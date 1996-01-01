Быть социально ответственным выгодно

Несколько дней члены Совета изучали, документы представленные 12-ю компаниями-претендентами на победу, пока смогли прийти к единому мнению и выбрать лидеров. Вот что сообщил в интервью ДДГ "ЗР" председатель Экспертного совета, председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор ПИНСКИЙ:

- Мы остановили свой выбор на 6 финалистах, а не на 4-х, как задумывалось вначале. Это ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (БАМР), ОАО "Приморский ГОК", ОАО "Преображенская база активного морского рыболовства" (ПБТФ), ОАО "Порт Восточный", ОАО "Владивосток Авиа" и ОАО "Находкинский морской торговый порт". В своем выборе мы использовали специальные критерии, значимые с точки зрения профсоюзов.

На выбранных нами предприятиях зарплата должна выплачиваться только официальным путем. При этом зарплата должна быть достойной. Кроме того, работникам должен предоставляться солидный соцпакет, получая который человек чувствовал бы себя по-настоящему защищенным, а не просто в рамках трудового законодательства. Работодатель должен заботиться о безопасности условий труда сотрудников, быть заинтересован в повышении их квалификации. И, разумеется, компания не должна быть должником по налоговым платежам.

Этим требованиям соответствуют не только финалисты, но и все 12 наших номинантов! Более того, каждая компания заботится не только о своих настоящих и ушедших на пенсию сотрудниках и членах их семей, но еще и печется о благе города или поселка, в котором находится, вкладывая средства в развитие инфраструктуры, помогает самым социально незащищенным категориям: детям, инвалидам, старикам.

Наши финалисты - в основном крупные компании, число работников которых составляет более 2 тыс. человек. Как правило, это градообразующие предприятия, такие как ПБТФ, Восточный порт, Приморский ГОК или предприятия, весьма значительные для того города или поселка, в котором они находятся, - НБАМР, Находкинский морской торговый порт и "Владивосток Авиа". Зарплата на каждом из этих шести предприятий в разы выше и минимального размера оплаты труда, и прожиточного минимума, выше средней по краю и средней по отрасли.

Зарплаты регулярно индексируются с учетом инфляции. Средняя зарплата в ОАО "Владивосток Авиа" - более 19 тыс. руб. Остальные держатся примерно на таком же уровне. Средняя зарплата в Находкинском торговом порту более 16,5 тыс. руб. Это в три с половиной раза превышает уровень, предусмотренный отраслевым Соглашением. Зарплата докеров этого предприятия составляет более 24 тыс. руб. в месяц, а на БАМРе средняя зарплата матроса составляет примерно $3 тыс. Как говорят сами работники, здесь самые высокие зарплаты в отрасли. Разумеется, все выплаты производятся "вбелую", кроме того, на БАМРе, например, действует зарплатный карточный проект, благодаря чему семьи тех работников, которые подолгу находятся в море, имеют возможность получать их зарплату на берегу.

Предприятия поддерживают работников во всех радостных и печальных событиях жизни: дают дополнительные выходные дни, выплачивают материальную помощь.

Восточный порт возмещает оплату проезда на похороны близких родственников за пределы Приморского края, материально помогает работникам и пенсионерам в случае пожара, кражи. Приморский ГОК выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 тыс. руб., и потом родителям платят по 3 тыс. руб. в месяц, пока малышу не исполнится 3 года.

Солидные доплаты к пенсии от предприятия каждый месяц получают работники Приморского ГОКа. Восточный порт при выходе на пенсию выплачивает работникам единовременное вознаграждение в размере 10% оклада за каждый год работы. "Владивосток Авиа" заключило договор с негосударственным пенсионным фондом для накопления дополнительной пенсии работникам. Кроме того, раз в год пенсионеры имеют право на льготный пролет (50% от стоимости) в любую точку России на самолетах "Владивосток Авиа".

В этих компаниях ценят хорошую работу и преданность делу. НБАМР и ПБТРФ учредили специальные почетные звания для лучших работников, проработавших на предприятии много лет. В зависимости от заслуг перед компанией работники ПБТРФ, например, могут быть награждены Серебряным или Золотым значками. Это дает право на 50-процентную компенсацию оплаты услуг ЖКХ, на бесплатный проезд (туда и обратно) раз в три года авиатранспортом в любую местность России и ежемесячную доплату к пенсии в размере 50 и 100% минимальных размеров оплаты труда.

Эти предприятия оплачивают от 50 до 75% содержания детей и внуков сотрудников в детских садах, лагерях отдыха. Самые большие льготы предоставляются женщинам, которые одни воспитывают детей, и многодетным семьям.

На предприятиях прекрасно понимают, какое значение имеет здоровье работников. Компании берут на себя расходы на диспансеризацию, регулярные медосмотры, оплачивают лечение вплоть до стоматологической помощи сотрудников и пенсионеров в стационарах, собственных и отраслевых медицинских центрах. Организуют их регулярный отдых - компании считают нужным и возможным содержать собственные санатории, профилактории, базы отдыха.

Людей обеспечивают спецодеждой, бесплатным питанием, доставляют на работу и с работы, производят, как правило, 100% оплату за замещение отсутствующих специалистов, работу ночью и сверхурочно, работников премируют за выслугу лет, выплачивают ежегодные единовременные выплаты, солидные доплаты к отпуску. Компания берет на себя обязательство переобучить и трудоустроить сотрудников, которые по состоянию здоровья больше не могут выполнять прежнюю работу, а в случае, если это невозможно, уволенным выплачивают значительные суммы в течение нескольких месяцев, пока они ищут другую работу, причем сверх положенного Трудовым кодексом выходного пособия.

Предприятия помогают решить своим людям квартирный вопрос: предоставляют ссуды, выступают гарантом по их банковским кредитам на покупку или строительство жилья или обустройство земельных участков. Компании дают ссуды на обучение детей сотрудников, платят стипендии студентам в вузах края, специалисты компаний ведут занятия в специализированных классах средних учебных заведениях.

На все эти мероприятия в бюджетах предприятий выделяются десятки миллионов рублей. Но разве можно измерить деньгами великолепный микроклимат в коллективе, корпоративную гордость сотрудников за то, что они работают в таких компаниях?!

Мы выбрали лишь некоторые, самые впечатляющие пункты коллективных договоров наших финалистов. Возможно, для тех, кто еще не создал профсоюз у себя, эти примеры станут толчком для начала подобной работы в своем коллективе.

Примечательно, что предприятия, которые заботятся о персонале, на своем примере доказывают - это непременная составляющая успешного бизнеса. Нас радует, что в самых крупных и успешных компаниях Приморья это понимают.