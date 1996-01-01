Вектор движения - Дальний Восток

В этом году нефтяная компания "Роснефть" отметила свой 10-летний юбилей. Сегодня НК "Роснефть" - единственная отечественная нефтяная компания, полностью находящаяся в собственности государства, которая имеет свои структурные подразделения практически на территории всей страны. Проведение географического принципа в стратегии развития компании позволяет увязать развитие сбытовых предприятий "Роснефти" с наращиванием и модернизацией смежных активов вблизи своих рынков сбыта.

Так, на Дальнем Востоке в связи с реконструкцией Комсомольского НПЗ в конце 2001 года было создано ООО "РН-Востокнефтепродукт" с головным офисом в Хабаровске, в задачи которого вошли строительство новых АЗС и АЗК в регионах Дальнего Востока и налаживание бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами "Роснефти". В настоящее время это высокоэффективное подразделение "Роснефти", которое обслуживает потребителей в пяти дальневосточных субъектах - Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской и Сахалинской областях. На каждой из этих территорий у предприятия есть филиалы.

Решение "Роснефти" о создании мощной сбытовой структуры в южных регионах Дальнего Востока вряд ли можно назвать случайным - развитие транспортной структуры, рост автомобильного парка территорий требовали от компании более качественной работы по сбыту нефтепродуктов. Учитывая, что основным производителем топлива "Роснефти" в регионе является Комсомольский НПЗ, решение было более чем обоснованным.

Сегодня ООО "РН-Востокнефтепродукт" выполняет на Дальнем Востоке не только работу по реализации нефтепродуктов, но и социальную функцию - часть автозаправочных станций в северных районах обслуживаемых территорий являются убыточными для предприятия, но не закрыты, т. к. в некоторых местах являются чуть ли не единственными станциями, обеспечивающими нужды местного населения в топливе. Осознавая значимость таких АЗС для сельских потребителей, предприятие дотирует и поддерживает их на должном уровне.

Кроме того, руководством компании "Роснефть" в сентябре этого года было принято решение о замораживании цен на нефтепродукты до конца текущего года. Учитывая повсеместный рост цен, такое решение также можно отнести к категории социальных.

ООО "РН-Востокнефтепродукт" поставляет на дальневосточный рынок нефтепродукты только Комсомольского НПЗ, которые проходят все стадии проверки и контроля качества. Стоит отметить, что завод является одним из лидеров по техническому оснащению по всей отрасли в России. КНПЗ выпускает нефтепродукты мирового качества, которые поставляются как на внутренний, так и на внешний рынок. К примеру, план у завода по производству нефтепродуктов в 2005 г. - 6 млн 240 тысяч тонн, из них 1 млн 700 тыс. тонн реализует сбытовая сеть "Востокнефтепродукта", остальное идет в основном на экспорт и в госрезерв. Учитывая достаточный запас "прочности" завода по реализации продукции на внутреннем рынке, растущую транспортную составляющую региона, руководство компании планирует до 2010 г. увеличить сеть АЗС региона более чем в два раза, то есть довести количество заправок с ныне существующих 50 до 130.

На "Востокнефтепродукте" постоянно идет процесс обновления действующих станций. Так, в этом году уже введено в строй 5 новых АЗС, производится реконструкция "старых" станций, все приводится к единому корпоративному стилю. Новые автостанции оснащены шведскими топливными колонками, электронными средствами контроля качества и количества топлива прямо на АЗС. Параллельно развитию станционной сети ведется обновление автопарка - ежегодно закупаются современные бензовозы большого объема.

Одной из последних новинок фирменной торговли ООО "РН-Востокнефтепродукт" стало введение так называемых смарт-карт. Такие карточки удобны в использовании как для корпоративных клиентов предприятия, так и для частных автовладельцев. Заправляясь по ним, владелец карты получает существенную скидку на покупку топлива, что делает фирменную торговлю "Роснефти" еще более привлекательной.

Стоит сказать, что за 4 года существования "Востокнефтепродукта" у экологов к предприятию никогда не было претензий. Все объекты "топливщиков" прошли экологическую экспертизу. Жесткие экологические требования последних лет были восприняты предприятием - в целях повышенной экологической безопасности новые резервуары для топлива на АЗС имеют двойные стенки, в промежутке между которыми залит антифриз.

Один из наиболее значимых проектов "Востокнефтепродукта" на ближайшую перспективу - строительство новых АЗС по трассе Чита-Хабаровск. Как известно, этот участок дороги после окончательной прокладки станет завершающим для полного дорожного сообщения с западом страны. То есть, проще говоря, после реализации этого плана можно будет пользоваться фирменными заправками "Роснефти" на всем протяжении дороги от Владивостока до Москвы. А учитывая возможность оплаты топлива по фирменной пластиковой карте, такая дорога должна стать для российских автомобилистов и удобнее, и дешевле.

Разумеется, как и на любом предприятии, здесь тоже существуют свои сложности. Сказывается достаточно жесткая конкуренция на рынке и низкая платежеспособность населения. Предприятие находит возможность оказывать и спонсорскую помощь. Так, к примеру, 15 млн рублей было выделено на строительство Спасо-Преображенского собора в Хабаровске, 3 млн рублей - на строительство хабаровских городских прудов. И, судя по перспективам, объектов, построенных с участием марки "Роснефть", в Дальневосточном регионе будет еще немало.