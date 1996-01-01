Приморцы пока не торопятся амнистировать свои доходы

С 1 марта 2007 г. Россия пополнила ряды стран, предоставляющих гражданам возможность загладить свою налоговую вину. Вступил в силу Федеральный закон №269 "Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами". Согласно закону амнистии подлежат доходы, полученные до 1 января 2006 г., и реабилитировать их можно до 1 января 2008 г., уплатив декларационный платеж.

Схема амнистии

Налогоплательщикам необходимо уяснить два момента. Во-первых, амнистия касается лишь физических лиц, простых граждан и частных предпринимателей. Организации и предприятия не смогут ею воспользоваться. И, во-вторых, уплатить в рамках амнистии возможно только НДФЛ и ЕСН. Этот закон не распространяется на таможенные, валютные и прочие нарушения закона.

И проблема действительно актуальна. По данным УВД по Приморскому краю за 2006 г., правоохранительные органы возбудили 181 уголовное дело, и только за 2 месяца нынешнего года - уже 29. Каким же образом можно покаяться в своих налоговых грехах и получить своего рода индульгенцию - об этом ДДГ "ЗР" расскажет на своих страницах.

Порядок как будто достаточно прост. Светлана ШЕВЧЕНКО, начальник работы с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока, поясняет, что гражданам, по какой-либо причине скрывавшим налоги от государства и желающим воспользоваться налоговой амнистией, предоставлено право самостоятельно исчислить общую сумму легализуемых доходов (в том числе страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды) и вычесть из нее 1%. Последняя сумма и составит декларационный платеж. Для этого посещать налоговую инспекцию нет необходимости. Надо сразу идти в банк.

Именно на Управления Федерального казначейства по субъектам федерации возложена задача информирования коммерческих банков, которые работают с вкладами населения, о возможности уплаты через них декларационного платежа граждан.

Как стало известно ДДГ "ЗР", банки Приморья действительно получили такое письмо, и необходимые бланки для заполнения их гражданами готовы. Но в течение прошедшего месяца по этому вопросу к ним так никто и не обратился.

Оплата происходит через банк в наличной или безналичной форме на счета территориальных органов Федерального казначейства. Не требуется сообщать виды доходов: гонорар, случайный доход, зарплата в конверте, также не нужно указывать их источник. Документ об уплате с пометкой банка приравнивается к налоговой декларации, и обязанность гражданина по уплате налога считается исполненной.

Отметим, что в соответствии с законом налоговая инспекция о проведенных платежах поставлена в известность не будет. Но хранить этот квиток налогоплательщику все-таки придется до 2012 г.

Кому это выгодно?

По мнению налогового адвоката Виталия КРАЛИНА, амнистия сама по себе хороша, так как дает шанс налогоплательщикам, которые ошиблись, исправить ситуацию. "Из собственного опыта могу сказать, - отмечает адвокат, - что большая часть людей совершают налоговые правонарушения, руководствуясь отнюдь не злым умыслом". Хорошо, что государство осознает необходимость в предоставлении такого шанса. Кроме того, дополнительные поступления пойдут на пользу бюджету страны. Хотя, по словам заместителя министра финансов Сергея ШАТАЛОВА, Минфин не ставит какую-либо иную задачу, кроме как повышение доверия граждан к государству.

Как полагает Игорь ТКАЧЕНКО, директор АНО "Приморский консультационный центр предпринимательства", данная амнистия в первую очередь рассчитана на физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, реализовавших свое движимое, либо недвижимое имущество и получивших солидный доход, который не был в дальнейшем задекларирован.

В Приморье особенно стоит задуматься о возможностях декларационного платежа продавцам автомобилей, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. По закону, в случае получения более чем двух раз в год дохода от подобного вида деятельности, гражданин фактически признается предпринимателем. Любая выездная проверка может выявить факт занижения доходов, и к нему применят санкции.

Субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в рамках специализированных режимов, придется сложнее. Так, предприниматель, находящийся на упрощенной системе, фактически не является плательщиком НДФЛ и ЕСН. Эти налоги включены в состав единого налога. Значит, оплачивая декларационный платеж, он тем самым признает, что имел дополнительный доход помимо деятельности, разрешенной при переходе на УСН.

И самое важное, что стоит запомнить предпринимателям: декларационный платеж не заменяет уплату НДС и других налогов. Если в дальнейшем будет произведена проверка и придется предоставить квитанцию об уплате, в зачет пойдут только суммы, уплаченные по налогу на доходы физлиц. Игорь Ткаченко также рекомендует не афишировать факт уплаты декларационного платежа и предъявлять расчетный документ только в случае проверки. Так что налогоплательщики сами должны определить, стоит ли им уплачивать декларационный платеж, либо не стоит.