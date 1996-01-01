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Продается мастерская. Вместе с художником
Случай небывалый: Владимир СТАРОВОЙТОВ, член Союза художников РФ, участник множества отечественных и зарубежных выставок, нашел адрес своей мастерской в списке... помещений, выставленных на торги.
Мастерская - старый дом без удобств в центре Владивостока на ул. Пограничной - находится в пожизненном владении художника согласно постановлению краевого Совета народных депутатов от 1993 г., которое закрепило за художниками ряд мастерских в пожизненное пользование. Правда, постановление сие устарело, и на торги сегодня выставляется все муниципальное имущество.
Депутаты городской Думы на последнем заседании пошли художникам навстречу, и после обращения Приморской общественной организации "Союз художников России" единогласно проголосовали за то, чтобы исключить из списка торгов на 2007 г. мастерские художников. На это у парламентариев есть год. А так как продаже не подлежит только то муниципальное имущество, которое связано с исполнением властных полномочий, выход видится в том, чтобы закрепить мастерские художников за мэрией, за управлением культуры к примеру. Кстати, именно его чиновники проявили редкую пассивность в решении вопроса. Даже управление культуры края направило в думу письмо в поддержку художников.
А пока происходит так: умер художник РАЧЕВ - его мастерскую передали Евгению МАКЕЕВУ, и он не может туда попасть уже 2 года. По мнению художников, чтобы не было таких недоразумений, нужно закрепить все мастерские за Союзом художников. Примечательно, что в центральной России и на Дальнем Востоке - совершенно разное отношение к художникам. К примеру, в Хабаровске заключен договор между мэрией и деятелями искусства, так что половина расходов на проведение мероприятий (выставок, концертов, фестивалей и пр.), финансируется из бюджета города.
В Челябинске существует договор между комитетом по управлению имуществом города и областным отделением Союза художников РФ. Союз художников сам распределяет мастерские. Этот вариант взаимоотношений художников и власти можно считать идеальным.
"Во Владивостоке наблюдается полное отсутствие сколько-нибудь вразумительной политики в области культуры, - возмущается художник Старовойтов. - Инфраструктура культуры разрушается. Шансов у художников никаких. В итоге художникам Владивостока приходится зарабатывать себе на жизнь в Китае".
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