У СУЭК будет свой терминал

ОАО "СУЭК" увеличит инвестиции в строительство экспортного угольного терминала в бухте Мучке в Ванинском порту до 5 млрд руб.

"Строительство терминала идет достаточно успешно. Мы планируем, что к окончанию первого полугодия 2008 г. терминал будет уже готов. На сегодняшний момент законтрактовано почти 90% всех позиций, освоено более 1 млрд руб. Всего мы планируем вложить до 5 млрд руб. в этот проект", - сообщил генеральный директор "СУЭК" Владимир РАШЕВСКИЙ журналистам в Хабаровске.