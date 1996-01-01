Месторождение для карьеры

31 марта в Японском центре во Владивостоке пройдет ярмарка вакансий компании "Сахалин Энерджи". Представители компании расскажут о крупнейшем нефтегазовом проекте мира и ответят на вопросы, связанные с проектом "Сахалин-2" и возможностями развития карьеры.

В рамках презентации соискатели смогут познакомиться с сотрудниками компании, приехавшими из Владивостока на Сахалин, которые построили успешную карьеру в "Сахалин Энерджи".

Презентация состоится в Семинарном зале Японского Центра по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 37, 3-й этаж. В 12.00 состоится встреча со студентами и выпускниками вузов, в 15.00 - встреча со специалистами, желающими применить свой опыт и знания в реализации крупнейшего мирового проекта. Приглашаются все желающие.