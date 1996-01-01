Бунт химиков

Ряд работников ЗАО "ГХК Бор" и жителей Дальнегорска направили открытое письмо полпреду президента в ДВФО Камилю ИСХАКОВУ, губернатору края Сергею ДАРЬКИНУ, и.о. главы Дальнегорского городского округа Виктору КОЛОСКОВУ и дальнегорскому спикеру Николаю СТУПИНУ.

Авторы выразили озабоченность ситуацией, сложившейся на предприятии, и просят разъяснить перспективы "Бора" и что ждет его работников и потенциальных 800 переселенцев из ближнего зарубежья, которые должны приехать на работу в ГХК в рамках российской программы по переселению бывших соотечественников из стран СНГ.

Подписанты негативно отзываются о социально-экономической политике бывших и нынешних владельцев предприятия. Средняя зарплата рабочих за прошлый год, судя по выпискам из колдоговора, составила 6,7 тыс. руб.; на предприятии задерживается выплата отпускных, обеспеченность средствами индивидуальной защиты - менее 50%.

Администрация не оплачивает работникам проезд в отпуск, не приобретаются путевки для профилактического лечения. С октября 2006 г. администрация отказывается финансировать ряд социальных программ. На два обращения профкома ОАО "Бор" (на предприятии два профкома - ОАО "Бор" и ЗАО "ГХК Бор") к гендиректору ООО "Русская горнорудная компания" (в состав которой наряду с Ярославским ГОКом входит ЗАО "ГХК Бор") Петру ЗАХАРОВУ ответа не получено. Приказом руководства от 23 октября прошлого года сокращены 248,5 штатных единицы. Низкая зарплата рабочих и среднего управленческого звена ведет к оттоку квалифицированных кадров, выезду с территории ДГО молодежи (молодежь не привлекает такой уровень оплаты труда). В итоге среди работающих много пенсионеров.

Вместо давно назревшего строительства нового цеха серной кислоты (один из ведущих цехов химзавода, без которого встанет все производство) там всего лишь "латают дыры": при такой схеме эксплуатации цех, работающий с агрессивными средами, сможет протянуть в лучшем случае 3-5 лет. На строительство нового сернокислотного цеха требуются инвестиции в размере $30 млн. Владельцы химзавода меняются, строят планы, а воз и ныне там. В других цехах с финансированием, по мнению подписантов, еще хуже. "Вы своим молчаливым участием создаете такой узел напряженности в Дальнегорске, - пишут авторы, обращаясь к адресатам, - последствия которого могут быть намного серьезнее, чем в Кондопоге. Но поскольку расхлебывать эту кашу придется нам, рядовым работникам ЗАО "ГХК Бор" и жителям Дальнегорска, мы требуем опубликовать в СМИ ваше видение судьбы предприятия, города и переселенцев..."

Кстати, недавно в ЗАО "ГХК Бор" в очередной раз сменился исполнительный директор: на смену Анатолию РЯБЦЕВУ (он давно работает на "Боре" и постоянно живет в Дальнегорске) прислали "варяга" - 46-летнего Сергея РОДИОНОВА. Ранее он работал управленцем на одном из химпредприятий в Оренбургской области.