GDG расширяет спектр услуг

В Уссурийске открылся первый в Приморском крае медицинский компакт-центр компании George Dental Group. Если первый опыт окажется успешным, сеть таких центров появится во всех городах Дальнего Востока.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе компании, площадь компакт-центров составляет всего 1000-2000 кв. м. При этом здесь можно получить помощь всех основных специалистов. В компакте-центре Уссурийска уже открыто отделение стоматологии, к июлю компания планирует запустить отделения терапии, хирургии, гинекологии, неврологии, эндокринологии, кардиологии, офтальмологии, урологии, отоларингологии. Особое внимание уделено диагностической базе - будут открыты рентген-кабинеты, отделения УЗИ и маммографии.

По замыслу менеджеров компании George Dental Group, такие небольшие медицинские центры будут наиболее эффективными уже в ближайшем будущем: малые площади позволяют существенно снизить объем инвестиций и срок окупаемости, охватив при этом наибольший спектр услуг.