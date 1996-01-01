Чистый камень алмаз

Много ли общего у Якутии с Крымом? Говорят, если в Крыму осенью земледелец воткнет в нужном месте палку в землю, то весной она зацветет. Удивительно, но в Якутии примерно то же самое. Только вот палку в нужном месте обязательно должен воткнуть геолог. Геологи в алмазном крае - и цари, и боги. Пройдет экспедиция по Территории, найдет чего-то там в земле, а полезного там много чего лежит - и золото, и нефть, но главное - алмазы, и, глядишь, через некоторое время на Территорию приходит цивилизация. Сегодня она осмысленная, долгосрочная, с человеческим лицом...

Алмазное зернышко

Так было и в 1998 г., когда двое молодых, но уже имеющих опыт руководителей - горняк Матвей ЕВСЕЕВ и геолог Иван АНДРЕЕВ решились организовать на реке Маят в Анабарском районе Якутии добычу алмазов. Месторождение это было открыто еще в далекое "советское" время - в 1963 г. и тогда же признано непромышленным. Но ошибочка вышла... Как будто специально приберегала его фортуна для людей, способных использовать "алмазную силу" по полной программе - не для чьей-то персональной утехи, а для преображения всей этой малопригодной для обитания человека Территории.

Пришло их тогда на Маят всего 14 человек, решившихся на свой страх и риск найти здесь промышленное месторождение. И нашли! Да с какими камнями? Первый же промывочный сезон "Алмазы Анабара" отработали с прибылью. А потом из года в год объемы алмазодобычи стали увеличиваться.

Через несколько лет Президент Якутии Вячеслав ШТЫРОВ назовет ОАО "Алмазы Анабара" одним из лучших предприятий республики. А жители одного из сельских районов Якутии - Олекминского - изберут его, генерального директора - Матвея Евсеева, - депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн). Причем не за алмазы только, а за то, что на "алмазные" деньги "анабарцы" стали преображать мир вокруг себя.

Досье ООО "Алмазы Анабара" создано в 1998 г. с уставным капиталом 2 млн руб. Основная деятельность - добыча россыпных алмазов в Анабарском улусе Республики Саха (Якутия). В 2004 г. ООО "Алмазы Анабара" преобразовано в открытое акционерное общество. 51% акций принадлежит АК "АЛРОСА", 49% - Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия). Балансовая стоимость активов ОАО "Алмазы Анабара" в 2005 г. уже составляла 3200 млн рублей.

К сегодняшнему дню компания превратилась из небольшого ООО с офисом в квартире генерального директора в многопрофильное ОАО республиканского масштаба с 2 тыс. сотрудников, годовым оборотом около 5 млрд. руб., многоэтажным офисом в центре Якутска.

Сегодня ОАО "Алмазы Анабара" развивает производство самых различных направлений на территориях сразу пяти районов республики - Анабарского, Оленекского, Ленского, Олекминского и Мирнинского. В перспективе открытие отделений в Алданском и Нерюнгринском районах. Лично Президент Республики Саха связывает с этой компанией далеко идущие планы по развитию в Якутии промышленности, строительства, сельского хозяйства и социальной сферы.

Построили горняки пищекомбинат в Олекминске, который выпускает сыры и кисломолочную продукцию - одних только йогуртов 16 сортов. А чтобы обеспечить комбинат на 100% сырьем, решили участвовать в национальной программе "Развитие АПК" и строить животноводческий комплекс на 800 голов. Приросли двумя лесоперерабатывающими комбинатами - в Ленске и Якутске. На очереди деревообрабатывающий комплекс в Олекминске, который будет находиться в непосредственной близости от лесосырьевой базы и производить на экспорт не только доски, но и мебельные щиты, паркет и прочее...

Доразведали геологи месторождение "Надежда" уникального декоративного облицовочного камня - радунит. Для развития народных промыслов организовали Анабарский сувенирный завод, а в самом Якутске открыли торговый центр "МЕГА".

Заработанные деньги большей частью направляются на развитие - и компании, и Территории, на которой она ведет свою деятельность. А еще на финансирование благотворительных проектов - строительство школ, храмов, больниц, помощь инвалидам, долганскому детскому танцевальному коллективу.

С этого года взялись "Алмазы Анабара" еще и за добычу золота - получили лицензию на разработку месторождения в Ленском улусе. Потому как одна финансовая опора - алмазы - хорошо, а две, считая золото, - надежнее. "Непрофильные" активы денег пока больше просят, чем приносят. Лесопереработка окупится, по планам ее новых хозяев, только к 2010 г. Со временем, когда геологам работы поубавится, по доходности именно она должна выйти на первое место.

Все начинается с разведки

Сегодня, как и в самом начале, первые люди в компании - геологи. Стоит перед ними непростая задача - обеспечить главных инвесторов всех проектов "Алмазов Анабара" - горняков - работой на десятки лет вперед. На них, можно сказать, и возложена в первую очередь ответственность за поступательное развитие компании. Задача трудная, но выполнимая. В штате геологического управления трудятся сегодня более 80 человек. В их числе один из первооткрывателей месторождения "Маят" Иван ИВАНОВ - ныне главный геолог "Алмазов Анабара", начальник отдела эксплуатационной геологии Виталий ДРАЖИН, начальник отдела минералогических исследований Андрей МАЗУР, начальник отдела поисковой геологии Петр ИВАНОВ, начальник отдела геофизических исследований Петр ПОПКОВ и многие другие, те, кто все свои силы и знания вкладывает в обеспечение компании надежными промышленными запасами на длительную перспективу.

В 1998 году начинали геологи на "Маяте" под руководством опытного поисковика Махмутьяна МУХАМЕДЬЯРОВА, который обеспечил добычу первых 3 тыс. карат алмазов.

В 2001 году опытный главный геолог Раиса БАЗИЛЕВСКАЯ, сейчас представляющая интересы компании в Москве, организовала геологическое управление.

Сегодня предприятие из собственных средств ежегодно затрачивает на геологоразведку до 100 млн руб. и в перспективе планирует эту сумму увеличить.

Руководители компании - генеральный директор М.Н. Евсеев, первый заместитель И.И. Андреев, главный инженер А.В. Карху, сами истоптавшие не один десяток маршрутов по Территории, хорошо знают цену каждого вложенного в разведку рубля. И потому делают сегодня все, чтобы не только достичь, применяя новые идеи и передовые технологии, высоких производственных результатов, но и облегчить жизнь и быт геологов.

Сегодня помимо двух вахтовых поселков Маят и Моргогор, где одновременно могут проживать до 800 человек, в анабарской тундре появился передвижной вахтовый поселок для геологов из восьми удобных "морозоустойчивых" вагонов, купленных в Тюмени. Рассчитанные каждый на 8 человек, они спокойно выдерживают 50-градусные морозы. В них - и жилье, и кухня, и столовая, и баня. Мало того, что печку топить не надо, поселок еще может "шагать" вслед за геологами, вагончики-то на колесном ходу.

Благодаря "шагающему" поселку и четкой организации труда, бригады проходчиков геологоразведочной партии "Алмазов Анабара" проходят в год до 5 000 погонных метров шурфов большого сечения.

Очень выручают геологов на маршрутах и вездеходы на пневмоходу. Ведь на поисковой стадии предполагается отбор большого количества проб, которые, как и все необходимое оборудование, им приходилось раньше перетаскивать на себе. Сейчас это делает вездеход, который, что немаловажно, и тундру не ранит. Понятно, что с таким помощником значительно увеличилась производительность труда.

У геологов в поселке есть все, чтобы они не чувствовали себя оторванными от цивилизованного мира: спутниковые телефоны и телевидение на 24 канала. А когда они уходят в маршруты, то обязательно берут с собой навигационные приборы GPS - в тундре ведь все может случиться. На то она и Территория.

- Очень важно, - рассказывает Иван Андреев, - что наши геологи имеют возможность воочию видеть результаты своего труда. В этом году они ходили в маршруты, через год прошли горные выработки, а еще через год пошла добыча. Многие геологи этого не видят. Открыли месторождение - и, возможно, никогда в жизни так и не увидят, как оно будет разрабатываться.

И забота себя оправдывает. В прошлом году геологоразведочные работы велись успешно. Была проведена модернизация зимнего обогатительного комплекса, что позволило решать как задачи эксплоразведки, так и оперативно уточнять направление геолого-поисковых работ. Получены кондиционные материалы по аэромагнитной съемке. Продолжатся эти работы и в году текущем.

И будет в тундре жизнь

Сейчас по основному виду полезных ископаемых (алмазам) предприятие является владельцем четырех лицензий на право пользования недрами. Крупное месторождение р. Моргогор, лицензия на разведку и разработку которого получена в 2005 г., детально разведано в кратчайшие сроки, разработано ТЭО кондиций, запасы прошли процедуру утверждения в ГКЗ РФ и поставлены на баланс предприятия. С 2005 г. геологическая служба предприятия ведет поиск перспективных объектов как россыпного, так и коренного генезиса в рамках объекта "Маят-Водораздельный".

- Сегодня от того, насколько современным является производство, зависит конкурентоспособность компании, - сказал в интервью корреспонденту "ДК" Матвей Евсеев. - Ведь куда пойдет высококвалифицированный рабочий, выбирая между предприятиями одной отрасли? - Туда, где хорошая техника, современные технологии. До 2009 года мы полностью обновим парк тяжелой землеройной автотехники, которую используем на алмазных карьерах.

Только за последние два года и только в основное производство "Алмазы Анабара" вложили около 670 млн руб. Неудивительно, что с планом по добыче алмазов предприятие справляется более чем успешно. Все ожидаемые показатели по вскрышным работам, добыче песков на горно-эксплуатационных работах выходят за сто процентов, а в этом году ожидаются еще выше.

Отсюда главный вопрос - к генеральному директору и народному депутату: зачем вкладывать деньги в непрофильный бизнес? Туда, где доходы заведомо ниже, чем получает компания от добычи алмазов и золота?

- Если идешь по дороге и видишь, что мусорная урна упала, надо не плеваться, а взять и поднять, - уверен Матвей Евсеев. - И лесным хозяйством, и сельским стали заниматься, так как хотелось другим доказать, что и здесь можно успешно работать и жизнь менять, - перестать сидеть и сетовать на плохую погоду. Если знаешь, куда идешь, - это уже половина успеха. Вторая половина - честные отношения между работодателем и работником. Ведь если нет воровства - предприятие живет. Оно может платить работнику зарплату, соответствующую реальному вкладу человека в производство, оказывать социальную поддержку и даже сверх того.

На самом деле все оказывается просто: алмаз - камень чистый и верный. Взял его у Земли - не прячь в карман, верни Земле и людям, на ней живущим: красивыми и теплыми домами, цветущими деревьями, новыми рабочими местами, дворцами музыки и спорта, храмами и школами. И будет в тундре жизнь...