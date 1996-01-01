Пятилетка "Роснефти" в Находке

В сентябре этого года нефтяная компания "Роснефть" отметила первое десятилетие со дня своего образования. Она была создана Постановлением Правительства РФ 29 сентября 1995 года. В ОАО "Роснефть" вошли компании по добыче нефти, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия, занимающиеся перевалкой нефтепродуктов.

В их числе - ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт" - крупнейший нефтетерминал на Дальнем Востоке, который с 1967 года осуществляет прием, хранение и отгрузку нефтепродуктов с Транссибирской железнодорожной магистрали на морской транспорт для доставки на Сахалин, Камчатку, Чукотку, в Магадан. Доминирующее положение в структуре перевалки занимает экспорт нефтепродуктов в страны АТР - Китай, Южную и Северную Кореи, Японию, Вьетнам. Кроме того, дочернее предприятие "Роснефти" занимается поставками нефтепродуктов оптовым потребителям Приморского края.

Подробнее о сегодняшнем положении дел на предприятии "ДК" рассказал его генеральный директор Николай ПЕТЕЛИН:

- Преимуществами находкинской нефтебазы являются возможности накопления значительного количества нефтегрузов (свыше 300 тыс. тонн), приема всех видов нефтепродуктов, незамерзающая акватория, прием танкеров дедвейтом до 50 тыс. т, относительно невысокие тарифы перевалки на внутреннем рынке. Развитая инфраструктура нефтебазового хозяйства позволяет одновременно обрабатывать 150 цистерн и 5 танкеров. Плюс наличие квалифицированных и опытных специалистов. Производственные мощности нашего предприятия таковы, что позволяют осуществлять перевалку около 7 млн т груза ежегодно - это превышает проектную мощность нефтебазы почти вдвое. Но с ростом производственных мощностей значительно возрастают требования как к качеству предоставляемых услуг, так и к обеспечению безопасности производства и охраны окружающей среды.

Компанией "Роснефть" утверждена программа капиталовложений на 2006-2010 гг., в которой предусматривается проект реконструкции Находкинского нефтетерминала по всей технологической цепочке - от приема нефтепродуктов с железнодорожного транспорта до резервуарного парка, где накапливаются судовые партии. В предстоящей пятилетке нам предстоит освоить 2,63 млрд руб., выделенных на эти цели.

В программу реконструкции попадают железнодорожная эстакада для слива светлых нефтепродуктов, новая насосная станция, новая трубная эстакада от фронта слива до резервуарного парка, реконструкция резервуарных парков, ряд цехов, которые занимаются энергообеспечением. И, самое главное, в план включена реконструкция очистных сооружений, позволяющих более эффективно защитить территорию, на которой осуществляется процесс перевалки, от загрязнения нефтепродуктами, а также акваторию бухты от попадания загрязненных промышленных вод.

Реконструкция позволит соотнести технологический процесс с требованиями сегодняшнего дня, предъявляемым к промышленной безопасности, решить экологические вопросы, уменьшить производственные риски, которые могут причинить ущерб здоровью или жизни работников предприятия, а также обезопасить жителей близлежащих микрорайонов города от возможных негативных последствий производственной деятельности. К мерам повышения безопасности производственной деятельности относятся практически все проводимые нами работы по выносу старых трубопроводов, которые были проложены под землей порядка 30-40 лет назад и, соответственно, пришли в ненадлежащее техническое состояние. Таких подземных трубопроводов на территории Находкинской нефтебазы 112 км. Все их предстоит вынести на поверхность в соответствии с новыми требованиями. Это позволит значительно облегчить их обслуживание, визуальный контроль, в случае аварийных ситуаций будет легче обнаружить и устранить причину.

Реконструкция резервуарных парков, системы водоснабжения и канализации предприятия также нацелена на повышение промышленной безопасности и снижение рисков негативных последствий для окружающей среды. Исключительно на реконструкцию сетей водоснабжения и канализации, а также очистных сооружений за предстоящие пять лет планируется затратить порядка 250 млн руб.

Впрочем, работы по созданию на территории нефтебазы экологической обстановки, которая соответствовала бы высоким международным стандартам, ведутся непрерывно. В 2004 году построен полигон нейтрализации нефтешлама на очистных сооружениях, что позволило решить проблему рекультивации загрязненного грунта. Загрязненный нефтепродуктами грунт собирается со всей территории, направляется на шламонакопитель, где проводится его очистка. Нами отработана система биологической очистки шлама, образующегося в результате производственной деятельности, с использованием бактерий, которые при определенных условиях перерабатывают загрязненную землю, разлагая нефтепродукты в течение 40-45 суток. После этого берутся пробы на анализ грунта, и затем земля используется для клумб и газонов. Как показывает практика, растения на таком грунте чувствуют себя превосходно и не нуждаются в дополнительных подкормках. В процессе переработки грунта, отправляемого на шламонакопитель, соответствующими службами ведется постоянный мониторинг. Результаты ежедневных наблюдений направляются в несколько инстанций.

Кстати, косвенным подтверждением экологического благополучия служит тот факт, что на территории нефтебазы живут и плодятся лисы и фазаны, а в акватории бухты обнаружена солидная плантация гребешка.

На предприятии организован сбор всех промышленных и поверхностных загрязненных вод. Вода со всей территории предприятия площадью 147 га собирается методом организованного поверхностного стока в соответствующие приемники и затем через насосные станции передается по напорному коллектору на очистные сооружения. Проектная мощность очистных сооружений составляет 4,38 млн тонн, что значительно превышает потребности и создает огромный резерв. Плюс на предприятии борются за сокращение выбросов в атмосферу. Чтобы сократить их практически до минимума, применяют новую технологию, по которой разогрев мазута производится не острым паром, как прежде, а разогретым мазутом. Это позволило не только исключить выбросы в атмосферу паров нефтепродуктов, но и обводнение мазута, ухудшающее его качество.

Работа по сохранению природной среды и улучшению экологических параметров ведется по всем направлениям. Внедрены новые технологии по проведению капитального ремонта резервуаров, которые повышают степень их надежности и продлевают срок эксплуатации до 15 лет. С 2003 года на предприятии начата и продолжается в настоящее время работа по внедрению комплексной системы АСУП. Автоматическая система с централизованными пунктами управления основным и вспомогательными технологическими процессами, а также оснащение системой видеонаблюдения и сигнализации позволят исключить ошибки при ведении технологических процессов и, как следствие, уменьшат риск возникновения аварийных ситуаций на производстве.

Разумеется, вся эта большая работа проводится в содружестве с партнерами, одним из которых является Дальневосточный банк. Сегодня нас с банком связывают не только чисто партнерские отношения. Два года назад "старшим братом" банка стал Всероссийский банк развития регионов, который входит в сферу интересов компании "Роснефть". Поэтому мы строим свои взаимоотношения не только как деловые партнеры, но и как родственные предприятия. Мы перевели в Дальневосточный банк все наши финансовые потоки. Совместно с банком нами разработана и внедрена безналичная система выплаты зарплаты работникам ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт". Она работает уже достаточно продолжительное время, и, считаю, от этого выиграли все - и банк, и предприятие, и люди, которые пользуются пластиковыми карточками банка.