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"Балтийская" синергия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В декабре 2006 года завершилось объединение сразу четырех российских пивоваренных компаний "Балтика", "Вена", "Ярпиво" и "Пикра". О целях и задачах этого масштабного объединения и результатах работы в 2006 году в ходе on-line-конференции рассказал президент ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Антон АРТЕМЬЕВ.

Итоги работы за 2006 год "Балтики" оказались весьма впечатляющими. "В целом во многом благодаря грамотно и четко проведенному процессу объединения нам удалось добиться хороших финансовых результатов по итогам работы компании в 2006 году.

Синергетический эффект от объединения по результатам 2006 года составил около $80 млн. При этом $20 млн синергии были достигнуты уже в 2005 году. Сейчас "Балтика" - самая дорогая компания FMCG-сектора. За год ее стоимость увеличилась на 75%. С 2002 года по 2006-й капитализация выросла с $1,5 млрд до $7 млрд", - заявил Антон Артемьев.

Досье

По данным консолидированной финансовой отчетности компании, после завершения объединения с компаниями "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" чистая прибыль предприятия по МСФО выросла по сравнению с 2005 годом на 42,4% - до 330,9 млн евро. Выручка компании в 2006 году составила 1,7 млрд евро, что на 20,7% больше показателя 2005 года. Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 10,3% - до 37,16 млн гл. Операционная прибыль увеличилась на 40,8% - до 427,1 млн евро (303,2 млн в 2005 году). Показатель EBITDA вырос на 37,3% - до 555,9 млн евро.

Что будем пить?

По мнению г-на Артемьева, в 2006 году был создан сбалансированный портфель брендов, который позволил объединенной компании выйти на ведущие позиции во всех ценовых сегментах пивного рынка.

Ведущим брендом по-прежнему остается пиво "Балтика", относящееся к классу "премиум". В прошлом году его продажи увеличились на 10%. Но больше всего порадовали Артемьева лицензионные Tuborg и Kronenbourg. Их продажи выросли более чем в два раза. "Догоняющими" выступают местные марки наподобие "Уральского мастера" (+20%) или "Челябинского" (+19%).

Отвечая на вопрос хабаровчан о региональном бренде "ДВ", Антон Артемьев констатировал, что с момента запуска в 2003 году бренд демонстрирует высокие темпы роста продаж. Сегодня "ДВ" можно приобрести в 90% розничных точек региона.

По итогам 2006 года доля рынка бренда в среднеценовом сегменте Дальнего Востока составила 31,8%. "Совсем скоро мы представим совершенно новый сорт в линейке ведущего регионального бренда", - пообещал Артемьев.

Перепить Heineken

В своих планах владельцы "Балтики" не ограничиваются только российским рынком: "Мы хотим стать эталоном мировой пивоваренной промышленности, в качестве стратегической цели ставим перед собой задачу вывести бренд "Балтика" на первое место в Европе по объему продаж".

Это заявление вызвало наибольшее число комментариев прессы. Ведь для достижения подобной цели компании придется обогнать другой популярный бренд - Heineken. Эксперты рынка говорят, что даже при значительных вложениях в развитие в Европе бренда "Балтика", он вряд ли сумеет обогнать Heineken в ближайшие годы. У голландского конкурента хорошие связи со всеми крупными европейскими торговыми сетями, хотя у "Балтики" лучше динамика роста продаж за последние три года.

В 2007 году "Балтика" планирует существенно расширить географию своего экспорта, представленного в сегментах "премиум" и "супер премиум". Так, с начала года начаты регулярные поставки в Швейцарию и Мексику, число экспортных рынков выросло до 40. В планах "Балтики" - выход на новые рынки в Азии и Южной Америке. В частности, в апреле должен начаться экспорт в Чили, Южную Корею и Монголию.

Отвечая на вопрос "ДК" о развитии на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Антон Артемьев пояснил:

- Компания начала поставки своей продукции в страны АТР в 2001 году. Сегодня мы регулярно поставляем нашу продукцию в Китай (7 провинций), Японию, Австралию, Корею, Новую Зеландию и на Тайвань. По итогам 2006 года компания поставила в страны АТР более 360 тыс. литров продукции "Балтики", из них более 240 тыс. литров приходятся на Китай. Кстати, пивной рынок КНР является крупнейшим в мире, несмотря на то, что уровень потребления пива там в разы ниже чем в странах Европы. А "Балтика" - единственная российская пивоваренная компания, представленная на рынке Китая.

Досье

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" создано в 1992 году. Крупнейшим акционером предприятия с 1993 г. является концерн Вaltic Beverages Holding AB (ВВH), созданный британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg. В 2005 году. "Балтика" объединилась с другими российскими компаниями, входящими в группу BBH, - ОАО "Пикра", ОАО "Вена" и ОАО "Ярпиво". Объединенная "Балтика" владеет 10 пивоваренными заводами общей мощностью свыше 40 миллионов гектолитров в девяти регионах России, в том числе в Хабаровске, а также тремя солодовнями и 32 сбытовыми подразделениями. Доля российского рынка объединенной компании, по данным на начало марта этого года, составила 36,4%. В портфель компании входят марки "Балтика", "Арсенальное". "Невское", "Ярпиво", лицензионные бренды Tuborg, Carlsberg, Foster's, Kronenbourg 1664, а также региональные бренды "ДВ", "Купеческое", "Уральский мастер" и "Волга".
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