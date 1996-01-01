Синергия одного успеха

Еще несколько лет назад о компании "Синергия" за пределами Приморского края мало кто знал. С момента образования в декабре 1998 года компания превратилась в крупнейший пищевой холдинг на Дальнем Востоке и одного из ключевых игроков российского алкогольного рынка.

По итогам 2006 года ОАО "Синергия" стало одним из ведущих дальневосточных налогоплательщиков. Общая сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, превысила 1,3 млрд рублей. Среди бюджетных доноров Дальнего Востока "Синергия" уступает только естественным монополиям и некоторым крупнейшим транспортным компаниям и компаниям связи.

Основатель группы "Синергия" Александр МЕЧЕТИН в интервью "ДК" рассказал, что ожидает его компанию в будущем и каких принципов придерживается он сам.

Досье Александр Анатольевич Мечетин родился в 1975 году в Находке. В 1997 году окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, в 1999 году - юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Во время учебы стал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1998 году основал группу компаний "Синергия". Дипломант премии "Менеджер года - 2005" в Приморском крае, учрежденной Издательской компанией "Золотой Рог".

Плата за цивилизованный бизнес

- Александр Анатольевич, несмотря на плотный график, вы находите время для интервью. С чем связана такая открытость?

- Открытость - это непременное условие, плата за то, чтобы бизнес стал по- настоящему цивилизованным. Мы хотим иметь нормальных партнеров, которые должны четко понимать, куда мы движемся в плане стратегии и краткосрочных задач. Одна из наших основных целей - создание бизнес-структуры, построенной по современным корпоративным стандартам. В своем развитии мы проходим определенные этапы, в частности, уже 4 года осуществляется международный аудит "Синергии", в прошлом году мы успешно провели облигационный заем, в этом году главной задачей является IPO компании, которое планируется провести осенью. Все эти задачи требуют максимальной открытости, которая является непременным атрибутом любого бизнеса и в итоге позволяет привлекать инвестиции на более выгодных условиях.

- Почему инвестиционный "Дайва-фонд" выбрал вас в качестве партнера на Дальнем Востоке?

- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), чьи интересы на Дальнем Востоке представлял "Дайва-фонд", всегда тщательно отбирает своих партнеров и предпочитает работать с людьми, чьи правила и нормы ведения бизнеса совпадают с аналогичными стандартами ЕБРР. В те годы для банка главной целью в России было не столько заработать, сколько поспособствовать созданию в стране нормальной бизнес-среды и деловой культуры, развитию легальных, цивилизованных компаний. Видимо, в ЕБРР посчитали, что наши представления о бизнесе совпадают с их взглядами и подходами, и поэтому банк стал нашим партнером по двум проектам: выведению из кризиса и развитию Находкинского мясокомбината и Уссурийского молочного завода. Совместная работа с ЕБРР принесла нам положительный опыт партнерства. И в плане получения знаний, управленческих технологий, и с практической точки зрения - мы создали рабочие советы директоров, где были по-настоящему независимые люди, зачастую обладавшие противоположными взглядами.

Войти в первую тройку

- Когда пришла мысль заняться производством водки?

- Мы изначально хотели играть в какой-либо отрасли одну из лидирующих ролей. Поэтому, изучив ситуацию на алкогольном рынке, решили приложить свои усилия именно здесь, так как производство крепкого алкоголя в России не консолидировано и существует много игроков на рынке. Если сравнивать рынок крепкого алкоголя с рынком пива, то здесь уже время упущено - четко сформировались основные игроки с внятной стратегией и большими финансовыми ресурсами, и сегодня создать что-то с нуля и занять значительную долю на рынке пива невозможно. Однако такие возможности существуют на рынке крепкого алкоголя, и поэтому мы выбрали в качестве приоритетного для себя именно это направление деятельности, понимая, что здесь можно стать игроком первой тройки.

- От чего зависит успех новой марки водки?

- Если бы ответ на этот вопрос существовал, я был бы очень счастливым человеком. Недавно мы приобрели очень удачный водочный бренд в сверхпремиальном сегменте "Белуга", который является одним из лидеров рынка, и здесь, наверное, нужно говорить о некоем комплексе составляющих успеха. Это и название, и легенда, и качество, и визуализация образа. Это сродни творческому, интуитивному процессу - нужно попасть в десятку и угадать все предпочтения потребителя. Только в этом случае продукт станет успешным, потому что на одной рекламе многого не добьешься, продукт может взлететь, очень успешно продаваться, но жизнь его будет недолгой. Товар должен быть на самом деле очень хорошим, только тогда рекламные и прочие затраты становятся оправданными и эффективными.

- Новую марку вы дегустируете лично?

- Не только дегустирую, но и принимаю активное участие в разработке на уровне техзадания и обсуждения, хотя и не являюсь главным в фокус-группе.

- Каким видите холдинг в перспективе?

- С точки зрения организационной структуры, корпоративной стратегии "Синергия" должна стать максимально открытой компанией с акциями, свободно обращающимися на бирже, компанией, в которой есть четкие разграничения полномочий между акционерами и менеджментом и которая придерживается лучших стандартов корпоративного управления.

В экономическом плане холдинг должен стать одним из лидеров алкогольной отрасли с устойчивым портфелем брендов в разных сегментах рынка и обладающий производственными предприятиями в различных регионах страны с целью упрощения логистики. Вторым основным направлением бизнеса для "Синергии" сегодня является ритейл, розничный сектор. Мы планируем значительно усилить свои позиции в розничной торговле, в том числе и для поддержания основного бизнеса - алкогольного. Мы создаем на Дальнем Востоке разноформатную розничную сеть - от специализированных магазинов в формате "у дома" до крупных торговых центров-дискаунтеров. Это два ключевых направления развития, стратегическим из которых является все же производство алкоголя. Производство продуктов питания для нас также является важным, но здесь мы намерены достичь регионального лидерства.

- На чем строится стратегия приобретений?

- Так как основным направлением для нас является производство алкоголя, то возможные приобретения связаны именно с этой сферой деятельности. При этом руководство холдинга четко придерживается определенных критериев, которые позволяют нам принять правильное решение - нужен нам конкретный завод или нет.

Первое условие - узнаваемость бренда самого предприятия. Второе - наличие региональных брендов у завода, которые хорошо продаются, известны потребителю, не требуют больших рекламных вложений и могут стать "дойными коровами" для наших других марок в этом регионе. Это качественные показатели. Что же касается количественных критериев, то нам интересны региональные предприятия с ежегодным объемом производства не менее 500 тыс. декалитров и нормальными финансовыми показателями.

Охватить все невозможно

- Предусматривает ли стратегия развития некий верхний предел, до которого готова расти компания с точки зрения приобретения новых активов?

- Есть некая критическая масса, которую нельзя превышать, в первую очередь из соображений логистики. В компании уже есть 6 алкогольных заводов в различных частях страны, в том числе на Дальнем Востоке, в Сибири, за Уралом, в центральной части и на северо-западе России, и я думаю, что нам не нужно сегодня больше 8 предприятий.

- У вас хватает разноплановых активов. Как вы ими управляете, за кем остается последнее слово при совершении той или иной сделки?

- Мы стремимся формализовать управленческие процессы, придерживаясь общепринятых мировых стандартов, а с точки зрения кадровой политики и принятия оперативных решений стараемся делегировать больше полномочий исполнительным органам конкретной бизнес-единицы. Что же касается принятия окончательного решения, естественно, многое зависит от меня, но я совершенно нормально отношусь к тому, что кто-то имеет противоположную точку зрения. В компании приветствуется любое мнение, и если даже человек предлагает некое решение или план мероприятий и я точно знаю, что это предложение не будет успешным, скажем, в силу моей большей информированности о конкретной ситуации, в любом случае такой человек заслуживает поощрения, потому что он инициативен.

- Выкупать доли других акционеров "Синергии" не планируете?

- Нет. Более того, за счет проведения IPO и других финансовых механизмов мы планируем активное привлечение новых акционеров.

- Предложения о продаже бизнеса поступают? Рассматриваете ли вы варианты стратегического партнерства с кем-то из участников рынка?

- Предложения о продаже миноритарных пакетов поступают от различных банков в силу того, что мы объявили о намечающемся IPO, кроме того, есть определенные финансовые структуры, которые специализируются на перепродаже акций, но нам это не интересно. Мы сориентированы на процесс первичного размещения акций, то есть IPO.

Как испечь корпоративный "пирог", не теряя формы

- За счет каких ресурсов вы решаете кадровую проблему?

- Кадры берем на рынке - других вариантов нет. У нас есть пример сотрудничества с Институтом экономики и управления ДВГТУ, где мы учредили ежемесячную стипендию для пяти лучших студентов, но эта программа носит скорее благотворительный характер. Сегодня мы подошли к пониманию того, что людей для работы в компании нужно готовить еще с вузов. Кроме того, необходимо уделять больше внимания подготовке кадров внутри компании с точки зрения постоянного обучения, ведения работы по управлению человеческими ресурсами. Это та область, где мы еще мало что сделали.

Если же говорить об основных качествах, которыми должен обладать потенциальный работник, то мы ценим в первую очередь профессионализм и лояльность к компании. Кроме того, человек должен быть энергичным, обучаемым, ему должна нравиться его работа, и он должен стремиться к постоянному совершенствованию, только в этом случае он станет успешным.

Вообще проблема кадров - это вопрос более масштабного уровня, вопрос выживаемости компании и ее корпоративного развития. "Синергия" сегодня активно растет, а число ключевых топ-менеджеров остается прежним, соответственно, растягиваются управленческие нити, возрастает нагрузка на менеджмент. Поэтому мы стоим перед сложной задачей - нужно испечь корпоративный "пирог" таким, чтобы он, с одной стороны, был большим, вкусным и красивым, а с другой - не потерял свою форму. Не могу сказать, что все у нас гладко в корпоративном управлении, но мы, как и любая крупная компания, стремимся к постоянным улучшениям, стремимся быть ближе к рынку, внедрять новые функции и технологии, которые у нас либо отсутствовали, либо были плохо развиты.

Сегодня у нас достаточно серьезные планы, и прежде всего мы будем уделять внимание такому направлению, как HR (Human Resources, работа с персоналом. - Прим. авт.), ведь основная задача управленцев подбирать правильные команды, поэтому ключевая задача, важная для развития компании - это улучшение работы по управлению персоналом. Де-факто кадровики в компании, к сожалению, по-прежнему заняты приемом на работу людей и их увольнением, нежели полным циклом, связанным с управлением персоналом.

Второе направление, которое важно для всей компании и где чувствуется дефицит идей, - это маркетинг. "Синергия" ориентирована на потребителя, и мы всегда должны развиваться в маркетинговом смысле, здесь нужно много делать для разработки новых брендов и вывода их на рынок, ребрендинга, анализа рынка, понимания потребителя, мотиваций, которые им движут. Наша задача - постоянные изменения, постоянное приближение к рынку, постоянное присутствие на той тонкой линии, где соприкасается потребитель и наш продукт, ведь только правильно чувствуя реакцию потребителя, можно стать успешными.

Базовые принципы

- На Дальнем Востоке у вас есть активы и в Приморье, и в Хабаровском крае. Как складываются отношения с региональными властями? Правда, что с губернатором Виктором ИШАЕВЫМ бизнесмену проще найти общий язык?

- В Хабаровском крае власти действительно заботятся о создании нормального инвестиционного климата, но то же самое можно сказать и о Приморье. У нас существуют нормальные рабочие отношения с различными уровнями власти, но главное для крупного бизнеса - все же не быть накоротке с тем или иным чиновником, а четко выполнять те функции, которые от него ждет общество и государство. Это развитие производства, рабочие места, открытость, налоги и активная социальная позиция. Четко придерживаясь этих базовых принципов, можно рассчитывать на лояльность и понимание со стороны власти. Ведь любой нормальный губернатор или мэр кровно заинтересован в том, чтобы его город или край стал территорией социально-экономического роста.

- Если сегодня, к примеру, мэр Находки или губернатор Приморья попросит вас профинансировать, к примеру, социальный проект. Что вы ему ответите?

- Мы всегда открыты для диалога. Есть четкое понимание, что бизнес существует в обществе и мы зависим от общества, являемся его частью. Безусловно, существуют социальные проблемы, к решению которых бизнес должен подключаться.

"Синергия" обладает большим опытом и собственными традициями в социальной деятельности, причем действует по собственной инициативе. Основным приоритетом компания для себя выбрала помощь детям. Проекты бывают как крупные (капитальный ремонт детского дома и коррекционного интерната в Находке, помощь детским домам в регионах, где расположены предприятия группы, покупка пассажирского автобуса для многодетной семьи), так и адресные (оплата билетов для спортивных команд, срочная дорогостоящая медицинская помощь и т.д.).

Кроме того, мы активно помогаем ветеранам войны и труда, инвалидам и другим категориям населения, нуждающимся в заботе и поддержке. Постепенно наша благотворительная деятельность приобретает более структурированный и целенаправленный характер. Например, в этом году мы подписали соглашение о партнерстве с правительством Хабаровского края, в рамках которого выделяем несколько миллионов рублей на решение социально-экономических проблем региона. Подобные соглашения планируем подписать и в Приморье, и в этом смысле готовы к максимальному сотрудничеству с властями всех уровней. Главное - четко знать, на что и как расходуются наши деньги.

- Для вас благотворительность - это личное дело или социальная ответственность бизнеса?

- И первое и второе. Часть проектов является формой социальной ответственности.

Мы понимаем, что государство не всегда в состоянии решить все вопросы, и осознаем, что все нерешенные социальные проблемы рано или поздно ударят по всем членам общества, поэтому их нужно решать прямо сейчас. Есть вещи, которые носят исключительно благотворительный характер и совершаются из нормальных человеческих побуждений.

- Будете ли вы вступать в какую-либо партию?

- Вступать куда-либо прямо сейчас не планирую. Считаю, что для принятия подобного решения должна присутствовать в первую очередь четкая идеологическая мотивация, а не конъюнктурные соображения.