вопросы решены, на чем настаивает Игорь Левитин?

- Очень оптимистичные. Министр транспорта подтвердил, что аэропорт Хабаровска решено развивать как хаб, мультимодальный транспортный узел, единственный на Дальнем Востоке. Специалистами "Альянса" совместно с американской консалтинговой компанией Simat, Helliesen & Eichner разработан план стратегических преобразований. В течение нескольких лет будет проведена коренная реконструкция аэропорта, построены новый пассажирский и грузовой терминалы и др. Результатом станет рост пассажиро- и грузопотока. Ведь что такое хаб? Аэропорт становится хабом, если трансферт превышает 11% пассажиропотока.То есть, допустим, пассажир взял билет в Токио до Москвы: в Хабаровск вышел из самолета, на стойке зарегистрировал прибытие и без прохождения досмотра, сдачи багажа, сел в самолет и полетел в Москву. А что такое мультимодальный транспортный узел? Это место стыковки железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Место, где привезенный груз консолидируется и развозится по регионам. Именно это появится здесь. Презентация стратегии развития аэропорта пройдет скоро в Хабаровске.