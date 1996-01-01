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Несмелые надежды
В феврале 2007 г. интегральный индекс деловой активности, рассчитываемый в рамках совместного проекта Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", отыграл январское падение на 0,3%, прибавив 0,4%. Главной причиной успеха стало возвращение оптимизма предпринимателей относительно будущего российской экономики. Правда, оптимизм этот пока довольно осторожный и вряд ли в скором времени достигнет уровня прошлого года.
Индекс деловой активности (ИДА) иллюстрирует динамику основных индикаторов экономики (промышленного производства, уровня инвестиций, состояния фондового рынка и др.) и предпринимательских ожиданий по поводу изменения этих показателей (методику расчета индекса см. на сайте www.amr.ru).
Все составляющие интегрального индекса деловой активности показали по итогам февраля небольшой, но уверенный рост. Лидером роста стал индекс предпринимательских оценок и ожиданий, прибавивший в весе 0,6%. Наихудший результат показал индекс ресурсной базы, чей прирост составил всего 0,2%. Повышение самого интегрального индекса оказалось ровно посередине - на отметке 0,4%. Таким образом, темпы роста индекса пока находятся на уровнях ниже прошлогодних, что может являться одним из признаков замедления темпов развития экономики.
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