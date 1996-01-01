"Весенний звездопад" "Милленниума"

23 марта во Владивостоке можно было наблюдать уникальное астрономическое явление - "Весенний звездопад". Правда, этот красивейший феномен был виден только из одной-единственной "обсерватории" - компании "Милленниум", которая в этот день праздновала свое 10-летие. Поздравить именинницу собрались несколько десятков "звездных" гостей из Владивостока, Хабаровска, Москвы, а также ряда городов Италии и Германии.

Формула успеха

"Когда встречаются идеи с характером, возникают явления, которые изменяют мир", - очень точно подметил Гете. Именно так и случилось 10 лет назад, когда архитектор и дизайнер Эльвира БЕЛОВА задумала организовать первую в городе дизайн-студию, логично переросшую в салон "Милленниум". С его появлением мебельный рынок Приморья обрел новое - европейское - лицо. А приморцы смогли воочию убедиться, что действительно стоит за лейблом "made in Italy" и каков истинный "характер" германской мебели. И это в то время, когда российский рынок элитной мебели еще только формировался!

А два с половиной года назад путеводная звезда "Милленниум" взошла и на хабаровском небосводе, наполнив его яркими, сочными красками и отметив этот город вслед за Владивостоком на мировой карте присутствия люксовых мебельных брендов.

Неудивительно, что поздравить "Милленниум" с юбилеем, лично отдав дань уважения, приехали топ-менеджеры таких известных фабрик, как ROLF BENZ и VERARDO, MOLL и PORADA, SANGIACOMO и NOVAMOBILI. И это несмотря на "горячую" пору подготовки к миланской выставке - главному событию в мире мебельной моды.

"Мы не могли пропустить это событие, поскольку с Эльвирой Беловой нас связывают не только деловые отношения, но и крепкая дружба, - сказал Алессандро ВЕРАРДО, экспорт-менеджер и сын владельца компании VERARDO. - Кроме того, нам хотелось еще раз встретиться с дальневосточниками, делающими выбор в пользу нашей мебели и разделяющими философию марки". А глава российского представительства этой фабрики Ренато ПАДОВАНИ добавил: "Основной талант успешного менеджера, продающего мебель, состоит не в том, чтобы знать прайс-лист и понимать технические особенности продукта. Он должен чувствовать покупателя, не навязывать ему модные новинки, а предлагать только те предметы интерьера, которые совпадут с его мироощущением и обеспечат комфортную среду проживания. "Милленниуму" это удается".

"Отличительная черта нашего дальневосточного партнера, с которым мы работаем уже шестой год, высокий профессионализм, - говорит экспорт-менеджер фабрики SANGIACOMO Андреа ВАРАШИН. - Компания отлично знает наш продукт и очень грамотно его представляет. Именно поэтому число дальневосточных покупателей нашей мебели стабильно растет".

"Работать с марками топового сегмента всегда очень сложно, - продолжает Татьяна ПОТАШОВА, представитель фабрики ROLF BENZ в России и странах СНГ.- В лице "Милленниума" мы получили паритетного партнера, который не просто желает, но умеет это делать. Поэтому, перефразируя знаменитую ленинскую фразу о Владивостоке, ROLF BENZ заявляет: "Мы хотим, чтобы "Милленниум" оставался нашенским! И еще. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь: российские женщины - удивительные! Тот факт, что столь сложный и при этом успешный бизнес вот уже 10 лет держится на плечах хрупкой женщины, вызывает восхищение. Тем более что при работе с высокими марками ты всегда являешься мишенью: любая твоя ошибка, любая инициатива более пристально рассматривается, чем у тех, кто работает в массовом сегменте. Эльвира Белова не боится быть первой. Она красива, умна, энергична, амбициозна и очень талантлива!"

Интрига вечера

Вместе с приглашением на это мероприятие гостям вручали небольшие деревянные стульчики, которые нужно было декорировать исходя из своих собственных представлений о "Милленниуме" и Эльвире Беловой. Уникальная коллекция арт-объектов от VIP-персон и стала главной интригой вечера.

Среди ее экспонатов можно было увидеть предметы от краевого драматического театра им. Горького и студии красоты "Эстетик", галереи моды "Art Fashion Hall" и туристической компании "Евроконтакт Турс", издательской компании "Золотой Рог" и других.

Представляя концепцию собственноручно созданных проектов, гости рассказывали о своих ассоциациях с хозяйкой вечера и ее салонами, читали стихи (в том числе специально написанные по этому поводу) и пели романсы... Вполне логично, что большинство стульчиков превратилось в троны, ведь только этот предмет интерьера достоин настоящей Королевы! "Домашнее задание" от "Милленниума" оказалось очень приятным, - сказал один из гостей вечера. - Спасибо вам за то, что вы выдернули нас из привычной деловой суеты и подарили возможность познать себя, настоящих. Оказалось, мы способны не только зарабатывать деньги!"

Зажигательная и непринужденная атмосфера вечеринки сплотила даже представителей конкурирующих фабрик-партнеров компании, которые очень органично влились в дружную компанию клиентов салона. Экспорт-менеджер NOVAMOBILI Джорджио БРУНЕТТИ пел серенады, Вилли МЮНХ (MOLL) с удовольствием участвовал в пантомиме... - словом, европейские гости чувствовали себя за полтора десятков тысяч километров совсем как дома!

...Напоследок, когда, как и полагается на дне рождения, в центр зала выкатили огромный именинный торт с 10-ю зажженными свечами, Эльвира Белова предложила помочь задуть их тем, кто обязательно придет на 15-летие компании. Стоит ли говорить, что на счет "три" свечи задувал весь зал...

И пускай цифра "10" с точки зрения нумерологии означает высшую целостность и абсолютную полноту. Этот юбилей - только промежуточная веха в деятельности компании. У "Милленниума" смелые планы и благородные намерения. Звездная компания совершает свой путь, как и подобает настоящим звездам: спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели.