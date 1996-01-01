Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Магия добрых чисел
Исследования рынка труда показывают, что современным менеджерам не свойственно строить долгосрочную карьеру в рамках одной компании - словосочетание "карьерный рост" все чаще подразумевает переход из одной компании в другую с постоянным расширением полномочий и повышением по службе. Именно поэтому люди, сумевшие подняться "по вертикали" в рамках одной компании, представляют особую ценность. Они на протяжении многих лет делом доказывают свою лояльность к компании.
Валерий ПАВЛЮК пришел в Дальневосточный банк в сентябре 1991-го студентом-пятикурсником Дальрыбвтуза и начал свою карьеру с должности экономиста. За 15 лет работы в банке были пройдены все ступени карьерной лестницы: ведущий экономист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, член правления банка. Сегодня Валерий Павлюк занимает должность вице-президента банка и своим примером подтверждает, что хороший руководитель получается из тех, кто хорошо знает специфику работы своих подчиненных.
- Валерий Романович, вы с детства мечтали стать финансистом?
- К финансовым операциям у меня был интерес еще в юности, хотя я тогда не отдавал себе в этом отчет. Сейчас я понимаю, что склад ума у меня все-таки всегда был математически-экономический, и интерес к финансам, экономике проявлялся еще в ранней юности и воплощался то в одни проекты, то в другие. В то время бизнес еще только зарождался. И те бизнесмены, которые прошли ту школу, многого потом добились в жизни. У меня в то время тоже было бизнес-увлечение, связанное с музыкой.
- Оно переросло в настоящий бизнес?
- Нет (смеется). Бизнеса не получилось, а вот увлечение осталось. Я люблю классический рок: Deep purple, Queen, Scorpions, Uriah Heep, Led Zeppelin, Smokie, KISS и т.д. И, слава Богу, за последние 10 лет практически все эти группы удалось посмотреть "вживую". Мечтам часто суждено сбываться. Сегодня у меня уже собрана музыкальная коллекция на DVD, которая насчитывает более 200 дисков. Это то, что когда-то было записано на кассетах, катушках, виниловых дисках, которые "добывались" в те времена с большим трудом самыми разными способами, потом мы дышать над ними боялись. Время показало, что эта музыка пришлась по душе нескольким поколениям. Моя дочь Ксения с удовольствием слушает мои любимые группы.
- Дочь пошла по вашим стопам, собирается стать финансистом?
-Дочь - будущий юрист, учится на четвертом курсе ДВГУ. В выборе специализации сыграла симпатия к персонажу Насти Каменской.
- Как вы используете музыкальную коллекцию в повседневной жизни?
- Я бы сказал, что для меня это средство против стресса. Когда после трудовой недели или отдельных особенно трудных дней придешь домой, включишь музыку... визуальное и аудиовоздействие настолько мощное, что позволяет полностью отключиться от текущих проблем и забот. И это очень помогает.
- Музыкальное увлечение - это хобби для души. А для тела есть хобби? Спорт, например?
- Я вырос в Дальнегорске. А там всегда культивировались такие виды спорта, как футбол и хоккей с шайбой. Эти увлечения перешли и во взрослую жизнь. В футбол мы играем круглый год с друзьями и коллегами. Причем футболом у нас увлекаются практически все мужчины в банке. Это такое "фирменное увлечение". С 1995 г. у нас проводится ежегодный внутрибанковский турнир по мини-футболу среди подразделений банка. Как правило, это мужское "шоу" проводится накануне 23 февраля. Нашей банковской командой принимаем участие и в межбанковских турнирах и часто завоевываем призовые места.
Зимой люблю играть в хоккей. За последние 10 лет во Владивостоке хоккей с шайбой обрел второе дыхание, стали появляться площадки. Но, к сожалению, они все открытые, а значит, подвержены воздействию нашей изменчивой погоды, поэтому сезон получается очень коротким. Мое новое зимнее увлечение - горные лыжи. Правда, опять же катастрофически не хватает времени: не всегда удается вырваться в тот же Арсеньев. Но сейчас там понемногу налаживается бизнес, может быть, в скором времени появится искусственный снег, это расширит границы сезона.
- А как рыбалка и охота?
- Мне очень хочется попробовать. И я чувствую, что уже созрел. Но нужно время. Хотя отдых на природе для меня - это еще один повод встретиться с друзьями.
- У вас много друзей?
- Друг - это, я бы сказал, почти интимное понятие. Поэтому друзей много не бывает. Есть друзья из детства, они остаются с нами на всю жизнь. Другой вопрос, что не часто выпадает возможность пообщаться, все мы со временем меняемся, у нас появляются другие дела и заботы. Но когда все-таки встречаемся, высвобождается столько положительной энергии. Такие встречи - это всегда воспоминания. А в воспоминаниях есть что-то приятное и в некоторой степени иллюзорное.
Есть у меня и друзья из сегодняшней жизни. Два настоящих друга, с которыми можно говорить обо всем, в любое время дня и ночи, в любом настроении и в любом состоянии, невзирая на то, кто какие должности занимает. Для дружбы это совсем не важно, причем дружба эта не просто мужская, мы дружим семьями. Мы подружились еще в бурные 90-е, когда всем было сложно. А вот "дружба из детства", она, в основном, мальчишеская, в те годы еще не шла речь ни о подругах, ни о женах.
- Насколько я понимаю, большая часть вашей сознательной жизни отдана все-таки работе. И не работе вообще, а конкретно Дальневосточному банку. Что для вас значит банк?
- Банк - это в первую очередь люди. На протяжении 15 лет, как бы ни менялся коллектив, неизменным остается корпоративный дух. Это такой нематериальный актив, такая вещь, которую не всегда можно потрогать и объяснить. Но, тем не менее, это присутствует. У Дальневосточного банка тоже есть своя душа - определенная аура, которая возникла с момента образования банка. Благодаря этому нематериальному активу, благодаря фундаменту, который был изначально у Дальневосточного банка, и удалось осуществить передачу из поколения в поколение этих ценностей. Мне здесь комфортно. И так как здесь я провожу большую часть своей жизни, то с уверенностью могу сказать, что это мой второй дом, как это ни банально звучит. Кстати, моя жена и мой родной банк родились в один день - 20 ноября. Вот такая магия чисел получается.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством