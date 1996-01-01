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Дальневосточный ответ "ножкам Буша"
Пищевая индустрия на Дальнем Востоке стала одной из самых динамично развивающихся отраслей. Причем производство продуктов питания по своей рентабельности нельзя отнести к высокодоходным видам бизнеса. Однако местные предприятия с каждым годом занимают все большую долю дальневосточного рынка. И это несмотря на то, что конкуренция в данном сегменте стабильно растет.
Еще 10 лет назад приморцы довольствовались "ножками Буша" и попросту не имели альтернативы. Местные экономисты доказывали, что риск в птицеводстве слишком высок, а сама продукция вряд ли станет конкурентоспособной. Но они ошибались. Пример тому - ЗАО "Михайловский бройлер", крупнейшая на Дальнем Востоке птицефабрика по производству охлажденного и замороженного мяса цыплят-бройлеров и продукции его переработки.
ДосьеЗАО "Михайловский бройлер - вертикально-интегрированный комбинат. Учрежденное в 2002 г. на базе птицефабрики "Михайловская" предприятие сформировало новую управленческую структуру, ввело эффективную систему финансового контроля, осуществило вложения в оборотные средства, провело реконструкцию и модернизацию производственных мощностей.
Говорят, в основе каждого успеха лежит грамотное маркетинговое решение - определить: что нужно рынку?
"С самого начала мы понимали, что конкурировать с сибирскими и зарубежными производителями, которые поставляют на рынок замороженную птицу, бесполезно - у них дешевле. Отсюда и наша специализация - охлажденное мясо птицы, - рассказывает заместитель генерального директора ЗАО "Михайловский бройлер" Олег МАМАЕВ. - Но это потребовало внедрить на производстве самые современные технологии. Второе решение, и инвестиции соответственно, во имя качества конечной продукции, - переход компании на более продуктивную французскую породу бройлеров ISA. Кроме того, были запущены два новых комплекса по инкубации яйца бройлера, оснащенные центральным компьютерным управлением. Благодаря переходу к напольной технологии содержания бройлеров, которая является единственным разрешенным способом выращивания птицы в странах Евросоюза, мы производим мясо действительно высокого качества. На предприятии введен в эксплуатацию не имеющий аналогов на Дальнем Востоке автоматизированный убойный цех голландской фирмы "Система" в комплекте с холодильным комплексом и камерами шоковой заморозки для сохранения качества мяса".
Тем временем разогретый потребительский рынок требовал от предприятия постоянного увеличения производства. Если оглянуться назад, то каждый год "Михайловский бройлер" увеличивал показатели. В 2002 г. МБ произвел 1,8 тыс. тонн мяса птицы, в 2003 г. - 5,8 тыс., а в 2005 г. - уже 15,5 тыс. К 2008 г. предприятие планирует выйти на 25 тыс. т. Одновременно увеличивается география продаж. Сегодня продукция компании востребована и в Хабаровском крае.
Между тем, помимо роста производства, наблюдается расширение ассортимента. Сегодня это не только цельная тушка бройлера в охлажденном и замороженном виде, но и различные полуфабрикаты (вплоть до набора для шашлыков чахохбили), субпродукты. Недавно запущено производство полуфабрикатов: цыпленок табака, цыпленок "Любительский", филе "Медальон", окорочок бескостный.
В 2006 г. компания "Михайловский бройлер" приобретает на торгах обанкротившуюся Надеждинскую птицефабрику и после реконструкции заселяет туда свое родительское стадо. Перед этим производство подверглось серьезной модернизации, было установлено современное оборудование, построено 11 новых корпусов. Общий объем инвестиций составил 283 млн руб.
Сегодня на этой птицефабрике разместилось около 400 тыс. голов птиц - это племенной материал очень высокого стандарта. Часть родительского стада была завезена с птицефабрик центральной части России.
"Птицеводство в нашей стране развивается, но впереди еще много трудностей, - говорит председатель правления ЗАО "Михайловский бройлер" Петр КУЛАКОВСКИЙ. - Отечественная продукция дороже, но она и качественнее. Конечно, у тех, кто требует увеличить объемы импорта, сильное лобби. На мой взгляд, квотирование нужно увязывать с той поддержкой, какую государство может и должно оказывать птицеводам каждого отдельно взятого региона, ведь в производстве мяса птицы 60% себестоимости составляют корма. На первоначальном этапе, когда бизнес встает на ноги, нужны преференции. Потом, через 3-5 лет, агропредприятие отдаст все с лихвой - налогами, новыми рабочими местами и качественным продуктом".
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