Транспортная Мекка

"Хабаровский край имеет для нас очень важное значение как транзитная, так и экспортно-импортная территория", - заявил министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН на заседании в Хабаровске. Со слов министра, регион должен стать центром, куда будут сходиться все транспортные пути Дальнего Востока: и железнодорожные, и морские, и воздушные.

Предполагается, что здесь будет образован транспортный узел для перевозки грузов и пассажиров в европейскую часть России и южную Азию.

Досье В настоящий момент на территории Хабаровского края пересекаются Трансиб и БАМ, автодороги федерального значения и воздушные трассы. Удельный вес грузооборота края в ДВФО составляет 32%, пассажирооборота - 35%. Для экономики Хабаровского края характерна высокая доля транспорта в ВРП, в 2006 г. она составила 14%. На транспорте трудится более 60 тыс. человек, или 9% от общей численности занятых в экономике региона. Ежегодные налоговые отчисления транспортных предприятий в краевой бюджет составляют около 3 млрд руб., или 10% платежей.

В настоящий момент транспортная система края развивается в рамках федерально-целевых и адресных программ. Часть проектов отнесена в программу "Модернизация транспортной инфраструктуры России". Другие удалось включить в ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье". А сегодня, как сообщил министр, Министерство транспорта готовит новую программу "Развитие транспортной инфраструктуры России в 2010-2015 гг.". "Если вы сумеете нас убедить в перспективности тех проектов, которые хотите реализовать, мы включим их туда", - обратился к региональным чиновникам московский гость. Стоимость новой программы с учетом всех источников финансирования составит 2,5% от ВВП. Для сравнения - доля действующей транспортной программы 1,5% от ВВП.

Хабу быть?

"Наше предложение: аэропорт Хабаровска становится аэропортом федерального уровня. Все остальные остаются региональными. При этом мы не снимаем с себя ответственность за их переоборудование в рамках ФЦП", - заявил Игорь Левитин. "Дальавиа" чиновник предложил разделить на аэропорт и авиакомпанию. "Дальше есть предложение "Аэрофлота" по созданию совместной авиакомпании".

Необходимость преобразований в аэропорту Хабаровска министр пояснил так: "Без коренного изменения ситуации мы не видим перспективы развития хабаровского аэропорта. По нашей стратегии Хабаровск должен стать единственным на Дальнем Востоке хабом. Но сегодня нас не устраивают ни оргструктура этого аэропорта, ни тем более отношение местных властей к этому аэропорту". И даже пообещал доложить о положении дел председателю правительства Михаилу ФРАДКОВУ. Напомним, в настоящий момент часть аэропортового хозяйства находится в собственности авиакомпании "Дальавиа", а часть принадлежит ОАО "Хабаровский аэропорт".

А после высказал просьбу - все федеральное имущество, не подлежащее приватизации в хабаровском аэропорту, а именно земля, должно быть закреплено за Министерством транспорта России. "Это наше основное условие, - отметил министр. - В противном случае мы вынуждены будем прекратить финансирование этого объекта. Мы готовы развивать имущество, которое принадлежит Федерации, но только если это имущество стоит на земле Минтранспорта".

На вопрос министра, почему муниципалитет отказывается передавать государству землю под взлетно-посадочной полосой, первый заместитель мэра Хабаровска Валерий КАЗАЧЕНКО заверил, что "закрепление земли надо производить, и мы будем его производить".

Министр транспорта и связи Хабаровского края Сергей ЗРАЖЕВСКИЙ федерального чиновника поддержал. "По развитию аэропорта в Хабаровске сегодня нужно говорить о том, что хозяйствующие субъекты самостоятельно вопрос не решат. Нам надо самым активным образом вмешаться и сделать так, чтобы и частный бизнес там присутствовал, и государство. И чтобы те задачи, которые стоят по развитию этого транспортного узла, мы могли бы решить в самое ближайшее время и выйти на структуру аэропорта-хаба".

"Париж-Даккар" отдыхает

Со слов Сергея Зражевского, сегодня в Хабаровском крае на 1000 кв. км приходится только 7 км автомобильных трасс. "Этого явно недостаточно, - заметил чиновник. - Строительство сети дорог не обеспечивает спрос". Если предложения региона по развитию автомобильных трасс получат одобрение в Москве и проекты останутся в ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье ", то "все магистральные дороги края будут построены до 2013 г.". За 2,5 года планируется достроить федеральную трассу Чита-Хабаровск. С 2010 г. начнется масштабная реконструкция трассы Хабаровск-Владивосток. На завершающую стадию строительства первой дороги нужно 22,1 млрд руб. На реконструкцию трассы до Владивостока предполагается выделить 4,1 млрд руб. Примечательно, что на заседании в Хабаровске и глава Росавтодора Олег БЕЛОЗЕРЦЕВ, и Игорь Левитин были единодушны в желании дать средства на эти объекты. На них, видимо, произвело впечатление путешествие по этим дорогам. Так, говоря о трассе из Владивостока, Игорь Левитин заметил: "Ралли Париж-Даккар отдыхает".

Досье Трасса Чита-Хабаровск представляет собой одну из опорных автодорог Дальнего Востока. Протяженность магистрали составляет 2097 км. На начало 2007 г. построено 1768 км, из них с черным покрытием 679 км, с щебеночным - 1089 км. В 2007 г. планируется завершить первую стадию работ - разровнять и засыпать еще 300 км. На это будет потрачено более 6 млрд руб. На завершение второй стадии работ - укладки асфальта - потребуется менее 3 лет. На это в 2007-2009 гг. предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в объеме 22,1 млрд руб.

Как уверяли на заседании директор межрегиональной дирекции по дорожному строительству в ДВФО Валентин ИВАНЕНКО и Олег Белозеров, оставшуюся часть работ по трассе "Амур", несмотря на объем, реально выполнить за два с половиной года. Нужен только еще 1 млрд руб на этот год, чтобы подрядчики могли заготовить материалы. Только щебня на трассу надо 6,2 млн кубов, а битума - 307 тыс. тонн.

На трассе Хабаровск-Владивосток, со слов начальника федерального управления "Автодороги Дальнего Востока" Сергея ЦЫБИНА, сегодня 630 км из 740 км не соответствуют нормативным требованиям. Из них 194 км в Хабаровском крае, остальные - в Приморье. На полную реконструкцию дороги надо 13 млрд руб. Олег Белозеров предложил этот проект включить в новую ФЦП.

Туда же Росавтодор и региональные власти предлагают записать проект по строительству дороги Хабаровск-Находка. "Сегодня дорога тупиковая. 75 км нужно сделать, чтобы выйти на Дальнереченск, - пояснил Сергей Цыбин. - Но сделав ее, мы разгрузим трассу Хабаровск-Владивосток и сможем заняться ее реконструкцией". Однако необходимость выделять дополнительные миллиарды смутила Игоря Левитина. Он предложил просителям сначала подсчитать грузопоток, а потом уже составить предложение.