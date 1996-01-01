Технологии эффективности

"Тернейлес" - одно из немногих предприятий Приморья, которое в полной мере несет на себе бремя ответственности за огромную территорию и ее население и является градообразующим. Как при этом сохранить наивысшие показатели эффективности бизнеса, отнюдь не секрет менеджмента предприятия: это современные технологии и высокопроизводительное оборудование.

ОАО "Тернейлес" был образован в 1992 г. на базе лесозаготовительных предприятий "Тернейский лесокомбинат" (создан в 1971 г.) и ПО "Тернейлес". Предприятие, в отличие от многих крупных холдингов, не спешит перевести свой центральный офис ближе к центру и расположено на крайнем севере Приморья, в поселке Пластун Тернейского района. И все эти годы "Тернейлес" возглавляет Владимир ЩЕРБАКОВ, являющийся акционером и совладельцем.

ОАО "Тернейлес" специализируется на заготовке и комплексной переработке древесины, строительстве лесовозных дорог, транспортировке леса, сбыте лесопродукции, оказании складских и пакгаузных услуг и т.д. По последним данным, доля от лесозаготовок в выручке компании составляет только 46%. "Тернейлес" производит и реализует пиловочник экспортный хвойный и лиственный, пиловочник рядовой, баланс хвойный, дрова, щепу технологическую групп А и Б, пиломатериал на внутренний рынок.

Сегодня в состав ОАО "Тернейлес" входят 9 дочерних производственных предприятий, которые составляют единый производственный комплекс по заготовке и переработке древесины и ведут единую технологическую и экономическую политику: ОАО "Рощинский КЛПХ", ОАО "Мельничное", ОАО "Лучегорское", ОАО "Амгу", ОАО "Кемалес", ОАО "Пластун", ОАО ТЭП "Нефть". Гордость "Тернейлеса" составляют заводы по глубокой переработке древесины - ЗАО "СТС Текновуд", ЗАО "ПТС Хардвуд", СП "Пластун", построенные с привлечением японского капитала. До сих пор в отечественной лесной отрасли нет аналогов этим заводам.

Эти предприятия занимаются глубокой переработкой древесины и выпуском различных видов пиломатериалов на экспорт в Японию и, естественно, по японским технологиям. "Текновуд" и "Хардвуд" - стопроцентные экспортеры, вся их продукция реализуется на японском рынке через компанию "Сумитомо" (учредитель предприятий с японской стороны). В структуре экспорта преобладают древесная щепа, клееный брус, клееные мебельные щиты для домостроения и другие пиломатериалы. Большинство пиломатериалов сертифицировано по японской системе качества JAS. "Пример нашего сотрудничества с "Сумитомо" - скорее, исключение из правил, - считает гендиректор "Текновуда" Алексей СУРНИН. - Мы доказали, что умеем и строить, и работать не хуже японцев".

ОАО "Тернейлес" имеет собственные портовые сооружения и портовый флот для перевозки лесных грузов. Компания является также владельцем контрольных пакетов акций 4-х лесозаготовительных предприятий: ОАО "Мельничное", Рощинский КЛПХ, ОАО "АМГУ", ОАО "Лучегорсклес", которые формируют холдинг "Тернейлес" с общим объемом заготовок около 1100 тыс. кубометров в год. Деятельность группы осуществляется в трех районах Приморского края (Красноармейский, Тернейский, Пожарский) на площади около 1200 тыс. га.

Область хозяйствования "Тернейлеса" включает как места обитания малых народов, так и бассейны рек нетронутого ареала, что вызывает пристальный интерес Гринписа и других экологических организаций. Поэтому руководители компания решили добровольно пройти международную лесную экспертизу. В ближайшее время "Тернейлес" должен получить сертификат своей деятельности по системе FSC (Лесного попечительского совета), подтверждающий соответствие международным экологическим стандартам, - это существенно облегчило бы работу компании на экспортных рынках.

В 2001 г. компания "Тернейлес" выиграла закрытый аукцион, организованный администрацией Приморского края, по сдаче в аренду на 25 лет Самаргинского лесоучастка площадью 641 тыс. га. Ожидается, что с вовлечением в хозоборот Самаргинского лесоучастка "Тернейлес" удвоит площадь лесфонда, объемы заготавливаемой и экспортируемой древесины. Так, если в 2006 г. "Тернейлес" заготовил 504 тыс. м куб. древесины, то Самарга может добавить к этому еще 568,7 тыс. кубов. Сразу после аукциона в результате конфликтов с экологами руководство компании наложило на рубки леса на территории Самарги двухлетний мораторий. Он истек, но, чтобы развернуться на новых территориях, вдали от транспортных путей, "Тернейлесу" необходим порт в бухте Адими.