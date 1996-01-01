Лучшие капиталовложения - дети

Кредитный портфель Дальневосточного банка составляет более 3 млрд рублей, насчитывает более 3000 договоров и обеспечивает половину доходов банка. А отвечает за этот ответственный участок работы первый вице-президент, член правления и председатель кредитного комитета Дальневосточного банка Наталья МАНСУРОВА.

Сегодня мы будем говорить не о мониторинге займов, принудительных взысканиях и продажах залогов, не о том, как принимаются решения о кредитовании, а о том, что делает счастливой эту невероятно обаятельную и удивительно открытую женщину, в чем черпает она свои силы и вдохновение. Ее кабинет буквально утопает в цветах, а на рабочем столе стоят две фотографии, при одном взгляде на которые ее глаза начинают излучать особенный свет, а голос становится еще более теплым.

-Наталья Михайловна, выбирая будущую профессию, вы предполагали, что построите такую карьеру?

- Что вы, я никогда об этом не задумывалась. В 15 лет по совету родственников поступила в Томский учетно-кредитный техникум на "чисто женскую" специальность. Спустя три года я уже работала в системе Госбанка, а параллельно получала образование в Московском финансово-экономическом институте. В 1976-м была распределена во Владивосток - в горуправление Приморской краевой конторы Госбанка. Мне очень повезло, у меня появился замечательный учитель и в жизни, и в работе - Ядвига Михайловна ДОБРЯНСКАЯ. Мы знакомы почти 30 лет, она оказала огромное влияние на мой профессиональный рост, я считаю ее настоящим профессионалом в банковском бизнесе.

Сегодня, когда за плечами 33-летний опыт работы в банковской сфере, не могу представить себе, как могла по-другому сложиться судьба. Но, тем не менее, у меня всегда на первом месте была семья, а не карьера.

- Ваши самые большие достижения связаны с работой или личной жизнью?

- Мои самые главные победы - это мои дети: дочь Катя и сын Андрей. Самая большая и главная часть жизни. С ними связано все: и мое душевное состояние, и мои самые сокровенные мечты.

Катюше 26 лет, она с отличием окончила университет в США и работает в аудиторской компании в Сан-Диего. Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы очень близки. Встречаемся два раза в год, а общаемся ежедневно - по телефону и электронной почте. Благодаря этому я знаю каждый ее шаг и в профессиональном плане, и в личной жизни. Она считает меня своей лучшей подругой, и это для меня высшая оценка наших отношений.

Андрею 21 год, он учится на 5-м курсе ДВГУ и уже третий год работает в лизинговой компании нашего банка. Это накладывает на нас обоих дополнительную ответственность, но, к моей большой радости, у него все получается. Мы стали еще ближе и говорим на профессиональные темы теперь на одном языке.

- То, что дети пошли по вашим стопам, ваша заслуга?

- Мне, конечно, приятно, что все мы работаем в одной области - "экономической", но они были абсолютно свободны в выборе профессии. Я лишь старалась предоставить им все возможности для раскрытия внутреннего потенциала. На что я никогда не жалела денег, так это на их образование. Я абсолютно убеждена, что еще никто не придумал лучших объектов для капиталовложений. Они учились в обычной школе, но я сама отправляла их на учебные программы в Англию. Для дочери это стало мощным импульсом к изучению языка. Придя в 12-й класс американской школы, она сдала на отлично экзамены, поступила в университет и все время учебы получала президентскую стипендию $5 000 в год за отличную успеваемость. При этом параллельно с экономическим образованием успела получить лицензии дизайнера и риэлтера, по ее словам, для души. Она вообще очень разносторонний человек: занимается горными лыжами, теннисом и йогой, рисует...

Сын сначала выбрал профессию программиста, но после 1-го курса сознательно перешел на экономическое отделение. И сегодня об этом еще ни разу не пожалел. Он активно занимается спортом, хорошо учится, достойно работает, словом, своими детьми я могу только гордиться.

Я всегда переживала, что из-за работы уделяю им недостаточно внимания. Но теперь понимаю, что главное - не количество проведенного вместе времени, а пример, который ты подаешь им своей жизнью.

- Главные уроки, которые стремились им преподать?

- Во-первых, порядочность и честность во всех отношениях. Во-вторых, никогда нельзя останавливаться на достигнутом: человек всегда должен двигаться вперед и самосовершенствоваться. А главное, чтобы они были уверены в себе и знали, что любая мечта достижима, стоит только по-настоящему чего-то захотеть и приложить к этому все усилия.

- Как отдыхаете от рабочих будней?

- Два раза в год летаю в гости к дочери - это самый лучший отдых. Обожаю путешествовать. В свое время побывала в разных уголках России, посмотрела весь наш замечательный край... Пещеры, острова, сплавы - благодаря всем этим красотам я без памяти влюбилась в Приморье. В выходные - дача, там я могу расслабиться и переключиться с мыслей о работе. Езжу я туда не за урожаем - большая часть земельного участка занята цветами.

Люблю шумные компании друзей, театр, когда удается, с удовольствием бываю на концертах, сын приучил меня ходить на кинопремьеры. И всегда стараюсь находить время на приятные процедуры по уходу за собой.

По своей натуре я очень деятельна и активна, поэтому не могу просто лежать с книжкой на диване, лучше потрачу это время на что-нибудь другое, а почитаю перед сном. Раньше и вязала, и шила. Ведь зарплата у банковских работников была небольшая, в магазинах - пусто, а мне хотелось, чтобы мои дети отлично выглядели. Даже шубку как-то дочке сшила, сказала себе "я смогу!", сделала выкройку по распашонке и все получилось!

- Вы считаете себя сильной женщиной?

- Мне приходится быть сильной. Я научилась не впадать в отчаяние и не поддаваться панике, что бы ни случилось. Точно знаю, что из любой ситуации можно найти выход, стоит только захотеть.

Не надо, как говорил Карнеги, "жалеть о прошлом, пилить опилки". И в то же время не стоит беспокоиться о будущем. Будущего, о котором мы часто переживаем, просто не существует. Оно живет в нашем воображении. Нужно жить сегодняшним днем. Жить честно и достойно, каждый прожитый день и формирует в итоге наше будущее...