Предпринимателей Находки защитят от проверок

В Находке будут жестко пресекать необоснованные милицейские проверки торговых точек и мест общественного питания. Об этом заявили исполняющий обязанности главы городского округа Александр КОСТЕНКО и начальник милиции общественной безопасности Находки Александр КИМ на совещании с руководителями предприятий потребительского рынка.