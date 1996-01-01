Платить или не платить?

За последние два года российский фондовый рынок вырос более чем на 100%, а ситуация с выплатами дивидендов значительно ухудшилась. Но не из-за того, что компании стали платить меньше, а из-за того, что рост курсовой стоимости большинства ценных бумаг значительно превосходит дивидендную доходность.

Для мелких инвесторов, разбалованных позитивной динамикой рынка, 5% доходности мало что решает. Капитализация компаний растет гораздо быстрее, чем дивидендные выплаты. Приморские компании здесь не являются исключением.

"Игры на дивидендах" ожидать не стоит

Управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ:

- Если два-три года назад дивидендная доходность достигала 8-10% (к примеру, ОАО "Дальсвязь"), то по итогам 2006 г. доходность в 3-4% уже считается хорошей. "Дальсвязь" по праву можно считать лидером среди дальневосточных компаний по дивидендной доходности. Но ситуация с предъявлением налоговых претензий может существенно снизить дивиденды в этом году. Руководство "Дальсвязи", вероятно, пойдет на создание резерва по условным обязательствам в размере 766 млн руб. Эта сумма будет изъята из чистой прибыли компании. По предварительным прогнозам, размер чистой прибыли без учета возможного создания резервов составит 1,2-1,3 млрд руб., соответственно дивидендная доходность по привилегированным акциям может составить 4%. Если же резервный фонд будет создан, то доходность будет немногим более 1,5%. Поэтому вряд ли здесь стоит ожидать "игры на дивидендах".

Не стоит также ожидать дивидендных выплат от недавно образованного ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК). По итогам 2006 г. дивиденды были выплачены "авансом" в качестве промежуточных. Напомним, тогда совет директоров ОАО "Дальэнерго" принимал решения о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2005 г. и по итогам I квартала 2006 г. На момент принятия решений дивидендная доходность составляла по "префам" (привилегированные акции) 5%, по обыкновенным акциям - 3,2%. Для энергетических компаний это считается хорошей доходностью.

Что касается ДЭК, то, во-первых, в уставе этой компании нет привилегированных акций, соответственно нет и обязательств по выплатам дивидендов. Выплаты дивидендов по обыкновенным акциям является правом, а не обязанностью совета директоров, кроме того, для этого необходимо также устойчивое финансовое положение компании. Судя по последней информации, по итогам 2007 г. прогнозируется, что ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" выйдут на чистый убыток в 1 млрд руб., 500 млн руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. Мы пока не спешим делать столь пессимистические прогнозы и ожидаем выхода первой консолидированной отчетности ОАО "ДЭК".

ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" по итогам 2005 г. выплатило рекордные для себя дивиденды, сумма которых составила 350 млн руб., это примерно 46% чистой прибыли компании. Однако по итогам 2006 г. вряд ли стоит ожидать таких дивидендов.

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ОАО "Приморское морское пароходство" сохраняют политику невыплаты дивидендов акционерам, реинвестируя прибыль.

Нормальный хозяйственник пренебрегает дивидендами

Генеральный директор ИФК "ДВ-Инвест" Алексей ВАКСМАН:

- Ждать от ситуации с дивидендами "справедливости" - пропорциональности прибыльности предприятия, это, мягко говоря, наивно по причине малой экономической эффективности технологии. Сравним, к примеру, выплату 100 руб. зарплаты и 100 руб. дивидендов. Разрекламированный, один из самых низких в мире 13%-ный подоходный налог реально сопровождается сейчас для предприятия 26,2% платежей во внебюджетные фонды на каждый рубль зарплаты. Т.е. чтобы обеспечить конкурентную зарплату, работодатель теряет на каждые 100 руб. зарплаты разными платежами 35 руб. 80 копеек. Значит, фактически ФОТ "съедает" больше 35%. И что крайне важно, эти 35 руб. 80 коп. уменьшают (!) налог на прибыль. Значит, одно налоговое обременение поглощается другим.

С дивидендами иначе. После выплаты 24% налога на прибыль, дивиденды облагаются по ставке 9%. Значит, по сложному проценту "теряется" на налоги 32 руб. 48 коп. на каждую сотню рублей выплат. А 9% платятся с уже обложенных налогом на прибыль сумм.

Минимальная разница между 35,80 и 32,48 руб. на каждую сотню, конечно, присутствует. Но дивиденды придется платить и "чужим" акционерам, да еще и процедуру надо проводить сложную и продолжительную. Тут-то весь эффект в 3,32 руб. и теряется. В итоге у предприятия "потерь" больше и нормальный хозяйственник пренебрегает дивидендами, заменяя их зарплатой для себя и своих работников. И это законно.

А другой мотивации для выплаты дивидендов (привлечение новых акционеров, повышение рыночной капитализации и прочих "долгоиграющих" экономических эффектов) у менеджмента и владельцев бизнеса из-за слабости фондового рынка пока нет. Вот и не платят они дивиденды. Или платят копейки.

Хотя, ради справедливости, надо отметить, что налоговые и прочие обременения на потребление в стране постоянно совершенствуются. Но до совершенства еще не дошло. Не думаю, что государство создаст когда-нибудь условия, обеспечивающие доход по дивидендам, соизмеримым доходу от изменения курсовой стоимости акций, например. Это мировая практика. А в нашей стране сейчас (!) для инвестора это вопрос, скорее, бухгалтерский, надуманный, незначительный. Пока акции дают 50-100% годовых приростом своей курсовой стоимости, пускай дивиденды останутся маленькой прибавкой к этой астрономической доходности!