Пора латать сети

ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", созданное в результате реформирования дальневосточной энергетики в Благовещенске, объединило сетевые активы "Дальэнерго", "Хабаровскэнерго", "Амурэнерго" и "Южного Якутскэнерго". Новая компания приступила к работе 1 января 2007 года, она осуществляет передачу, или, как говорят специалисты, транспорт электроэнергии, на площади почти полтора миллиона квадратных километров.

Это объединенная линиями передачи часть энергосистемы Дальнего Востока, которая находится на территории пяти субъектов Федерации. Сам факт размещения компании подобного масштаба в областном центре Приамурья уникальный и едва ли не единственный. Обычно межрегиональные компании такого уровня имеют хабаровскую или владивостокскую прописку. Возглавил новую компанию Юрий АНДРЕЕНКО, ранее - генеральный директор ОАО "Амурэнерго". На первой встрече с прессой в новом качестве генеральный директор ОАО "ДРСК" рассказал о сложном наследстве, доставшемся новой компании, планах реконструкции сетевого хозяйства и других инвестиционных намерениях.

Износ - 72 процента

Как сообщил Юрий Андреенко, для того чтобы выполнять возложенные на нее функции, компании передан сложный комплекс имущества - около 700 подстанций, которые связаны линиями общей протяженностью 53 тыс. км. Его обслуживает 7-тысячный коллектив специалистов, которые перешли на работу в сетевой бизнес из упраздненных в ходе реформы региональных энергокомпаний.

Хозяйство внушительное, но состояние его мало радует энергетиков. Оборудование морально и физически устарело. По словам Юрия Андреевича, износ составляет 72,8%. Это последствия кризиса, который пережила недавно большая энергетика, как и экономика страны в целом. Тогда средства направлялись в самые болевые точки, туда, где случались аварии, на обеспечение надежности электрических станций. На предупредительный ремонт сетей и плановую работу по прогнозам денег просто не хватало. Так, в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском крае до четверти распределительных сетей находятся в неудовлетворительном или непригодном для эксплуатации состоянии, по Южной Якутии этот показатель равен половине. В Приморье эксплуатируются подстанции постройки 30х годов прошлого века. Потери в сетях Еврейской автономии доходят до 50%.

- Сегодня очевидно, что при таком износе оборудования электрических сетей работать просто невозможно, мы безнадежно отстали, и сюда необходимо вкладывать существенные средства, - говорит гендиректор. - Этим мы и собираемся заниматься.

Откуда деньги

На строительство новых подстанций, воздушных линий, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов ДРСК до 2015 года потребуется около 17 млрд рублей. Только в нынешнем году на ремонт основных фондов планируется направить 700 млн рублей, на обновление оборудования и новое строительство - 1 300 млн рублей. В числе источников финансирования Андреенко назвал прежде всего существующий энерготариф.

- Правда, он нас по отдельным регионам совершенно не устраивает, - заметил Юрий Андреевич, - особенно по Хабаровску и Приморью. В Приморском крае до сих пор не утвержден тариф на транспорт энергии. Работать в таких условиях крайне трудно. Поэтому понятно, что двигаться там в направлении улучшения будем медленно. Мы не собираемся проводить перекрестное движение финансовых потоков, допустим, из Амурской области или Якутии, где хорошо поработали наш менеджмент и региональные тарифные органы, на другие территории. Платежи амурских и якутских потребителей за транспорт энергии будут использованы на территории области и республики, как, впрочем, и по другим регионам. Каждая территория должна развиваться за счет своих средств.

Недостаток финансирования энергетики планируют покрывать за счет кредитных средств. За несколько лет стабильной работы сложились деловые отношения с банками, а конкуренция кредитных учреждений, существующая на рынке, позволяет получать "длинные" деньги под весьма умеренные ставки. Сегодня Федеральная сетевая компания (головная по отношению к ДРСК) продвигает методику, согласно которой в активы необходимо вложить сразу столько средств, сколько потребуется, чтобы реанимировать существующее оборудование, поясняет директор. Найти для этого различные источники, а потом из тарифа возвращать долги. Это может дать сразу экономическую выгоду, поскольку обновленное оборудование начнет работать эффективнее.

Узкая специализация компании, считает гендиректор, позволит серьезно заняться сетями и транспортом электроэнергии. Теперь среди энергетиков не будет так называемого перетягивания финансового одеяла. Каждая специализированная компания серьезно занимается своим направлением. И то, что должно быть направлено в сетевое хозяйство, будет направлено именно туда. В этом специалисты видят один из плюсов реформирования энергетики. Выиграет от этого энергокомплекс в целом, ведь для дальневосточной энергетики главная проблема - доставка. Сегодня порядка 30% установленных мощностей законсервированы: Райчихинская ГРЭС несет 10-15% от установленной мощности, ЛуТЭК - до 60%, Бурейская и Зейская ГЭС по запасам воды в водохранилищах могли бы также нести гораздо большую нагрузку. С развитием транспорта энергии дальневосточные энергетики смогут существенно увеличить объемы ее выработки.

Модернизация

- Инвестиционная составляющая будет направлена на преодоление показателя старения оборудования, оно старится гораздо быстрее, чем мы его обновляем, и в один прекрасный момент может случиться непоправимое, - рассказал руководитель компании. - Второе направление - модернизация оборудования и строительство новых объектов, которые помогли бы нам обеспечить надежность электроснабжения. У нас есть такие регионы, как, например, юг Приморья, где аварии случаются регулярно, поскольку в тот район ведет одна старая линия. Февральские и мартовские стихии с сильным ветром и налипанием мокрого снега на провода, когда целые районы из-за аварий оказались без электричества, высветили проблему с новой силой. Схемы энергоснабжения должны предусматривать резервирование. Мы собираемся на основе анализа всех существующих схем строить новые объекты, которые бы значительно усилили надежность и обеспечили резервирование.

Средства планируется также направить на модернизацию систем учета потребления электроэнергии, чтобы обеспечить их точность и, что не менее важно, неприкосновенность. - То, что это существенная проблема, иллюстрирует филиал ОАО "ДРСК" в Еврейской автономной области. Там экономические потери превышают 30%, технические - более 10%. Суммарно набирается 50% потерь. Половина поступающей энергии теряется! - говорит директор весьма эмоционально. - Где-то ее просто украли, где-то линии не должного качества, оборудование устаревшее. И мы несем огромные потери. С таким положением, естественно, мириться не будем. Мы собираемся оптимизировать потоки электроэнергии, чтобы видеть, в том числе, и недобросовестных потребителей.

Займутся энергетики внедрением системы "АСКУЭ". Как пояснил Юрий Андреевич, это электронная автоматическая обвязка, которая позволяет в любой момент собирать всю информацию о потребителе, видеть его потребление по часам, а значит, прогнозировать и, самое главное, достаточно точно осуществлять учет.

В сельских населенных пунктах увеличивается монтаж самонесущих изолирующих проводов. Они снижают возможность несанкционированного доступа. Иными словами, на них ничего не набросишь, в них не врежешься и электричества не получишь, они заизолированы. С одной стороны, это более безопасно, с другой - снижает коммерческие потери энергетиков, попросту говоря, не дает возможности воровать электроэнергию.

- Мы постараемся наших недобросовестных потребителей сделать добросовестными, - заметил Андреенко. - Не знаю как с совестью, а с платежами порядок наведем! Далее - собираемся обратить внимание на себя, на сокращение собственных издержек и затрат на хозяйственные нужды. Постараемся обобщить лучший опыт работы в регионах и распространить на все наши предприятия.

Равнение на АТЭС

В числе ближайших перспектив энергокомпании - усиление сетей Приморья, где недавние природные катаклизмы оставили без электроэнергии несколько районов. Это тем более актуально в связи с тем, что в октябре 2012 года во Владивостоке, возможно, будет проходить саммит стран АТЭС. На острове Русский к этому времени должен быть построен суперсовременный городок на несколько тысяч гостей, который, естественно, необходимо обеспечить всеми энергетическими коммуникациями. Пристального внимания потребует и хозяйство самого краевого центра. На решение этих проблем будет направлен интеллектуальный ресурс проектировщиков Института "Дальэлектросетьпроект", который в результате реформ вошел в состав "ДРСК".

- Среди других задач, - перечисляет Юрий Андреенко, - реновация и восстановление существующих электрических сетей по всей зоне обслуживания. И далее - обеспечение электроэнергией новых потребителей, в какой бы части Дальнего Востока они ни появились.

Сейчас серьезный прирост потребления идет по всей России, намечается рост и по Дальнему Востоку. Оптимизм внушает внимание президента и правительства к этой территории, работа над обновленной программой развития региона. Промышленный рост должен быть подкреплен развитием сетевого хозяйства.

Так что у энергетиков будет хорошая возможность проявить себя не только в деле трансформации и реформирования, но и непосредственно в серьезном строительстве и развитии.