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Справка для председателя

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

МВД РФ впервые создало Реестр дисквалифицированных лиц, в который занесены все, кто когда-либо был осужден за злоупотребления на рабочем месте и прочие преступления и кому суд запретил что-либо возглавлять. Соответственно, с 1 апреля кадровикам и работодателям придется сверять свои назначения с милицейской базой данных.

Более того, в некоторых случаях претендентам на должности начальников любого ранга придется предъявлять справки из милиции - мол, не привлекался. Иначе организации, трудоустроившей их, придется заплатить тысячу минимальных зарплат, пишет "Российская газета".

Процессуально такие нормы заложены в статье 32.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она требует обязательной проверки в милицейском реестре всех, с кем заключаются контракты на управление юридическими лицами. Но до недавнего времени этот документ был безжизненным - никакого реестра в природе не существовало. А значит, и сверяться было не с чем. Следовательно, отсутствовал и всякий спрос за нарушение. Сегодня, когда реестр появился, милиция намерена весьма жестко контролировать требования закона.

Милицейский реестр возник не на пустом месте - его формировали почти год. Милиция и суды заключили соглашение, по которому судебные органы всех регионов, всех властных "диагоналей" и "вертикалей" обязаны прислать в Главный информационно-аналитический центр МВД всю, что называется, фактуру по приговорам, содержащим запрет на занятие руководящих должностей.

Как будет выглядеть обращение гражданина за нужной ему информацией?

Человек, претендующий на руководящий пост, например желающий выполнять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, быть членом совета директоров, арбитражным управляющим или просто стать предпринимателем без образования юридического лица, должен получить ответ из милицейского реестра: не дисквалифицирован ли он?

В местном отделении милиции по конкретной ситуации подскажут более точно, в какой информационный центр обратиться. На себя лично эту бумагу в течение пяти дней он получит бесплатно. И не важно, гражданин ли он России, иностранец или вообще не имеет гражданства - ответят всем.

Надо ли будет платить за сведения о любом другом человеке - еще не решено. Возможно, юридическому лицу придется выложить символическую сумму в 100 руб. Что любопытно, такие запросы на кандидатов в начальники вправе делать и иностранцы. Разумеется, у заявителя должен быть паспорт или другое удостоверение личности.

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