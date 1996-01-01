Китайский исход

С 1 апреля рынки опустели. Редкий прохожий завернет сюда, чтобы посмотреть на результат массового исхода китайских торговцев. Русским продавцам приходится оправдываться перед потенциальными покупателями: "Мы тоже люди, с нами тоже можно торговаться". Но народ не верит и проходит мимо.

"Скупили все по дешевке, а потом распродают, - косится на соотечественниц пенсионерка. Кому - война, а кому - мать родна". Продавцы этого и не скрывают: "Бизнес есть бизнес. Вы знаете, какая у китайцев была дневная выручка?!" На рынке "Березка-2", что рядом с автовокзалом, жизнь замерла. С одной стороны вход преграждают перевернутые прилавки, с другой - железные ворота с огромным замком. Аккуратно протискиваюсь между завалами и тут же встречаюсь с двумя мирно прогуливающимися охранниками: "Девушка, вы куда? Здесь никого нет. И вообще, как вы прошли, ведь тут установлены камеры видеонаблюдения. Все киоски набиты товаром, мало ли что от вас ожидать можно?"

На китайском рынке "Березка-1" три четверти контейнеров заперты, на некоторых надписи маркером: "Мы переехали" и номер телефона. Охранников замечено не было, из контейнеров хозяева товар вывезли заранее, так как здесь уже орудуют сваркой - демонтируют китайские рабочие места и очищают пространство под строительство нового продовольственного рынка. Бригадир, присматривающий за процессом, сказал, как отрезал: "Вот вам и год Китая в России. Международным скандалом попахивает..." Попахивало на рынке пока только сваркой. Тут же вились русские торговки: "Эй, сынок, если в каком контейнере зеркало заваляется, ты тащи его ко мне. Я заплачу. Зачем же добру пропадать?"

Пошла по киоскам "присматривать обновку". Да, в общем и целом слухи о тотальной распродаже у китайских предпринимателей оправдались. Приподняли головы хозяйки контейнеров, привозящих товар из Турции: "Берите сумку за 400 рублей. Завтра будет дороже. Вы купили такую же, но кожаную у китайцев и тоже за 400? Это вам повезло, они же уезжали и продавали все подряд". Время от времени в грязи попадаются устаревшие за три дня объявления: "Распродажа. Скидка 50%", отдавали и за 30.

Самое интересное началось, когда пошла по второму кругу. Видимо, меня стали принимать за свою: "Девушка, вы работу ищите? За 15 тысяч пойдете? Только санитарная книжка нужна". Делаю заинтересованное лицо и спрашиваю подробности. Оказывается, семейная пара из КНР живет во Владивостоке уже несколько лет. Дети ходят в русскую школу, и родители планируют дать им образование в российском вузе. "Да вы не беспокойтесь, люди проверенные. Приходите в понедельник, я вас с ними сведу. Сами детали и обговорите, - предлагает продавщица обуви. И со своими подругами переговорите. Где они еще такие деньги заработают?"

Киваю головой, соглашаясь, иду дальше. Из дальнейших разговоров выясняется: "оставшиеся в живых" и не имеющие возможности арендовать площади в торговых центрах китайцы уже придумали схему работы в контейнерах. Они нанимают русских продавцов, а сами оформляются при них грузчиками и прочей подсобной силой. И закон формально не нарушен, и товар под присмотром. Да и поторговаться в случае чего можно с "грузчиком Васей". Зачем кормить русского продавца хозяину товара понятно: "Это не только русская политика. У нас тоже специально создают ненужные рабочие места, людей кормить. Только у вас еда дороже". Так прокомментировал происходящее знакомый из Харбина.

У входа на рынок на Второй Речке на освободившихся местах пенсионерки разложили свой нехитрый товар: огурцы в банках, квашеная капуста, рулоны лоза лимонника. Зрелище хоть и вызывающее чувство патриотизма, но с каким-то грустным оттенком. Теперь так будут выглядеть рынки, пока их не преобразуют в супермаркеты? Теперь понятно, почему туристические компании, работающие на китайском направлении, все как одна подняли стоимость путевок в приграничные города КНР.