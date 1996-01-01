Налогоплательщиков освободят от проверок. На время

Федеральная налоговая служба разрабатывает критерии, при соблюдении которых налогоплательщиков можно будет освободить от проверок в течение определенного периода времени, сообщила "Интерфаксу" замруководителя ФНС Татьяна ШЕВЦОВА.

При этом налоговики оставляют за собой право запрашивать у плательщиков пояснения, а также проводить проверки "по объективным причинам". "Речь идет о попытке мотивации плательщиков к добровольному отказу от инструментов минимизации налогов, о попытке сформулировать и донести до налогоплательщиков некие правила игры, соблюдая которые они смогут выйти из зоны риска", - сказала Шевцова. По ее словам, планируется опубликовать условия (например, долю налоговых вычетов, размер заработной платы, уровень налоговой нагрузки), при соблюдении которых проверка налогоплательщика считается нецелесообразной в течение определенного срока. Такой срок может составить год.