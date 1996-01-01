Риск, основанный на цифрах

Вся трудовая биография Светланы АКИНШИНОЙ связана с банковской системой, в родном Дальневосточном банке она работает со дня его основания. И вот уже десяток лет исполнительным директором дополнительного офиса банка на Дальзаводской.

- Светлана Александровна, в представлении большинства российских граждан банковская сфера - дело скучное, а вы на нее потратили всю жизнь и при этом утверждаете, что занимаетесь любимым делом. Вы не преувеличиваете?

- Может, кому-то это покажется скучным, но для меня цифры, счет, арифмометры, таблицы знакомы с детства. Когда я была ребенком, мама брала меня к себе на работу в планово-экономический отдел телеграфа. Мне нравилась атмосфера этого учреждения, какая-то солидность, шуршание бумаг, строгие взгляды. Причем, когда я спрашивала у мамы, чем они там занимаются, она отвечала: серьезным делом. Когда встал вопрос о получении высшего образования, это были 70-е годы, почему-то я вдруг задумалась о карьере юриста. Даже на подготовительные курсы ходила, чтобы на юрфак попасть. Правда, в последний момент передумала и поступила в ДВИСТ на специальность "учет и анализ предприятий торговли". После окончания института поступило предложение попробовать свои силы в "Госбанке", и я согласилась.

- Тридцать лет назад банковская сфера сильно отличалась от современной финансовой системы, сегодня большинство работников - люди нового поколения. Чего потребовал переход на работу в рыночных условиях от специалистов?

- Когда стали создаваться коммерческие банки, в них шли работать не только профессионалы, но и люди разных специальностей. Выстояли, испытав на себе финансовые кризисы и конкуренцию только те банки, которые не ставили своей задачей получение сверхприбылей.

В становлении Дальневосточного банка, на мой взгляд, помог опыт работы в государственной системе, а также клиентская база, наработанная еще в Госбанке, банковский персонал и авторитет наших руководителей. Тогда нас всех объединяла одна цель - мы должны были сделать то, чего до этого еще никто из нас никогда не делал. Иными словами, создать в новых рыночных условиях финансовую структуру, которая стала бы прибыльным предприятием. Кто работал в государственных банках, знает, что в них все было жестко регламентировано, присутствовала определенная закрытость. Никаких отступлений от инструкций просто быть не могло. Коммерческий банк предполагает принятие быстрых и продуманных решений. Бывает, что от сотрудника зависит не только успех банка, но и судьба клиентов, с которыми банк сотрудничает. Отсюда и повышенная ответственность руководящего состава банка.

- Вы говорите об ответственности сотрудников. Согласен, что она сугубо индивидуальна, но лучше судить о степени ответственности по поступкам. Скажите, что вы делали в первые дни дефолта 1998-го?

- Узнала о нем по телевизору, так как была в отпуске. Как финансист сразу поняла, чем это чревато для банковской системы страны. В общем, я не могла усидеть дома и раньше срока вышла из отпуска. Весь кризисный период работала с клиентами. В дни кризиса у нас, как и у всех, были задержки платежей, но начиная с октября и до конца 1998 года все расчеты в банке нормализовались. Это позволило нам сохранить капитал банка и сработать с прибылью. Не буду касаться экономических причин кризиса и его последствий, только замечу, что в такие моменты отчетливо понимаешь, что банк - это не только деньги, счета, проводки. Главное - конкретные люди, их судьбы, их жизнь.

- Вы мягкий или жесткий руководитель?

- На мой взгляд, руководитель может быть и мягким, и жестким. У каждого - свой стиль работы. Один считает, что жесткость добавляет ему авторитет, другой чувствует, что в авторитарном методе заключается успех руководства. Третьи ставят во главу угла лояльность и демократию. Я, наверное, подсознательно везде ищу компромисс, баланс интересов. В управлении людьми, мне кажется, жесткость недопустима. Работа в банке достаточно напряженная, и стрессов не избежать. Главное, чтобы начальник не потерял интерес к подчиненным. Он должен быть к ним внимателен. Приходит ко мне в кабинет сотрудник. Вроде бы все нормально, но видно, что человека что-то беспокоит, явно есть какая-то проблема. Могут быть неприятности на работе или неурядицы в личной жизни. В таких случаях стараюсь тактично узнать суть проблемы и, если могу, обязательно помогаю.

- А как протекает ваша личная жизнь? Остается время для себя?

- Самое важное для меня - "погода" в доме. Там обязательно должна быть атмосфера взаимопонимания и любви, тогда это прочный тыл, который дает поддержку и душевные силы. Мечтаю, чтобы у сына все было в порядке. Он недавно окончил институт, и ему предстоит шагнуть во взрослую жизнь. Мои увлечения - это отдых на природе, на даче, в кругу близких и друзей. Все это помогает снимать стрессы, придает силы и помогает найти внутреннее равновесие. Недавно для себя открыла, что мне безумно нравится ходить на рыбалку. Может, я не умею снасти правильно вязать, но сам процесс, когда вытаскиваешь рыбу из воды, дает столько адреналина, хотя я не азартный человек. Никогда бы не пошла играть в казино.

- Почему вы не любите риск? Разве он в вашей профессии не важен?

- Риск для меня оправдан, когда подкреплен цифрами. Тогда он может взволновать: сразу появляется интерес, можешь ли ты быть лучшим? Но рисковать можно только тогда, когда вооружен знанием ситуации, владеешь цифрами. В общем, это уже и не риск получается, а рядовая проверка профессиональных навыков.

- А маленькие женские слабости?

- Во Владивостоке есть пара бутиков, в которых продавцы меня узнают и здороваются. Правда, могут и намекнуть, что давненько меня не видели. Еще очень люблю разводить комнатные цветы. Предпочитаю кактусы, они требуют особого ухода и особенно красиво цветут, хотя это большая редкость. Третья слабость - привязанность к младшему члену семьи - собаке. Это мой самый преданный, самый бескорыстный друг. Он всегда радостно меня встречает, а иногда даже грустит вместе со мной. Четвертая слабость - страсть к путешествиям. Что-то происходит в душе, когда видишь, насколько многогранен мир, разнообразны национальные культуры и традиции. Хочется жить и работать так, чтобы мир, в котором я живу, радовал так же, как путешествия.