Дальневосточный рубеж

В этом году Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростехинвентаризация" отмечает два юбилея - 40-летие со дня своего создания и 80-летие технической инвентаризации как отечественной отрасли. В этой системе, руководит которой Роман ФИЛИМОШИН, во всех филиалах, отделениях и участках, разбросанных по 86 регионам страны, сегодня работает более 13 тысяч человек.

В прошлом году госпредприятие создало дополнительную структуру управления, организовав свои представительства по федеральным округам. Руководителем ФГУП "Ростехинвентаризация" по ДВФО стал Николай ЛУЗГАНОВ.

- Как и в целом по России, основным видом нашей деятельности были и остаются первичная инвентаризация объектов капитального строительства и их учет в Едином государственном реестре. Для Дальнего Востока это особенно актуально, - говорит Николай Алексеевич. - Мы имеем хорошую сеть отделений и участков во всех дальневосточных субъектах РФ. Они хорошо оснащены, укомплектованы грамотными специалистами и успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Совершенствованию этой сети мы уделяем первостепенное значение.

По результатам технической инвентаризации и учета объектов возникают новые планы развития территорий, расширяется инвестиционная и градостроительная деятельность, ведутся налогообложение, страхование и т.д. Характеристики объектов, описываемые специалистами, едины для всей страны. Они содержат общие сведения, знание которых необходимо для любых правовых действий с ними или же для работ по изменению этих характеристик - например, реконструкции. Техническая инвентаризация и паспортизация охватывает все объекты капитального строительства, где бы они ни находились территориально - в городе, селе или вне поселения.

Просторы Дальнего Востока накладывают свою специфику на работу местных инвентаризаторов. Но их деятельность четко обозначена законами. Это - работы по геодезии и землеустройству, топографической съемке объектов и межеванию объектов землеустройства, определению координат опорно-межевой сети, обследованию технического состояния фундаментов, подготовке и оформлению проекта переустройства, по юридическому сопровождению оформления гражданами и юридическими лицами сделок. Технические паспорта, выходящие из рук специалистов Ростехинвентаризации, - единого образца по всей России.

Ростехинвентаризация успешно сотрудничала и сотрудничает с такими крупными хозяйственными структурами, как Центральный Банк России, РАО "ЕЭС России", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), ОАО "Газпром" и др. Предприятие имеет большой опыт работы с закрытыми объектами и продолжает эту практику развивать. Богатые архивы, компетентность кадров, принцип быстрого обслуживания позволяют Ростехинвентаризации быть вне конкуренции среди других организаций, которые предлагают аналогичные услуги на обслуживаемых ими территориях.

Филиалы ФГУП "Ростехинвентаризация" на Дальнем Востоке являются наиболее крупными исполнителями работ по инвентаризации зданий и сооружений, техническому учету объектов недвижимости, землеустроительным и оценочных работам, риэлторским услугам и выполнению проектов. В настоящее время в них отрабатывается переход на работу с клиентами по принципу "одного окна", создаются межрегиональные связи инвентаризаторов, оказываются большие объемы консалтинговых услуг.

Авторитет предприятия бесспорен

В марте 2006 г. был восстановлен Хабаровский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация". Его директором была назначена Любовь МАРГУЛИНА.

Досье Любовь Алексеевна Маргулина окончила Хабаровский политехнический институт по специальности архитектор. В январе 1992 г. создала и возглавила Муниципальное БТИ Михайловского района Приморского края. С 2003 г. стала начальником отделения ФГУП "Ростехинвентаризация" по Михайловскому и Черниговскому районам Приморского края, влившегося в общую систему Ростеха. Профессиональный оценщик. Ее работа отмечалась почетными грамотами и благодарностями Росстроя, ФГУП "Ростехинвентаризация", губернатора Приморского края и администрации Муниципального образования Михайловский район.

Одним из первых отделений хабаровского филиала стало отделение по г. Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому району, исполняет обязанности начальника которого Раиса ПАХТУСОВА. Сейчас в Хабаровском крае продолжается дальнейшее создание сети отделений предприятия.

Руководитель управления Роснедвижимости по Хабаровскому краю Виктор КУТЕЛЕВ отметил, что краевой филиал Ростехинвентаризации пришел на рынок услуг в условиях конкуренции, но очень скоро со стороны заказчиков появились самые теплые отзывы о его работе.

А о руководителе сразу же сложилось мнение, что она не только хорошо работает с людьми как начальник, но и прекрасно разбирается во всех вопросах технической инвентаризации объектов капитального строительства, в том числе и сетевых объектов жизнеобеспечения города.

За короткий промежуток времени филиал смог понравиться крупным заказчикам, ведущим строительство комплексов элитного и доступного жилья, объектов соцкультбыта и благоустройства не только в г. Хабаровске, но и в других городах и селах края.

Генеральный директор ООО "Амурстрой" Нинель КАЗАКОВА так отзывается о руководителе и специалистах Хабаровского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация":

- Сейчас мы строим в живописном старинном районе Хабаровска, именуемом "Орловым полем". Наш новый элитный комплекс будет иметь 47 квартир, офисные помещения, встроенный подземный гараж. Его проект, выполненный хабаровским архитектором Дмитрием ФОМИНЫМ, получил призовое место на всероссийском конкурсе архитекторов. По своему архитектурному и планировочному решению этот объект очень сложен, и инвентаризаторы зашли работать в еще строящееся здание и этим помогают нам сократить время сдачи его в эксплуатацию. Техническая документация готовится вместе с последними строительными работами.

В числе постоянных заказчиков инвентаризаторов - министерство строительства Хабаровского края. Его специалисты высоко оценивают качество продукции подрядчика. По их словам, им очень импонирует гибкий подход к решению проблем, который они видят, - это выход на объекты по звонку, уважение к заказчику, независимо от объемов строительства, предоставление услуг по инвентаризации в комплексе - как по зданиям, так и по инженерным сетям. Документация отрабатывается на завершающем этапе строительства, и этим ускоряется процесс сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию.

Активное сотрудничество развивается и с представителями ОАО "РЖД". Сейчас ведется разбивка железнодорожных комплексов, инвентаризация отдельно стоящих объектов. Работа эта большая и сложная, потому что объекты разбросаны на обширной территории - от г. Бикина до г. Биробиджана.

Конечно же, очень тесное взаимодействие складывается и с государственными структурами - с административными органами, налоговыми службами, филиалом Федеральной регистрационной службы (ФРС), с судами и пр. Для них сегодня особенно актуален вопрос более упрощенного доступа к технической информации об объектах недвижимости. И для их работы создаются удобные условия. Впрочем, доступ постепенно облегчается и для других клиентов.

Хабаровский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" имеет тесную связь с фундаментальной наукой - кафедрой геодезии и землеустройства Тихоокеанского университета г. Хабаровска. Ее руководитель Алла МУРАШЕВА отметила, что первый опыт такого сотрудничества в 2006 году оказался очень успешным. Тогда Любовь Маргулину пригласили прочитать лекции на курсах повышения квалификации для сотрудников Роснедвижимости по ДВФО. Оценки слушателей были очень высокими. Сотрудничество продолжается, и студентов университета уже этим летом ждет практика у хабаровских инвентаризаторов. Вполне возможно, что кто-то из них в будущем придет в коллектив филиала на постоянную работу и этим окончательно определит свой выбор в жизни.

Девиз - быстрота и качество

Хабаровский филиал Ростехинвентаризации в короткие сроки наладил свою работу и сегодня имеет все то, что есть практически в каждом филиале Ростехинвентаризации на территории РФ. Прежде всего - это высокий уровень специалистов. Они выполняют инвентаризацию объектов любой сложности. Некоторые из них пришли из системы краевого учреждения инвентаризаторов. Есть среди них и проработавшие уже около пяти лет. Молодежь под их руководством постигает тонкости профессии инженера-инвентаризатора. Филиал имеет оснащенные по последнему слову техники рабочие места, новейшее оборудование для выполнения полевых работ и уже сложившиеся традиции на предприятии.

Все это, в конечном счете, удобно и заказчику, которому важно, чтобы его заказ был выполнен как можно быстрее и в соответствии с требованиями нового дня - в электронном виде. БЫСТРОТА и КАЧЕСТВО продукции - это девиз специалистов Ростехинвентаризации.

Одна из наиболее важных задач, которая должна решаться в этом году, - это формирование единых объектов кадастрового учета. Единые объекты будут включать в себя земельные участки, территориальные и функциональные зоны, имеющиеся на них здания и сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и пр. По ним будет вестись государственный кадастровый учет. Эта работа на основании Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" координируется другой государственной структурой - Роснедвижимостью. При этом приводятся в порядок архивы, идет подготовка к созданию электронной базы единых объектов. В дальнейшем она намного упростит поиск информации и внесение в дела новых данных для самих работников предприятия и клиентов. При этом объекты недвижимости должны получить кадастровую оценку, которая в свою очередь станет основой для единого налога на недвижимость.

Другой очень важной на сегодня работой филиала стало создание "сетевых" карт поселений и городов. Оно ведется в рамках инициативы Дальневосточного представительства ФГУП "Ростехинвентаризация" по всему Дальнему Востоку. В этих картах должны отразиться семь главных параметров инженерной инфраструктуры поселений.

В дальнейшем на полученных в ходе этой работы данных можно будет строить выполнение новых серьезных градостроительных задач. Карты предлагается ввести в Государственный кадастр объектов недвижимости, чтобы дополнительной информацией облегчить работу представителей власти, дивелоперов, архитекторов, строителей, занимающихся развитием селитебных территорий. Сконцентрированная информация по сетям позволит определять возможность строительства, правильность посадки объекта на участке, необходимость выполнить те или иные технические условия и т.д.

Такого рода знания особенно необходимо учитывать при работе над важными "геосистемными" решениями, когда будут рассматриваться вопросы градостроительного и иного развития больших территорий.

И, конечно, растут объемы работ с населением. И в этом хабаровские инвентаризаторы видят особый смысл. Информация, которую они создают сегодня, будет служить верой и правдой долгие годы.