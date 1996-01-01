Развитие и усовершенствование - кредо "Владхлеба"

Если бы сегодня проводился конкурс на "Народную марку", то "Владхлеб" в нем был бы вне конкуренции. Трудно найти в Приморье хотя бы одну семью, на столе которой не было бы хлеба "Подольский".

В сутки его производится до 50 тонн. Такому спросу может позавидовать любое предприятие. Линии, на которых круглые сутки изготавливается любимый горожанами хлеб, называют "сердцем" предприятия. Уникальность "Подольского" в том, что он вырабатывается на жидких дрожжах - на таком сырье в крае работает только "Владхлеб". Это пример того, как в основу производственной деятельности компании положены не только традиционные национальные технологии с использованием натуральных продуктов, но и современные технологические процессы.

Но помимо "Подольского" два хлебозавода, №2 и 3, которые входят в состав ОАО "Владхлеб", вырабатывают еще батоны, булочки, лечебно-профилактические хлеба и прочую популярную продукцию - в ассортименте предприятия около 200 наименований, из которых только хлебо-булочных 85. Ежедневно специализированные желто-синие грузовики с логотипом "Владхлеба" развозят тонны хлебобулочных и кондитерских изделий по городу и краю. Не только в фирменные магазины "Владхлеба", но и во всех многочисленные торговые точки города продукция доставляется с пылу с жару - горячей. А это уже не красивости, а четкий маркетинг и высокотехнологичное производство.

Внедряя на предприятии программу системы управления качеством ISO-9000, здесь вышли на соответствие хлебной продукции мировым стандартам, получив сертификат.

Свою миссию генеральный директор ОАО "Владхлеб" Сергей ТЕРЕШКОВ озвучивает как девиз: "Я работаю в компании не первый год и с каждым днем все больше и больше уважаю труд людей, ежедневно вкладывающих душу в производство жизненно важного продукта - хлеба". В учебный центр регулярно приглашаются ведущие европейские, российские и азиатские специалисты в области хлебопечения и кондитерского мастерства. В итоге специалисты перенимают ценный опыт, следят за новинками и внедряют их в производство.

Сегодня ОАО "Владхлеб" движется по пути наиболее передовых предприятий Европы и европейской части России. Полным ходом идет процесс технического перевооружения, модернизации оборудования. Непрерывная работа над совершенствованием производства и управления позволяет предприятию не просто сохранять лидирующие позиции по ассортименту и качеству продукции, но и стабильно развиваться, осваивать новые рынки и технологии. Компания планирует выйти на рынок всего российского Дальнего Востока, разрабатывая программы продвижения продукции на новых региональных рынках и удачно сочетая столетние традиции производства со способностью к постоянному развитию компании и расширению ассортимента. "Владхлеб" уже знают и в Хабаровском крае, причем не только по продукции, но и как пример современного менеджмента и маркетинга.

"Владхлебу" в этом году исполнится 103 года. Он не просто часть истории развития предпринимательства в Приморье, а визитная карточка края.