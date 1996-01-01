Предприниматели вновь шумят

Об ущемлении интересов предпринимателей заявила председатель общественного объединения предпринимателей края Марина ШЕМИЛИНА на заседании постоянной комиссии по экономической политике и муниципальной собственности Думы г. Владивостока, прошедшем 29 марта.

Вновь бурю эмоций вызвал вопрос о выставляющемся на торги муниципальном имуществе, которое арендуют предприниматели под офисы, магазины. Они брали в аренду полуразрушенные подвалы, вложили немалые деньги в ремонт - и вдруг их продают, не уведомив арендаторов. В свое время произведенные затраты надо было внести в договор и компенсировать за счет арендной платы - увы, знал бы, где упасть...

По словам Шемилиной, предприниматели вновь готовы выставить пакет, чтобы заявить о своих проблемах. После громких препирательств стороны пришли к некоему, пусть еще робкому, компромиссу. Депутаты заявили, что готовы голосовать за перенос торгов для тех бизнесменов, кто хотел бы выкупить помещение, но пока не собрал нужную сумму денег. А Лига предпринимателей начнет работать со списком желающих участвовать в приватизации муниципальной собственности.