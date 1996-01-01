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Считаю себя везучей
Известно, что самое стойкое впечатление о собеседнике складывается в первые пять минут знакомства. Войдя в этот кабинет, решила: передо мной человек с феноменальным чувством долга. Точный, последовательный, эмоционально сдержанный и при этом обладающий природным обаянием.
Ольга Сергеевна МОЛОКОВА - вице-президент Дальневосточного банка, кандидат физико-математических наук. В банковское дело пришла из науки, работала в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН. В начале 90-х она вместе с командой единомышленников получила заказ Дальневосточного банка на разработку компьютерной программы автоматизации банковских работ, которая была написана и прошла успешную апробацию под ее руководством. После чего, в 1992 году, команда пришла трудиться в банк, а Ольга Молокова возглавила отдел перспективного развития банка.
- Себя считаю везучим человеком. Я знаю многих людей, которые куда талантливее меня, настойчивее, упорнее, а не удалось им реализоваться в жизни. На моем пути много было и подарков судьбы, и уроков, которые потом тоже оборачивались подарками. В детстве отец часто повторял мне, что для того, чтобы чего-то достичь в жизни, нужно постоянно учиться. В том числе и на ошибках.
В начале 1994 г. Ольга Молокова стала начальником управления автоматизации банковских работ. На этой совсем не женской должности Ольга Сергеевна вместе со своей командой, командой тех, кто так же глубоко осознает ответственность за дело, выстроила крепкий, прочный, хотя и невидимый непосвященному фундамент надежной работы банка. Сейчас в ее подчинении более трети сотрудников банка: бухгалтера и автоматизаторы - те люди, без которых не может совершиться ни одна банковская операция.
Несколько лет назад Ольга Сергеевна получила второе высшее образование - экономическое. Искренне гордится красным дипломом. Говорит, еще бы и юридическое образование получить. "Моя жизнь больше чем на 90% состоит из работы. Я люблю свою работу, люблю решать проблемы, находить правильные решения. В жизни так же много переменных, как и в математике: и там, и тут точно найденное решение красиво звучит".
Интуиция и логика в этом поиске сплелись воедино. Сначала картинка должна сложиться, а логические ходы ее обоснования вырисовываются потом, после того, как верное решение было найдено. В этом творческом почерке проглядывает что-то истинно женское. По признанию самой Ольги Сергеевны, она только несколько лет назад перестала жалеть о том, что не родилась мальчишкой. "Просто я поняла, что женщине больше дано в этом мире. Только она может принести в мир гармонию и красоту. Точно найденное решение увеличивает гармонию мира. И улучшает и процесс, и результаты работы".
Страсть к постоянному ученичеству и философский склад ума она унаследовала от отца, математические способности и опору на жизненную мудрость - от мамы. И свой житейский опыт, искреннюю любовь есть кому отдать: любимая дочь подарила двух внучек.
- Дочка вместе с мужем живут в Твери, держат магазинчик одежды для беременных. Олеся мне часто говорит: "Мама, они такие счастливые от нас выходят!". И я вместе с ней радуюсь. Она у меня росла самостоятельная, мама вся в науке была. Помню, вешала ей ключ от квартиры на шею, сколько она у меня этих ключей на веревочке потеряла.
Сейчас Ольга Сергеевна живет вдвоем с супругом, оба ценят тишину и спокойные прогулки. А еще зимнюю рыбалку. Особенно ее радует, когда на удочку попадается сразу три корюшки!
- Да. Люблю зимнюю рыбалку, муж меня пристрастил. У меня все обмундирование для такого занятия есть: тулуп, унты, шапка с прорезями для глаз. Так закутаюсь, сама себя не узнаю! Вечерами после работы люблю почитать. Любимая книга? Наверное, дневники Льва Николаевича Толстого, последние тома, канун ухода. Там много есть такого, что очень близко мне, отвечает на мои вопросы.
Она улыбается, а я все пытаюсь сложить образ: кандидат физико-математических наук, почитатель Льва Толстого, любимая жена, мама, бабушка, азартный рыбак, вице-президент Дальневосточного банка. Мудрая, спокойная, обаятельная и очень решительная, смелая женщина. Такой я ее увидела.
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