Магия добрых чисел

Исследования рынка труда показывают, что современным менеджерам не свойственно строить долгосрочную карьеру в рамках одной компании - словосочетание "карьерный рост" все чаще подразумевает переход из одной компании в другую с постоянным расширением полномочий и повышением по службе. Именно поэтому люди, сумевшие подняться "по вертикали" в рамках одной компании, представляют особую ценность. Они на протяжении многих лет делом доказывают свою лояльность к компании.

Валерий ПАВЛЮК пришел в Дальневосточный банк в сентябре 1991-го студентом-пятикурсником Дальрыбвтуза и начал свою карьеру с должности экономиста. За 15 лет работы в банке были пройдены все ступени карьерной лестницы: ведущий экономист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, член правления банка. Сегодня Валерий Павлюк занимает должность вице-президента банка и своим примером подтверждает, что хороший руководитель получается из тех, кто хорошо знает специфику работы своих подчиненных.

- Валерий Романович, вы с детства мечтали стать финансистом?

- К финансовым операциям у меня был интерес еще в юности, хотя я тогда не отдавал себе в этом отчет. Сейчас я понимаю, что склад ума у меня все-таки всегда был математически-экономический, и интерес к финансам, экономике проявлялся еще в ранней юности и воплощался то в одни проекты, то в другие. В то время бизнес еще только зарождался. И те бизнесмены, которые прошли ту школу, многого потом добились в жизни. У меня в то время тоже было бизнес-увлечение, связанное с музыкой.

- Оно переросло в настоящий бизнес?

- Нет (смеется). Бизнеса не получилось, а вот увлечение осталось. Я люблю классический рок: Deep purple, Queen, Scorpions, Uriah Heep, Led Zeppelin, Smokie, KISS и т.д. И, слава Богу, за последние 10 лет практически все эти группы удалось посмотреть "вживую". Мечтам часто суждено сбываться. Сегодня у меня уже собрана музыкальная коллекция на DVD, которая насчитывает более 200 дисков. Это то, что когда-то было записано на кассетах, катушках, виниловых дисках, которые "добывались" в те времена с большим трудом самыми разными способами, потом мы дышать над ними боялись. Время показало, что эта музыка пришлась по душе нескольким поколениям. Моя дочь Ксения с удовольствием слушает мои любимые группы.

- Дочь пошла по вашим стопам, собирается стать финансистом?

-Дочь - будущий юрист, учится на четвертом курсе ДВГУ. В выборе специализации сыграла симпатия к персонажу Насти Каменской.

- Как вы используете музыкальную коллекцию в повседневной жизни?

- Я бы сказал, что для меня это средство против стресса. Когда после трудовой недели или отдельных особенно трудных дней придешь домой, включишь музыку... визуальное и аудиовоздействие настолько мощное, что позволяет полностью отключиться от текущих проблем и забот. И это очень помогает.

- Музыкальное увлечение - это хобби для души. А для тела есть хобби? Спорт, например?

- Я вырос в Дальнегорске. А там всегда культивировались такие виды спорта, как футбол и хоккей с шайбой. Эти увлечения перешли и во взрослую жизнь. В футбол мы играем круглый год с друзьями и коллегами. Причем футболом у нас увлекаются практически все мужчины в банке. Это такое "фирменное увлечение". С 1995 г. у нас проводится ежегодный внутрибанковский турнир по мини-футболу среди подразделений банка. Как правило, это мужское "шоу" проводится накануне 23 февраля. Нашей банковской командой принимаем участие и в межбанковских турнирах и часто завоевываем призовые места.

Зимой люблю играть в хоккей. За последние 10 лет во Владивостоке хоккей с шайбой обрел второе дыхание, стали появляться площадки. Но, к сожалению, они все открытые, а значит, подвержены воздействию нашей изменчивой погоды, поэтому сезон получается очень коротким. Мое новое зимнее увлечение - горные лыжи. Правда, опять же катастрофически не хватает времени: не всегда удается вырваться в тот же Арсеньев. Но сейчас там понемногу налаживается бизнес, может быть, в скором времени появится искусственный снег, это расширит границы сезона.

- А как рыбалка и охота?

- Мне очень хочется попробовать. И я чувствую, что уже созрел. Но нужно время. Хотя отдых на природе для меня - это еще один повод встретиться с друзьями.

- У вас много друзей?

- Друг - это, я бы сказал, почти интимное понятие. Поэтому друзей много не бывает. Есть друзья из детства, они остаются с нами на всю жизнь. Другой вопрос, что не часто выпадает возможность пообщаться, все мы со временем меняемся, у нас появляются другие дела и заботы. Но когда все-таки встречаемся, высвобождается столько положительной энергии. Такие встречи - это всегда воспоминания. А в воспоминаниях есть что-то приятное и в некоторой степени иллюзорное.

Есть у меня и друзья из сегодняшней жизни. Два настоящих друга, с которыми можно говорить обо всем, в любое время дня и ночи, в любом настроении и в любом состоянии, невзирая на то, кто какие должности занимает. Для дружбы это совсем не важно, причем дружба эта не просто мужская, мы дружим семьями. Мы подружились еще в бурные 90-е, когда всем было сложно. А вот "дружба из детства", она, в основном, мальчишеская, в те годы еще не шла речь ни о подругах, ни о женах.

- Насколько я понимаю, большая часть вашей сознательной жизни отдана все-таки работе. И не работе вообще, а конкретно Дальневосточному банку. Что для вас значит банк?

- Банк - это в первую очередь люди. На протяжении 15 лет, как бы ни менялся коллектив, неизменным остается корпоративный дух. Это такой нематериальный актив, такая вещь, которую не всегда можно потрогать и объяснить. Но, тем не менее, это присутствует. У Дальневосточного банка тоже есть своя душа - определенная аура, которая возникла с момента образования банка. Благодаря этому нематериальному активу, благодаря фундаменту, который был изначально у Дальневосточного банка, и удалось осуществить передачу из поколения в поколение этих ценностей. Мне здесь комфортно. И так как здесь я провожу большую часть своей жизни, то с уверенностью могу сказать, что это мой второй дом, как это ни банально звучит. Кстати, моя жена и мой родной банк родились в один день - 20 ноября. Вот такая магия чисел получается.