Две стратегии – два пути

Начало ноября для рыбаков -всегда своеобразный временный рубикон, когда большинство рыбодобывающих компаний подводит итоги года и анализирует текущую ситуацию. Ведь только что закончилась лососевая страда, впереди -основная путина года - минтаевая. В перерывах между ними компании активно добывали краб, креветку, палтус, треску, селедку и другую рыбу и морепродукты. В общем, ноябрь - месяц принятия стратегических решений на год 2006-й.

Сегодня стратегия любой рыбной компании включает два направления. Первое - добыча биоресурсов, второе - их переработка. Аналитики утверждают, что развитие переработки - это будущее всей рыбацкой отрасли. Их поддерживают чиновники и обещают, что вскоре вся рыба и морепродукты, добытые в исключительной экономической зоне РФ, будут подлежать обязательному декларированию в российских портах. К чиновникам присоединяются политики, их размышления касаются продовольственной безопасности страны и того, что населению на стол необходимо доставить дешевую рыбу. Часть самых "громогласных" утверждает, что рыбный бизнес является одной из самых криминогенных отраслей, и что почти каждый рыбак - потенциальный браконьер. Сам рыбацкий бизнес устал от лозунгов и говорит о том, что нужно четко определить, по каким правилам должна работать рыбацкая отрасль ближайшие десять лет.

Попробуем на примерах двух компаний разобраться, каким видится рыбацкому сообществу дальнейшая перспектива развития отрасли. Для того, чтобы картина получилась всесторонней, "ДК" в качестве экспертов обратился к опыту рыбодобывающей компании "Восток-1" и рыбоперерабатывающей "Системные Решения".

Досье Рыболовецкий колхоз "Восток-1" создан в 1990 г. Основная специализация - добыча глубоководного краба уникальными крабовыми траулерами типа "Орион", а также добыча палтуса и трески малыми ярусоловами. Общее количество флота - 18 единиц.

Спорное ОДУ

"Много споров среди рыбаков вызывают инициативы, исходящие от отдельных федеральных чиновников,которые призывают к значительному сокращению ОДУ (общедопустимые уловы), - рассказывает председатель правления рыболовецкого колхоза "Восток-1" Александр ПЕРЕДНЯ. - Эти инициативы можно трактовать как заботу о сохранности биоресурсов. Это входит в задачи государства, поэтому государевы люди, выдвигая подобные предложения, действуют, вроде бы, правильно. Но с другой стороны, они нисколько не задумываются об экономических последствиях этого шага".

Сомнения известного рыбопромышленника понятны. Сегодня распределение лимитов компаниям происходит от ОДУ. Квота компании - это ее доля от того объема, который правительство разрешает выловить рыбакам. При уменьшении ОДУ страдает каждая компания, ведь ее квота тоже сокращается. Поэтому любое предприятие, выбирающее свою долю, заинтересовано в увеличении ОДУ. У компании появляется возможность больше добывать биоресурсов и, как следствие, больше получать дополнительной прибыли. Налицо административное стимулирование отрасли. Не нужно что-то кардинально менять, созидать и так далее. Этот инструмент в руках правительства уже есть, и он эффективно работает.

Достаточно сказать, что значительное добавление в прошлом году ОДУ на беринговоморский минтай всеми компаниями было воспринято не просто положительно, а "на ура". Судовладельцы оперативно вернули ушедший из района промысла флот, так как никто не хотел терять дополнительную возможность заработать. Но есть и обратная сторона - определение ОДУ должно быть сбалансированным и взвешенным. Причем рыбаки обязаны давать свои рекомендации с учетом той информации, которую предоставляют в свои компании капитаны промысловых судов.

Активы в воде

Если обратиться к недавней истории, то становление нового рыбацкого бизнеса происходило не за счет каких-либо инвестиций. Большинство рыболовецких предприятий образовалось только потому, что десять лет назад им позволили добывать биоресурсы практически на бесплатной основе. То есть в основу первоначального капитала шла та рыба, которую рыбаки теоретически могли поймать, или те морепродукты, которые могли добыть.

Так начинал работать с нуля "Восток1". Флота не было, но были "виды" на краб, ОДУ на который в то время регулярно не выбиралось. Добыча краба была прерогативой компании "Дальморепродукт", правда, бывший гигант отрасли выбирал только 7 тыс. из 10 тыс. тонн.

"Эти объемы оставались в воде, но всем было понятно, что это живые деньги, - рассказывает Александр Передня. - Поэтому мы вместе с американскими компаниями начали совместную деятельность по добыче краба. Брали у партнеров из США суда в бербоут-чартер и потом, за счет получаемой прибыли, выкупали у них суда".

В настоящее время создание компании только за счет того, что какой-то ресурс не осваивается, невозможно. Рыба в воде - это деньги, причем, не просто деньги, а миллионы долларов, которые теперь остаются в карманах государства. Кроме государства на эти "миллионы" настроились браконьеры. Краб как самый валютоемкий объект добычи стал для теневых дельцов главным предметом охоты. Дошло до того, что крабовый ресурс был практически подорван. Капитаны промысловых судов, работающих в море, вынуждены были констатировать, что их уловы сократились в десять раз.

"Мы ушли с камчатского краба 5 лет назад. Нужна была перспектива добычи тех видов, которые еще не используются. Этими объектами стали глубоководные крабы. Для браконьерства они труднодоступны, так как технологически постановка порядков происходит на глубине 600-800 метров. При этом браконьеры не имеют необходимых знаний о местах обитания этих крабов", - утверждает Александр Передня.

Теперь компания может быть спокойна за свое будущее. Несмотря на то, что цена глубоководного краба на внешних рынках значительно ниже, чем камчатского, компания уверена, что на этом ресурсе можно проработать не один год. Главное, чтобы чиновники в очередной раз не преподнесли сюрпризов. Пример - опыт прошлого года, когда не были проведены соответствующие исследования. График проведения научных съемок подписали только в конце года, потом его согласовывали с силовыми ведомствами. В общем, научную работу ведомства "заиграли". А в итоге - отсутствие научно обоснованных данных. Когда при установлении ОДУ московские эксперты ознакомились с документами и увидели, что отсутствует научное обоснование, они перестраховались и резанули ОДУ по этому виду.

Подобные истории может рассказать любой руководитель добывающей компании. Формально в этом никто не виноват, так работает вертикаль власти. "Это актуально для нас, так как мы полностью осваиваем крабовый ресурс. Актуально для камчатских рыбаков в отношении лосося, актуально для компаний, работающих на сайре", - говорит Александр Передня.

Промысловая разведка - козырь "в рукаве"

Обязательная переработка рыбы и морепродуктов на российском берегу, по мнению руководителя "Восток-1", невозможна в том виде, в каком она предлагается сегодня рыбными идеологами в правительстве. Ведь нужно учитывать, что часть компаний, работающих на крабе, креветке, еже и некоторых видах рыб, не сможет их поставлять на российский рынок. Причина в том, что цена на внутреннем рынке всегда будет ниже, чем на зарубежных рынках сбыта. А сама продукция имеет невысокий спрос среди российского потребителя. Всего несколько процентов населения готовы покупать эти морские деликатесы. Однако при этом существуют ставки сбора за право пользования этими биоресурсами, и они весьма значительны.

"Еще совсем недавно за тонну глубоководного краба нужно было платить государству 30 тыс. руб. Несколько лет назад по такой цене он реализовывался на аукционах. Сегодня мы добились того, что ставки снижены до 13 тыс. руб. за тонну. Но по остальным видам ставки сбора не снизили. Поэтому рыбаки сегодня добывают только наиболее валютоемкие объекты промысла, как правило, это минтай. Хотя все понимают, что минтаевая эпоха уходит. Еще максимум пять лет, и минтая в таких количествах уже не будет. Добывающие компании обязаны сегодня привлекать науку и вести вместе с ней промысловую разведку, - утверждает Александр Передня. - Наша компания на подобную деятельность потратила значительные средства. Мы посылали экспедиции, в составе которых был крупнотоннажный флот. Итог - открытие охотоморской мойвы. Теперь рыбаки могут ежегодно добывать 130 тыс. тонн мойвы. А с учетом того, что нами уже проведены исследования ее товарной стоимости, это очень хорошая новость. Расширилась возможность добычи синекорого палтуса. До наших экспедиций даже опытные капитаны, работающие на его добыче, говорили, что этот объект можно ловить всего несколько месяцев в году, и снаряжение полномасштабной экспедиции экономически невыгодно. После того, как мы три года потратили на научные исследования, ситуация кардинально изменилась. В данный момент ловом синекорого палтуса занимается более 30 компаний. Поэтому перспектива развития добывающих компаний зависит не только от экономических реалий, но и от того, насколько дальновидную политику выберут руководители в отношении будущего своих компаний".

Зарождение нового образа рыбной продукции

По статистике, более 50% всех выловленных биоресурсов прямиком идут на экспорт, в другие страны. Винить рыбаков в том, что они не везут рыбу на российский берег, можно сколько угодно, но от этого направление рыбных потоков не изменится. Здесь можно говорить о высоких таможенных сборах и завышенных портовых, о недостатке холодильных мощностей, бюрократизации приходов и отходов судов в портах, высоких железнодорожных тарифах и многом другом.

Парадокс заключается в том, что Дальний Восток сидит на сырье, не уделяя должного внимания переработке. А стоимость этого сырья и конечной продукции зачастую идентичны. Зачем, спрашивается, строить перерабатывающий завод, если он не принесет прибыли?

Хотя, как считает генеральный директор компании "Системные решения" Владимир ЗЕМСКОВ, для успешного развития в регионе рынка готовой рыбопродукции есть все условия. И прежде всего это тот фактор, что сегодня ни одна из дальневосточных или российских компаний не является крупным игроком на рынке, большинство перерабатывающих мощностей входят в структуру добывающих компаний.

Досье Компания "Системные решения" образовалась в результате реорганизации рыбодобывающего ОАО "ТУРНИФ". Основой создания новой компании стали Рыбокомбинат ТУРНИФ и часть топ-менеджмента из бывшей "Управляющей компании ТУРНИФ". В настоящий момент "Управляющая компания "Системные решения" руководит двумя предприятиями: рыбокомбинатом ТУРНИФ и Торговым домом "Восточные рыбные промыслы".

Выпускать продукцию и продвигать ее в магазины - значит формировать и отстраивать каналы сбыта. Это в большей мере относится к сфере торговли, соответственно, нужны принципиально новый менеджмент и переход в рамки узкой специализации.

"Если брать смежные пищевые отрасли, то мы увидим, что мясопереработка, молочное производство, кондитерка развиваются семимильными шагами. Их бурный прогресс обеспечивают два основных фактора - создание на территории России крупных производств, оснащенных новейшим оборудованием, и внедрение готовых технологий сбыта, которые отработаны десятилетиями на западных рынках. Если производство на Дальнем Востоке еще есть, то каналы сбыта готовой продукции имеют локальный характер. Это часто даже не город, область, регион, а определенное количество розничных торговых точек. При этом большинство компаний продает свою продукцию вслепую. Они не всегда знают спрос, не могут четко определить логистические пути, не в состоянии обеспечить своевременную доставку продукции в розничные сети на постоянной основе".

Прежде чем что-то продавать, нужно выяснить, что население готово потреблять. Другими словами, переработчикам необходимо принять участие в формировании культуры потребления изделий из рыбы. Еще несколько лет назад наличие на прилавках магазинов рыбного филе, стейка, фарша, нарезки из лосося или палтуса, морского коктейля было многим в диковинку. Формирование среднего класса привело к тому, что потребление рыбы стало увеличиваться. Причем не просто рыбы, а готовой продукции и полуфабрикатов.

"Проведенные нами исследования показывают, что очень часто население воспринимает изделия из рыбы как альтернативу колбасе или мясу. Раньше Рыбокомбинат ТУРНИФ работал только вполовину имеющихся производственных мощностей, объясняя такой подход тем, что население не готово менять культуру питания. Новая команда управленцев с этим утверждением категорически не согласна. Мы посчитали, что для активизации продаж необходимо обеспечить наличие нашей продукции в магазинах на постоянной основе. Покупатель должен быть уверен, что, подойдя к рыбным рядам в магазине, он увидит нашу продукцию в любой день недели. Налаженная система доставки позволила увеличить продажи на 40%", - утверждает Владимир Земсков.

Торговый дом "Восточные рыбные промыслы", входящий в число управляемых "Системными решениями" компаний, готов создать каналы сбыта и распространения любой конечной рыбопродукции не только на Дальнем Востоке, но и в центральные регионы России. Причем эти каналы сбыта могут быть востребованы и другими рыбопереработчиками. Стратегия "Системных решений" заключается в том, что предприятие формирует товаропродвижение уже готовой продукции для тех, кто готов сотрудничать с нами.

Руководство "Системных решений" признается, что ничего нового они не открыли. По подобной схеме работают за Уралом. Рыбопереработчики могут производить безымянную продукцию и отдавать ее в налаженный канал сбыта, как правило, это известная розничная сеть продуктов питания. В ней продукцию упаковывают, брендируют и продают конечному потребителю. Таким образом предприятия имеют гарантированный сбыт без отвлечения значительных финансовых средств на массированную рекламную кампанию.

Есть и другие схемы работы. Возможно создание одного крупного бренда, который будет "локомотивом" для дальневосточных переработчиков по всей России. Правда, для этого требуется значительное увеличение выпуска продукции. Претензия на формирование национальной марки должна подкрепляться не сотнями, а тысячами тонн готовой продукции. И эти тысячи уже в ближайшие месяцы появятся на рынке.

Компания купила рыбоперерабатывающий завод в поселке Южно-Морской. Он известен тем, что выпускал сельдь под маркой "Рыбка моя". В планах - приобретение еще одного крупного завода, а также строительство нового современного перерабатывающего комплекса. В то же время большие мощности должны обеспечиваться сырьем. Исторический принцип, положенный в основу наделения предприятий рыбными квотами, лишает "Системные решения" права вести добычу водных биоресурсов. Пришлось проработать другой вариант обеспечения заводов сырьем. Компания ведет переговоры о передаче ей в оперативное управление одного из предприятий, наделенных выделенными лимитами. "Конечно, это большие финансовые затраты, но мы правильно рассчитали свои инвестиционные возможности, плюс к этому у нас хорошие партнерские отношения с целым рядом региональных банков, в числе которых, например, Дальневосточный банк. Их система кредитования позволяет нам привлечь необходимые деньги для реализации отдельных проектов", - утверждает Владимир Земсков.

Следующий этап стратегии - это внедрение новых технологий. Тех, на которых работают сегодня Китай, США, Дания, Германия, Исландия. В этих странах самый высокий уровень добавленной стоимости. А значит, максимальная прибыль с одной тонны сырья. На Рыбокомбинате ТУРНИФ уже побывали иностранные делегации - зарубежные технологи делились своим опытом с местными специалистами.