Аудио- и видеопродукцию запретили продавать в палатках

Аудиовизуальные произведения, фонограммы, программы для электронных вычислительных машин и базы данных запретят продавать с лотков и в палатках. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил ФРАДКОВ.

Согласно документу, торговые залы, в которых теперь можно продавать вышеназванную продукцию, должны быть технически оснащены, чтобы предоставить покупателю возможность проверить качество приобретаемых товаров.

Кроме того, продавец будет обязан предоставить покупателю следующие сведения: наименование, место нахождения изготовителя, а также номер лицензии на осуществление деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров), технические характеристики, сведения об обладателе авторского права или смежных прав.