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Всех нас на торги?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До 31 декабря 2006 г. собственники жилья должны были выбрать способ управления домом. Накануне 2007 г. депутаты Госдумы в 1-м чтении приняли очередной перенос сроков реформы на год. Но во 2-м и 3-м чтениях это предложение не прошло, и потому в апреле 2007 г. нас всех выставят на торги. Точнее, дома, в которых мы живем.

Как нас продавать будут

В постановлении Правительства РФ №75 от 26 февраля 2006 г. четко прописаны все этапы дальнейшего хода жилищно-коммунальной реформы. "В конкурсе будут участвовать все, кто желает управлять домами, - рассказала Евгения МАЙОРОВА, помощник главы администрации г. Владивостока. - Максимальный размер лота - 100 тыс. кв. м жилья. Все, кто хочет участвовать в конкурсе, должны будут предложить наибольший объем из обязательного перечня работ и дополнительного списка".

А теперь подсчитаем. 100 тыс. кв. м жилья - это примерно десять 9-этажных многоподъездных домов. За каждый лот надо внести залоговую сумму - 100 тыс. руб.

К примеру, если сегодня Управляющая компания Ленинского района обслуживает 659 домов, то для того, чтобы сохранить их за собой, она должна оплатить около 70 лотов. То есть внести в качестве задатка 7 млн руб. К тому же должна найтись страховая компания, которая возьмет на себя риски этого бизнеса. Сегодня ни таких страховых компаний, ни таких денег у управляющих компаний нет.

Что касается окупаемости инвестиций в ЖКХ, то по всей России картина одинакова: 5-6% в течение года - очень хороший показатель. Затраты на капитальный ремонт окупаются едва ни за 5-10 лет. Предполагалось, что реформа ЖКХ даст толчок к развитию малого предпринимательства. В результате мы наблюдаем очередные чиновничьи игры. Хотя управляющие компании разных районов Владивостока зарегистрированы на частных лиц, все они имеют агентские договоры с мэрией, сидят в арендованных у города помещениях.

Вместо рыночных отношений мы видим всю ту же борьбу за "близость" к кормушке", то есть к городскому бюджету. Делаются некие попытки зарабатывать деньги. К примеру, по словам зам. директора Татьяны ПЛОТНИКОВОЙ, ООО "Управляющая компания Первореченского района" оказывает населению консалтинговые услуги, делает расчеты по ТСЖ и ЖСК. Но эти заработки погоду не делают.

Выбор управления

Вместе с тем лучше выбрать способ управления домом самостоятельно, а не быть проданным неизвестно кому. Можно создать управляющую компанию, что даст возможность УК открыть лицевой счет на этот дом. А можно создать ТСЖ. Во Владивостоке их зарегистрировано около 100. Смельчаков поджидают два препятствия: пассивность жильцов, которым ничего не надо, и сопротивление системы ЖКХ. Дело доходит до парадокса. Лично мэр Владимир НИКОЛАЕВ курировал создание ТСЖ на ул. Кузнецова, 80, лично обещал, что город сдаст жильцам нормально функционирующий дом. Сам приезжал и смотрел, чтобы все было в порядке. И что же? Отремонтированная крыша потекла после первого дождя, свежий асфальт покоробился тут же. Вывод: ни за какие деньги, ни под каким контролем халтурщики от ЖКХ хорошо работать не умеют.

В ходе борьбы за права рождается здоровый азарт. Так, жильцы создали ТСЖ на ул. Карбышева, затем задружились с домом на ул. Шошина. Затем превратили ТСЖ в ООО Управляющая компания "Наш дом", и без всякой рекламы с помощью "сарафанного радио" к ним попросились на обслуживание 30 домов из разных районов города. Всем желающим они оказывают бесплатные консультационные услуги.

Итак, Жилищный кодекс никто не отменял. Кому бы нас ни продали, в любой момент жильцы любого дома могут отказаться от услуг своей управляющей компании и выбрать другую. Или создать ТСЖ. Но по пути к благоденствию нас ожидают конфликты, недоверие, палки в колеса и прочие прелести жизни.

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