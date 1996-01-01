"Прогресс" займет у ВЭБа 951 млн руб.

Акционеры ОАО Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.Сазыкина на внеочередном собрании 2 апреля в заочной форме рассмотрели вопрос об одобрении крупной сделки, связанной с предоставлением двух кредитных линий АО Внешэкономбанком с общим лимитом выдачи 951 млн руб.

Срок возврата кредита - до 15 января 2008 г. включительно под залог требования выручки по госконтрактам.