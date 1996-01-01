ДВ центр судостроения будет находиться во Владивостоке

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" будет учреждена РФ в 4-месячный срок. Указ президента предусматривает учреждение на правах дочерних акционерных обществ корпорации трех крупных ОАО, в том числе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта во Владивостоке. Все 100% акций ОАО будут находиться в федеральной собственности. В уставный капитал ДВ центра будут внесены находящиеся в федеральной собственности 100% акций минус одна акция ОАО "Научно-исследовательский институт "Берег" (Владивосток) и 25 млн руб. денежных средств.