Составлен рейтинг российских ИФНС

11 102 бюллетеня с оценками работы налоговых инспекций собрал журнал "Главбух" в рамках Всероссийской конференции бухгалтеров - участники голосовали на каждом региональном мероприятии.

В результате был составлен рейтинг, куда вошли 298 ИФНС. Инспекции оценивались по пяти критериям. Это комфорт, информационное обеспечение, оперативность, культура и квалификация. От Дальнего Востока в рейтинг попала МРИ ФНС России № 10 по Приморскому краю. Правда, она вошла в разряд худших инспекций страны.