"Последнее слово остается за мной"

Бессменный генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Владимир МАСЛОВСКИЙ считается своим и в деловых, и в политических кругах, да и, как показывают итоги очередных выборов в Законодательное собрание края, среди своих избирателей. За несколько лет после акционирования он сумел не только вывести компанию из предбанкротного состояния, но и сделать ее одной из самых успешных в регионе.

- Владимир Константинович, вы попали в финал краевой Премии "Менеджер года в Приморском крае-2006" по результатам голосования Экспертного совета и открытого голосования приморцев. Оценка экспертов не удивляет. Вы сколько лет руководите ОАО "Приморнефтепродукт"?

- В "Приморнефтепродукт" я пришел в мае 1994 г. из "Востоктрансфлота", где работал главным инженером. У "Востоктрансфлота" тогда уже началась самая черная полоса в его истории, в конечном счете завершившаяся искусственным банкротством и ликвидацией одного из самых успешных предприятий Дальнего Востока. Честно скажу, уходить из "Востоктрансфлота" было тяжело. Но и участвовать в растаскивании и дележе предприятия я не хотел. Поэтому и ушел ничем не запятнанным, без единой акции на счету и, самое главное, с чистой совестью.

Предложение возглавить краевое топливно-сбытовое предприятие поступило от вице-губернатора Игоря ЛЕБЕДИНЦА. И только приступив к работе, я оценил, куда на самом деле попал. С 1936-го по 1991 год компания входила в состав Госкомнефтепродукта СССР. Но после распада Союза и последующей приватизации "Приморнефтепродукт" был реорганизован в акционерное общество открытого типа. Неэффективный менеджмент, сложные условия рынка, перебои с поставками привели к кризису предприятия. Только суммарная задолженность на тот момент превышала 60 млрд неденоминированных руб. И при этом директор уезжает в длительную командировку, главный инженер и вовсе пропадает. Нет в наличии ни экономиста, ни главного бухгалтера. Поэтому задачей номер один было сохранение предприятия. Пришел в "Приморнефтепродукт" я опять же на должность главного инженера, а уже на первом акционерном собрании был избран гендиректором и с 1 января 1995 г. официально возглавил предприятие.

- Можно сказать, что становление рыночной экономики в крае проходило при вашем непосредственном участии. Как вы оцениваете тот период - больше положительного или отрицательного?

- Время было очень тяжелое. И мы чудом избежали сценария того же "Востокрансфлота". В 1996 г., вы это должны помнить, "Приморнефтепродукту" даже было вручено уведомление о предбанкротном состоянии. Этот документ у нас хранится до сих пор как реликвия. Я вышел напрямую на губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО и задал один вопрос - нужен "Приморнефтепродукт" краю или нет и что делать мне, как его руководителю? Ответ обнадежил - "Приморнефтепродукт" имеет социальную значимость для края, и его необходимо вывести из предбанкротного состояния.

- Но конкретная помощь была оказана?

- Наздратенко обращался и к ЧЕРНОМЫРДИНУ, и к ЕЛЬЦИНУ, и в профильное министерство. Большая часть долга была перед налоговой инспекцией. И если бы не тогдашний руководитель краевой налоговой Тамара БУТОВА, думаю, мы бы не справились. Нам была проведена реструктуризация долгов - и сразу стало намного легче. Можно сказать, что "Приморнефтепродукт" является примером того, как грамотная политика власти и бизнеса позволила реанимировать предприятие и вывести его на новый уровень. Уже в 2001 г. мы стали самодостаточным предприятием, получили неплохую прибыль, которая позволила направить часть средств на развитие и даже первые дивиденды выплатить. Приведу одну цифру. За последние несколько лет на развитие своего производства, строительство новых АЗС, модернизацию нефтебаз мы вложили более 1,2 миллиарда рублей.

- Кстати, "Приморнефтепродукт" на моей памяти ни разу не был замечен в скандалах, связанных с невыплатой заработной платы. Это ваша установка?

- Это наше достижение. Мы смогли не поддаться соблазну, как некоторые руководители, которые решали проблемы за счет трудового коллектива. И посмотрите, к чему это привело в ряде предприятий куда более серьезного масштаба. И именно отсутствие долгов по зарплате, я считаю, позволило нам в конечном счете сохранить основной коллектив.

- Вы говорите о хороших отношениях с властью в самые тяжелые времена. А сейчас, когда предприятие по праву считается одним из самых эффективных в крае?

- Конечно, у каждого времени свои приоритеты. В начале приватизации "Приморнефтепродукт", по сути, был монополистом. И власть понимала, что не дай бог ему рухнуть. Та же ситуация сейчас с энергетиками. Сегодня рынок насыщен. По нашим подсчетам, мы занимаем около 38% розничного рынка в крае, а оптового еще меньше. Тем не менее "Приморнефтепродукт" не без основания считается хребтом нашего бизнеса в Приморье, и со стороны властей мы ощущаем, по крайней мере, уважительное к себе отношение.

- Вы один из старожилов приморского парламента. Что дает вам большая политика?

- Это позволяет присутствовать на определенном высоком уровне власти, знать проблемы, которые существуют, озвучивать свои вопросы и находить решения. Разочарую тех, кто думает, что я чего-то там лоббирую в парламенте. "Приморнефтепродукт" никогда не получал никаких преференций. Ни кредитов, ни поручительств. Мы всегда рассчитывали, прежде всего, на себя.

- Бытует мнение, что выиграть выборы можно только за счет имени?

- В случае со мной, на мой опять же взгляд, бренд "Приморнефтепродут" сыграл только на первых выборах в 1997 г. Все-таки значимое для края предприятие, финансово-состоятельное. Впоследствии и мне, и моей команде уже было что сказать избирателям. Оценивалось все по конкретным делам.

- Каким руководителем вы себя больше считаете - авторитарным или либеральным? И какой стиль управления, по вашему мнению, больше подходит в России?

- Я причисляю себя к умеренно-консервативным менеджерам. Считаю, что новшества надо оценивать и принимать, но ни в коем случае не кидаться на них сломя голову. Российский менталитет все-таки диктует особую специфику. Руководитель несет и моральную, и социальную ответственность. Нужно учитывать, что любая ошибка в конечном счете отразится на коллективе. Рисковать нужно умеренно и взвешенно. ("У Владимира Константиновича стиль ситуационного лидерства. Для руководителя это идеальный вариант", - считает заместитель гендиректора ОАО "Приморнефтепродукт" по кадровым вопросам Елена БОГАЧЕВА).

- Как вырабатываются важные стратегические решения компании?

- У нас, конечно, не правление колхоза. И генеральный директор несет всю ответственность за любое принятое решение. Не скажу, что в "Приморнефтепродукте" стопроцентно демократический стиль работы, но и к авторитарным я бы его не отнес. Подготовка того или иного решения проходит коллегиально, но последнее слово остается за мной.

- Как вы решаете кадровую проблему, удерживаете молодых специалистов?

- С началом перестройки стали востребованными несколько иные профессии. На мой взгляд, это издержки нашего времени. В советское время ставка была на технических работников, и это видно хотя бы по тому, что подавляющее число руководителей имело именно техническое образование. С переходом на рынок ценности поменялись. На первый план вышли экономисты, финансисты, юристы, управленцы. Сейчас мы пожинаем плоды перемен. Финансистов и юристов сейчас на рынке хватает. Вопрос - какого они качества. Я не открою Америки, если скажу, что погоня за массовостью породила снижение уровня подготовки. Еще хуже положение дел с техническими специальностями. Мы, к примеру, уже около года не можем найти начальника технического отдела. В этом случае требуется достаточно высокая грамотность, и специалисты такого уровня наперечет. Провал. Особенно это касается квалифицированных рабочих. Я считаю, профессионально-техническое образование заброшено в принципе. А с переходом на новые технологии нам требуются не просто рабочие, а операторы, которые способны работать на высокоавтоматизированных объектах. Если раньше на АЗС оператор должен был иметь прежде всего зычный голос и волевые качества, то сейчас на первый план выходит его техническая подготовка и лояльность к клиенту. Мы уже столкнулись с этими проблемами, и затраты на обучение персонала за последние несколько лет возросли, наверное, в 4-5 раз. При этом средняя заработная плата у нас за прошлый год составляла около 17 тыс. руб. Казалось бы, отбоя от желающих не будет. Но и работник работнику рознь.

- Что вы понимаете под социальной ответственностью бизнеса?

- Прежде всего, честно платить зарплату и налоги. А дальше для каждого руководителя свои критерии. Я, например, считаю, что мы в долгу перед пожилыми людьми. Государство не может обеспечить им в полной мере достойную старость, значит, что-то должен взять на себя бизнес. "Приморнефтепродукт" уже много лет поддерживает ветеранов войны, и совсем недавно мы обсуждали, что можно выделить в их адрес. Если вернуться назад, то одним из первых решений совета директоров было введение ежемесячных выплат пенсионерам компании. И с 1997 г. пусть немного, но доплачиваем.