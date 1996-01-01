"Сахалин-1" дал первые тонны сырья

В начале октября корпорация ExxonMobil объявила о начале добычи углеводородов в рамках проекта "Сахалин-1" ее дочерней структурой Exxon Neftegas Limited (ENL) и одновременно начала поставки газа в Хабаровский край и нефти - на НПЗ "Роснефти" в Комсомольске-на-Амуре. В связи с этим в Южно-Сахалинске прошел праздник Первой нефти с участием высокопоставленных гостей.

Накануне на Сахалин прибыли министр промышленности и энергетики России Виктор ХРИСТЕНКО, высший менеджмент компаний-участниц проекта, в том числе президент "Роснефти" Сергей БОГДАНЧИКОВ и большая делегация из Индии - министр энергетики Индии Мани Шанкр АЯР, чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Шри Канвал СИБАЛ, генеральный консул Индии во Владивостоке Чаранджит СИНГХ и вице-консул ЙУДХИСТЕР.

1 октября в районе месторождения "Чайво" они вместе с губернатором Сахалинской области Иваном МАЛАХОВЫМ и представителями правительства Хабаровского края приняли участие в торжественной церемонии открытия задвижек на нефте- и газопроводе. 2 октября в Южно-Сахалинске в "Чехов-центре", где проходил праздник, руководство консорциума по проекту "Сахалин-1" вручило Ивану Малахову символический хрустальный ключ от кладовых шельфа Сахалина.

"Этот проект не имеет прецедентов в мировой истории нефтегазовой отрасли. Его успешная реализация - это победа технологий и слаженной работы компаний (членов консорциума) четырех государств. Проект пользуется сильной и уверенной поддержкой правительств России, США, Японии и Индии. Мы гордимся тем, что первые поставки нефти и газа осуществляются российским компаниям", - отметил на пресс-конференции в Южно-Сахалинске президент ENL Стивен ТЕРНИ.

"Реализация проекта "Сахалин-1" может являться наглядным примером успешной реализации иностранных инвестиций в России. Это исторический и запоминающийся момент", - заявил президент SODECO Масатака ХАЯМА.

"Успех "Сахалин-1" - это результат работы огромного числа компаний-подрядчиков из десятка стран мира", - сказал генеральный директор ЗАО "Сахалинские проекты" и "Сахалинморнефтегаз-шельф" (дочерние структуры "Роснефти") Лев БРОДСКИЙ.

Стивен Терни сообщил, что добыча нефти и газа по проекту осуществляется через уникальные скважины, пробуренные с берега под морское дно с большим отходом забоя от вертикали и достигающие по своей протяженности почти 12 км. Скважины такой протяженности никогда ранее не бурила корпорация ExxonMobil, и такие скважины ранее вообще не бурились в мире, отметил Терни.

Добыча нефти на месторождении "Чайво" будет также вестись с морской платформы "Орлан", которая нынешним летом установлена на шельфе Сахалина. Платформа рассчитана на бурение 20 скважин, буровые работы на ней начнутся в этом году. На "Орлане" предусмотрен минимум сооружений по подготовке продукции, так как все углеводороды будут подаваться на береговой комплекс подготовки в районе Чайво и оттуда по трубопроводу поступать в Хабаровский край.

На начальной стадии добыча нефти с месторождения "Чайво" составит 50 тыс. баррелей (или 6300 т) в сутки, а к концу 2006 г. она увеличится до 250 тыс. баррелей (33 тыс. т) в сутки, добыча газа - около 60 млн куб. футов (или 1,7 млн куб. м) в сутки, и к концу десятилетия предполагается, что она достигнет 250 млн куб. футов (7,1 млн куб. м) в сутки.

Пока газ будет поставляться только для нужд Хабаровского края, в рамках подписанных 26 сентября текущего года контрактов купли-продажи газа между ENL и компаниями Хабаровского края (ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Хабаровсккрайгаз"). Контракты подписаны на поставку газа в Хабаровский край в течение ближайших 20 лет. На первом этапе объемы этих продаж составят до 1 млрд куб. м газа в год, к концу десятилетия - до 3 млрд куб. м газа в год.

Газ и нефть поставляются в Хабаровский край и в Комсомольск-на-Амуре по трубопроводной системе НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" и "Дальтрансгаза" (строящаяся трубопроводная инфраструктура из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск). Первые поставки нефти будут осуществляться на НПЗ "Роснефти" в Комсомольске-на-Амуре до апреля 2006 г., когда предполагается ввести в работу грузовой терминал в Де-Кастри и начать экспортные поставки нефти.

Экспортные поставки нефти будут осуществляться в соответствии с долями участия в проекте компаний-членов консорциума. Каждый участник консорциума сам заключит контракты на экспорт своей доли "черного золота". Президент SODECO г-н Хаяма сообщил, что SODECO намерена поставлять свою долю нефти в Японию.

По будущим экспортным поставкам газа в настоящее время маркетинговая группа ENL ведет переговоры с тремя странами, куда потенциально может поставляться газ, - Японией, КНР и Республикой Корея. Консорциум по проекту "Сахалин-1" не рассматривает вариант поставок газа в виде СПГ. "Мы считаем, что трубопроводные поставки природного газа в любую из вышеназванных трех стран наиболее эффективны для нас", - сказал Терни.

В ходе строительства и бурения по проекту "Сахалин-1" отработано свыше 36 млн рабочих часов с показателем безопасности работ, более чем вчетверо превысившим среднее значение этого показателя в мировой отрасли. Кроме доходов государства в виде роялти и налоговых поступлений, проект имеет и другие экономические выгоды, включая реконструкцию дорог, объектов морских портов, аэропорта, больниц и прочее. Стоимость контрактов, размещенных по проекту в российских компаниях, превысила $3,2 млрд. На первом этапе разработки месторождений будут созданы возможности трудоустройства более 13 тыс. российских граждан.

Накануне праздника в Южно-Сахалинске прошла пресс-конференция Виктора Христенко и Сергея Богданчикова. Президент "Роснефти" заявил, что Дальний Восток России является зоной стратегических интересов "Роснефти". "Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании сырьевой базы", - сказал он.

Христенко отметил, что Сахалин за счет своего географического положения и богатой сырьевой базы имеет перспективы для развития новых нефтегазовых проектов. Среди них - проект "Сахалин3", который, возможно, будет выставлен на торги в I полугодии 2006 г. По словам Христенко, победитель аукциона по "Сахалину-3" возместит затраты бывшему владельцу лицензии (с 1998 по 2003 гг. лицензия на право геологоразведки месторождений "Сахалина-3" принадлежала ExxonMobil).

"Все затраты, которые понесли участники того периода, при их подтверждении могут быть одним из условий аукциона - их погашение победителем", - сообщил министр. В случае, если победит бывший держатель лицензии, то бонус за право пользования недрами будет меньше на сумму, равную понесенным затратам. В противном случае новый победитель выплатит эту сумму прежнему оператору, отметил Виктор Христенко. В проект "Сахалин-3" входят Восточно-Одоптинский, Аяшский и Киринский блоки. Прогнозные извлекаемые запасы по Восточно-Одоптинскому блоку составляют 70 млн т нефти и 30 млрд куб. м газа, по Аяшскому - 97 млн т нефти и 37 млрд куб. м газа, по Киринскому - 453 млн т нефти, 700 млрд куб. м газа и 53 млн т газового конденсата.

В настоящее время Минприроды РФ предлагает отнести "Сахалин-3" к стратегическим месторождениям, аукционы по которым пройдут с ограничением допуска иностранных инвесторов.

В то же время Стивен Терни заявил, что со стороны МПР РФ существует некоторое недопонимание в части согласования дополнительного нефтеносного участка, открытого ENL в районе месторождения "Чайво". "Данный участок относится к единому нефтеносному пласту Чайво. Когда мы заключали соглашение о разделе продукции по проекту "Сахалин1", мы говорили о необходимости проведения геологоразведки с целью определения точных границ месторождений, которые находятся на лицензионной площади "Сахалин-1". Мы начали работу по корректировке границ 4 года назад, в ходе которой выяснилось, что границы месторождения "Чайво" простираются на большую территорию, чем предполагалось раньше. Мы сообщили об этом в МПР с просьбой внести изменения в СРП в части уточнения границ месторождения и надеемся, что этот вопрос будет решен положительно", - сообщил Терни.

Напомним, что запасы открытого нефтеносного участка оцениваются примерно в 75 млн т. Министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ попросил ENL представить данные по геологоразведке на экспертизу и доказать, что обнаруженные запасы являются частью месторождения "Чайво". Если МПР не согласится с доводами ENL, то по разработке данного участка будет объявлен конкурс.

1 октября В. Христенко, С. Богданчиков, индийская ONGC и министр энергетики Индии Мани Шанкр Аяр провели в Южно-Сахалинске встречу и обсудили перспективы сотрудничества: возможности реализации ряда совместных проектов на Дальнем Востоке РФ, в третьих странах и Индии в частности по поставкам природного газа в Индию из Ирана. Как отметил Виктор Христенко на пресс-конференции, перспективы сотрудничества Индии и России в нефтегазовом комплексе благоприятны.