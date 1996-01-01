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Моряцко-банкирский альянс
Один из давних партнеров Дальневосточного банка - Дальневосточное морское пароходство, входящее в число крупнейших судоходных компаний России. И хотя на сегодняшний день ДВМП уже не является акционером банка, добрые партнерские отношения между ними остались.
ОАО "ДВМП" - активно развивающаяся компания, одним из основных направлений деятельности которой являются интермодальные контейнерные перевозки. То есть клиентам оказывается полный комплекс услуг: растаможивание грузов, их экспедирование, погрузка-разгрузка и т. д. Одним словом, сервис door-to-door (от двери до двери).
Домашний банк ДВМП
"Наше пароходство работает с Дальневосточным банком с первых дней его создания, - вспоминает заместитель генерального директора и один из старейших управленцев ДВМП Павел ВАСИЛЬЧЕНКО. - В середине 90-х годов банковская деятельность находилась в зачаточном состоянии, а коммерческие банки еще только начинали зарождаться. Естественно, что работать с государственными банками коммерческим предприятиям было сложно. Работая на международном фрахтовом рынке, пароходство было заинтересовано в создании банка, с которым можно было бы оперативно решать коммерческие вопросы, связанные с экспортно-импортными перевозками, обновлением флота и т. д. То есть вести нормальную коммерческую деятельность...".
И ДВМП вошло в число учредителей Дальневосточного (домашнего, как говорят в пароходстве) банка.
"Он может соответствовать определению home-bank, - поясняет первый заместитель генерального директора ДВМП по экономике и финансам Юрий ГИЛЬЦ. - Есть на Западе такое понятие, как "домашний банк". Как правило, это банк, ориентированный на потребности конкретного клиента. Банк, который знает его проблемы, специфику, менеджмент, программу развития на ближайшую перспективу".
"Хочу подчеркнуть, - продолжает Павел Васильченко, - пароходство не ограничилось тем, что внесло свою долю в уставный капитал Дальневосточного банка. Оно участвовало и в его управлении - бывший руководитель ДВМП Виктор Михайлович МИСЬКОВ в течение многих лет был председателем его совета директоров, его сменил на этом посту Александр Анатольевич ЛУГОВЕЦ, а далее - Евгений Николаевич АМБРОСОВ.
И руководство банка входило в руководящий состав пароходства - президент Дальневосточного банка Ядвига Михайловна ДОБРЯНСКАЯ в течение многих лет была членом совета директоров ДВМП. И если мы владели 20% акций банка, то банк был владельцем 10%-ного пакета акций ДВМП. Поэтому исторически наши взаимоотношения были очень продуктивными и для банка, и для пароходства".
Взаимопомощь
Вместе партнеры пережили и самое трудное время - финансовый кризис 1998 года, когда банковская деятельность была фактически парализована, когда рухнули многие банки, включая таких финансовых монстров, как Инкомбанк. Когда вкладчики сутками и даже неделями простаивали у дверей российских банков, чтобы получить обратно свои кровные. А вот у вкладчиков Дальневосточного банка этих проблем не было - ДВМП поддержало свой home-bank в этот критический момент.
"Это было и в наших интересах, - говорит Павел Васильченко, - поскольку нам нужно было организовывать своевременные платежи за проходы судов по международным судоходным каналам - Панамскому, Суэцкому. Там строго: если не оплатишь, судно не пропустят через канал. Аналогичная ситуация и с заходами судов в иностранные порты: не заплатил вовремя портовые сборы и расходы - дело может дойти до ареста судна".
"И все эти вопросы в условиях тяжелейшего кризиса мы успешно решали с Дальневосточным банком, - продолжает генеральный директор ДВМП Евгений Амбросов. - Должен отметить, что с руководством банка в лице Ядвиги Михайловны Добрянской и Бориса Леонидовича ШТЕЙНГАРТА, ранее работавшего в ДВМП и понимающего его специфику, структуру, принципы работы и производственные задачи, работать было легко. Порой достаточно было телефонного звонка, чтобы разрешить самый сложный вопрос. А все необходимые бумаги потом посылали вдогонку".
В настоящее время Дальневосточный банк уже не входит в группу компаний ФЕСКО, но, несмотря на это, моряков и банкиров по-прежнему связывают добрые партнерские отношения.
"У нас есть совместные проекты, наши моряки получают иностранную валюту (так называемые суточные) по картам VISA, которые выпускает Дальневосточный банк, - говорит Юрий Гильц. - Эти карточки действительны практически во всем мире, что позволяет нам оптимизировать процесс выплаты инвалюты, в то время как раньше приходилось переводить ее в иностранные порты через агентов. Агенты обналичивали средства и в чемоданах привозили наличку на суда. Что, как вы сами понимаете, небезопасно. Сегодня такой опасности нет. Ну и плюс ко всему - регулярность выплат".
Доля участия Дальневосточного банка в инвестиционной программе ДВМП, а она составляет около $700 млн, сегодня невелика. В основном в ней участвуют зарубежные банки, а из российских только ВТБ. Дальневосточный банк оказывают пароходству неоценимую помощь консультациями по валютному законодательству при совершении внешнеторговых сделок.
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