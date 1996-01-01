ФНС запустит единую базу истребованных документов...

Компаниям скоро не придется предоставлять налоговикам одни и те же документы по несколько раз: Федеральная налоговая служба с 1 июля планирует запустить единый федеральный информационный ресурс с информацией об истребованных документах. Об этом сообщает ИА "Альянс Медиа".

"В специальную базу данных будут помещены все сканированные копии документов, полученных в рамках истребования. Найти любой документ, полученный налоговыми органами от налогоплательщика, позволит поисковая система", - сообщила замруководителя ФНС России Татьяна ШЕВЦОВА.

По ее словам, центральный аппарат ФНС России также готовит к реализации "новую составляющую организации аналитической и контрольной работы" налоговиков. Суть правил игры: налоговый орган в открытой печати публикует условия (например, долю налоговых вычетов, размер заработной платы, уровень налоговой нагрузки), при соблюдении которых выход к налогоплательщику считается нецелесообразным. И в течение определенного срока, допустим года, соблюдает эти условия. "Соответственно плательщики, которые хотят сократить визиты налоговиков, смогут принять эти негласные правила".