Силинку выставят на аукцион

Силинское полиметаллическое месторождение в Кавалеровском районе будет выставлено на аукцион во втором квартале Агентством по природопользованию Приморского края. Предполагается, что на Силинку будут претендовать несколько желающих, в том числе ОАО "ГМК-Дальполиметалл".