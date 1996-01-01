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Больше пяти лет не давать
Принятый Госдумой во втором чтении законопроект, регулирующий наружную рекламу, существенно ужесточил требования к ней. Так, договор на установку конструкций разрешается заключать на срок до 5 лет. Эти правила могут начать действовать уже с 1 июля, сообщает РБК daily.
Законопроект "О внесении изменений в ст. 19 и 33 ФЗ "О рекламе" был внесен в Госдуму группой депутатов фракции "Единая Россия" в начале октября прошлого года.
Первоначально в законопроекте говорилось, что одно юрлицо не может получить больше 25% разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования от их общего количества и 25% разрешений, выданных на территории России. В конце декабря депутаты внесли изменения в законопроект. Договоры на установку рекламных конструкций по-прежнему предполагалось заключать по итогам конкурса, однако к участию в нем допускались компании, владеющие не 25%, а 35% рекламных мест на территории муниципалитета. В январе документ был принят в первом чтении. По словам заместителя главы комитета по экономполитике Владимира МЕДИНСКОГО, ко второму чтению закон должны были доработать.
Всего между первым и вторым чтениями в комитет поступило около 250 поправок к проекту. В частности, авторы законопроекта предложили считать долю участников не по разрешениям, а по совокупным площадям принадлежащих им поверхностей и на конкурсах распределять не только новые, но и старые места. Накануне второго чтения общественные организации, объединяющие операторов, направили письма председателю Госдумы Борису ГРЫЗЛОВУ, председателю правительства Михаилу ФРАДКОВУ и руководителю администрации президента Сергею СОБЯНИНУ с просьбой снять законопроект с рассмотрения. Однако письма имели обратное действие: документ был ужесточен. Теперь договор на установку рекламной конструкции заключается не больше чем на пять лет, к участию в аукционе или конкурсе допускается только лицо, не занимающее преимущественное положение (35% площадей информационных полей конструкций), а если в результате конкурса или аукциона доля участника превышает 35%, результаты аннулируются. Все эти требования должны вступить в силу 1 июля 2007 г.
Законопроект был принят большинством голосов. Третье чтение состоится уже в начале апреля.
Гендиректор Simon Outdoor Игорь ПРОНИН отмечает, что ограничение действия договоров пятью годами "подорвет бизнес": "Пропадает смысл инвестировать в высокотехнологичные конструкции. Рынку наружной рекламы 17 лет, он стабилизировался, а закон приведет его к новому хаосу и кризису". С ним соглашается гендиректор компании "Никэ" Роман ДУБИНИН: "Новый закон ставит под угрозу весь бизнес: компаниям придется перекупать свои собственные места". А гендиректор агентства "ЭСПАР-Аналитик" Андрей БЕРЕЗКИН считает, что законопроект в его нынешнем виде "запускает процесс передела рынка": "Сейчас резко увеличится возможность приобретения компаний второго и третьего эшелонов. Для них перспективы развития бизнеса серьезно осложняются, а степень их сговорчивости повышается. Так что в ближайшее время стоит ждать целого ряда сделок".
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