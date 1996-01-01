Настоящие партнеры не подводят

Приморский горно-обогатительный комбинат, который расположен в поселке Восток Красноармейского района Приморского края, является проверенным партнером Дальневосточного банка. Почти половина финансового оборота комбината и его дочерней компании ОАО "ГРК "АИР" обслуживается этим банком.

За новейшую историю России, вместившую годы экономических преобразований, слишком многие некогда хорошо известные компании и банки ушли в небытие. По некоторым данным, за последние 10-12 лет в стране обанкротилось не менее 5 млн компаний, т. е. по 450-500 тысяч ежегодно. На их месте возникали новые и новые, и все же Россия к настоящему времени так и не смогла достичь хотя бы предреформенного уровня производства. По оценкам экономистов, наша промышленность производит не более 40% того объема, что производила в 1990 году. А если брать Приморский край, и того меньше - не более 17%.

На фоне этих безрадостных показателей Приморский ГОК кажется счастливым исключением. Объем горного производства за 9 месяцев 2005 года сравним с тем дореформенным 1990 годом. Сегодня можно говорить, что производство восстановлено в полном объеме. В финансовом же отношении доходы тех лет перекрыты в 3 раза, благодаря росту цен на вольфрамовый концентрат на мировом рынке.

"Сейчас мне говорят: тебе повезло, - говорит председатель совета директоров ОАО "Приморский ГОК" Иван ШЕПЕТА. - Цена на вольфрамовый концентрат повысилась, но перед этим я, как и другие девять вольфрамодобывающих предприятий России, десять лет мучился с ценой на вольфрам, которую сформировало наше государство, выбросив на мировой рынок государственные запасы".

Сколько банков нужно производству?

Приморский ГОК до того, как окончательно определился с банками-партнерами, пробовал работать с восьмью или девятью банками. Два из них в свое время входили в первую пятерку российских банков и имели в Дальневосточном регионе свои филиалы, но обанкротились и исчезли, как многие другие в период кризиса 1998 г. В настоящее время комбинат и его дочернее акционерное общество остановили свой выбор на двух банках. В том числе на Дальневосточном.

Производственное предприятие и банк тесно сотрудничают с 2002 года. Казалось бы, недавно, но этих лет было достаточно, чтобы партнеры смогли оценить надежность друг друга.

"Отношение Приморского ГОКа к Дальневосточному банку можно охарактеризовать уже тем, что половина его финансового оборота приходится именно на этот банк, - говорит Иван Степанович. - Кроме того, Дальнереченский филиал этого банка осуществляет для нас инкассацию и доставляет деньги в поселок Восток".

Настоящие партнерские отношения у производственного предприятия и банков были не всегда такими гладкими. У Приморского ГОКа были трудные времена, когда приходилось искать финансовую поддержку, где только можно. В том числе и за границей.

"Будучи градообразующим предприятием, Приморский ГОК взвалил на себя обязательство по расчетам за электроэнергию, потребляемую поселком Восток. Был период, когда требовалось погасить только бюджету $15 млн, еще $3 млн энергетикам и столько же - долг по заработной плате".

Со временем удалось рассчитаться за все и сполна. А тогда, после дефолта, комбинат нуждался и в реконструкции горного производства. Необходимо было вводить в действие третью очередь рудника. Тут-то и пришлось искать кредиты, чтобы хоть где-то получить деньги и иметь возможность работать дальше.

- Мы, к сожалению, тогда так и не получили нужных кредитов, хотя в их поисках мне пришлось объехать полземли. В Америке был, в Англии был, Швейцарии, Германии, в Японии много раз был. Никто ничего не дал. Однажды, еще при ЕЛЬЦИНЕ, я был в Америке в составе делегации из 800 российских директоров. Все они, как и я, мечтали получить иностранные займы, но не получил никто. С кредитами ГОКу помогли российские банки-партнеры. И только когда мы чуть укрепились, появилась возможность кредитоваться и за рубежом. Я заявил своим иностранным партнерам: "Если хотите покупать у меня ежегодно 250 т вольфрамового концентрата, то купите мне машины, а рассчитаюсь за них товаром в течение трех лет". В итоге мы купили 8 машин для горного производства на $4 млн. Кредит нам обошелся под 6-9%. Как мы и обещали, рассчитались за три года. Кстати, еще несколько машин продолжают работать и сейчас. Часть уже списали и покупаем новые.

Когда горно-обогатительное предприятие восстановило платежеспособность, работать с кредиторами стало гораздо проще. Ритмичные поставки вольфрамового концентрата и столь же ритмичное поступление денег на счета предприятия в банках теперь позволяют ГОКу пользоваться привилегиями VIP клиента.

- В последние годы многие острые углы в нашем партнерстве с банками сгладились. В значительной мере пошел нам навстречу и Дальневосточный банк. Теперь я меньше трачу энергии на бюрократические процедуры и занимаюсь своим делом, и банку от такого партнерства только выгода, ведь он при меньших затратах получает те же доходы.

Новый путь

Уже четыре года в общей сложности горно-обогатительный комбинат занимается лесом. Как все новое требует затрат, так и создание ЛПК требовало дополнительных финансовых вливаний. "Приходилось экономить на всем, - вспоминает сегодня Иван Степанович. - Мы начинали с покупки зданий обанкротившихся фирм и приспосабливали их в качестве новых производственных площадей. Но даже эти затраты нам давались непросто".

Если первые шаги в новой деятельности ГОКа были робкими, то теперь масштабы развернувшихся работ впечатляют. Уже построена и работает первая очередь лесоперерабатывающего комплекса. Это позволило на февральском заседании совета директоров (2005 год) поставить задачу подготовить проектирование второй.

Технико-экономическое обоснование проекта второй очереди ЛПК для Приморского ГОКа подготовила немецкая фирма "Минда", считающаяся передовой в своей области. Вообще, Германия считается сегодня законодателем моды в деревообрабатывающей отрасли, опередив финнов и японцев. Пуск второй очереди позволит Приморскому ГОКу производить клееный брус длиной до 18 м. Все делается в соответствии с рыночным спросом. В Дальневосточном регионе подобным производством не занимается никто. Одно это уже может обеспечить спрос на брус и изделия из него. Кстати, компания будет заниматься проектированием домов и полным циклом подготовки бруса для сборки. Компания ведет активную работу по налаживанию экспорта клееного бруса в ближайшие страны АТР, включая Японию, Корею, Китай.

- К тому времени, когда мы взялись за ЛПК, цена на вольфрамовый концентрат чуть поднялась, но не настолько, чтобы получить прибыль на развитие комплекса, - говорит Иван Степанович. - Поэтому новую деятельность мы начали с использования кредитов. Сначала коротких - на год, полтора. Прежде всего нужна была техника на перевозку леса и пиломатериалов, была необходимость совершенствовать оборудование. Сделали первую очередь, вернули кредиты. Со следующего года лесокомплекс должен давать прибыль.

Только в 2004 году на лесоперерабатывающий комплекс компания затратила 160 млн руб. "Сегодня лесокомплекс Приморского ГОКа способен перерабатывать 100% добытого леса, - продолжает Шепета. - Весной этого года совет директоров решил вновь привлечь кредиты Дальневосточного банка, теперь уже на строительство второй очереди ЛПК. Банк пошел нам навстречу и открыл кредитную линию на сумму 50 млн руб. сроком на 2 года. Первую часть кредита - 20 млн - мы взяли в апреле, еще 15 млн - в мае. За это время, кстати, выросли цены на вольфрамовый концентрат и золото, что существенно облегчило нам финансирование этого проекта.