Платим налоги через сеть

С 2007 года все компании численностью свыше 250 человек должны сдавать отчетность по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). А через год такая же обязанность появится у организаций, где работают более 100 сотрудников. Это, несомненно, для тех бухгалтеров и руководителей, которые вот уже 5 лет находятся в глубокой обороне, то есть предпочитают сдавать отчетность на бумаге. А таких, по статистическим данным, подавляющее большинство.

По какой интернет-дорожке направляются налогоплательщики Дальнего Востока, ДДГ "ЗР" выясняет на своих страницах.

Куда-куда вы удалились...

Время иллюзий безвозвратно ушло. Если до конца 2003 г. Управление МНС России по Приморскому краю (теперь УФНС) планировало, что около 50% всех налогоплательщиков будут сдавать свои отчеты в электронном виде (на дискетах или через Интернет), то и по сей день эта цифра далека от идеала. Побудить на общение в виртуальном режиме налогоплательщика, как ни странно именно крупного, оказалось не легко. Да и в 12 - миллионной российской столице, на которую мы привыкли равняться, лишь 13% налогоплательщиков представляют отчетность через Интернет.

Надо сказать, что методика подсчета подключившихся у операторов связи и налоговых инспекций существенно отличается. Операторы учитывают всех своих клиентов, налоговая служба - лишь тех, кто сдает "ненулевую отчетность". Традиционно "нулевики" попадают в раздел проблемных налогоплательщиков и в статистических данных не фигурируют. Поэтому реальные цифры разнятся примерно в 1, 5 раза. По неофициальным данным, в Приморском крае около 3000 налогоплательщиков сдают отчетность через Интернет.

Индивидуальных предпринимателей, подключенных к телекоммуникационной системе, сущие "копейки". На Сахалине - 43, в Магаданской области - 22, в Приморском крае - 87.

Справка ДДГ "ЗР"

Амурская область: на 34920 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 9445 подключенных. Приморский край: на 90743 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 1867 подключенных. Магаданской область: на 13614 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 245 подключенных. Сахалинская область: на 28772 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 583 подключенных. Хабаровский край: на 66328 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 4000 подключенных.

Основными игроками на поле операторских услуг Дальнего Востока являются ЗАО "Сервер-Центр", НТЦ "Атлас" ФСБ России, ОАО "Арктик Регион Связь", ЗАО "ПФ "СКБ КОНТУР". ООО "Такском", ЗАО "Удостоверяющий центр". Конкуренция между ними достаточно напряженная, поэтому прослеживается тенденция корректировки тарифов в сторону их понижения.

Развенчание мифа

Удивляет феномен Амурской области, поскольку количество налогоплательщиков отличается в разы от результатов якобы более продвинутых соседних краев. При этом стоимость за подключение к услугам операторов связи в области еще недавно составляла около 7000 руб. в год. К примеру, в Приморье средняя стоимость подключения - 3500 руб. в год, не считая абонентского обслуживания, зависящего от системы налогообложения, на которой находится плательщик, и периодичности отчетности. ЗАО "Сервер-Центр" предоставляет возможность пользователю самостоятельно установить программу, что существенно влияет на стоимость пакета услуг.

С целью развенчать иллюзии о том, что подключение к предоставлению отчетности по ТКС - процедура сложная, мы обратились к самим поставщикам услуг. На территории края осуществляют свою деятельность 4 специализированных оператора связи: ЗАО "Сервер-Центр", ООО "ПКП", Владивостокский филиал ФГУП НТЦ "Атлас" ФСБ России, буквально в конце 2006 г. на рынок операторских услуг вышел ООО "ЮМАНС".

По мнению Дмитрия ХОХЛОВА, генерального директора ООО "ПКП", основной причиной, по которой еще не все организации в Приморье подключились к этой услуге, являются два мифа: первый - что это сложно, и второй - что это дорого.

Проблема сложности решается быстро, т.к. все операторы связи имеют консультационные телефонные линии, поддержат и прикрепленные за каждым налогоплательщиком специалисты технической службы, а иные операторы связи готовы помочь вплоть до 23 часов. Одно из важных обстоятельств, что при подключении ТКС налогоплательщику предоставляется возможность подготовки отчетности в стандартном формате, с контролем правильности заполнения полей форм отчетности, при этом осуществляется проверка актуальности версии заполняемой формы. защита от несанкционированного доступа к информации подтверждается прямым лицензированием со стороны ФСБ России всех специализированных операторов.

Александр ХОЛОД, главный менеджер ЗАО "Сервер-Центр", обращает внимание, если налогоплательщик при заполнении "первичной" декларации (которую передает по ТКС) случайно назовет ее "корректирующей", но отошлет в срок, его не оштрафуют. В течение суток поступит протокол приема документов из налоговой инспекции о том, что первичная декларация не поступила, тем самым налогоплательщик сможет исправить свою ошибку, а датой отправления все же будет считаться день и час отправки той самой неверно названной декларации (Приказ МНС России от 10 дек. 2002 г. № БГ-3-32/705@). В то же время оператор связи в течение нескольких минут с момента отправки присылает подтверждение, содержащее дату и точное время передачи декларации. Если такого подтверждения нет в течение часа, то следует обратиться в службу технической поддержки ЗАО "Сервер-Центр".

В письме от 24.04.06 № 03-02-07/1 финансовое ведомство пояснило, что отсутствие подтверждения от инспекции о принятии отчета не является причиной для привлечения компании к ответственности.

Еще одно опасение развенчивает Геннадий Кирилов, заместитель директора Владивостокского филиала ФГУП НТЦ "Атлас" ФСБ России, отмечая, что, несмотря на то, что программы (Налогоплательщик ЮЛ и др.), которые разрабатываются в ГНИВЦ ФНС России, подчас не успевают за постоянно изменяющимся законодательством, иногда формы отчетности модифицируются несколько раз в квартал, все корректировки оператор связи вносит в систему в течение 7 дней с момента выхода соответствующего документа, и они автоматически становятся видны пользователям.