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Количество налоговых споров в арбитражах уменьшилось вдвое

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Применяемая с 2006 года практика внесудебного списания небольших штрафов в два раза снизила нагрузку на арбитражные суды России. Такой вывод можно сделать из имеющейся в распоряжении РБК daily статистики работы арбитражных судов за 2006 год.

С 1 января 2006 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс (НК), касающиеся списания штрафов во внесудебном порядке. В частности, без судебного вердикта со счета компании может быть списана сумма штрафа до 50 тыс. руб., а со счета индивидуального предпринимателя -до 5 тыс. руб. по каждому налогу. Как предполагали чиновники, эта мера должна была позволить сократить непомерную нагрузку на арбитражные суды.

Сокращение количества дел автоматически уменьшило нагрузку на судей. "Раньше в арбитражных судах одним судьей рассматривалось более 100 дел в месяц, - рассказал РБК daily источник в суде. - По данным за 2006 год, нагрузка на судей сократилась почти вдвое". Действительно, в прошлом году, в среднем, судья арбитражного суда в России рассматривал всего 50,3 дела в месяц.

"В 2007 году число заявлений еще больше уменьшится, поскольку инспекции предоставили право списания любых штрафов во внесудебном порядке, - сообщил руководитель Департамента финансового и управленческого консалтинга "МЦФЭР-консалтинг" Алексей ЛОБАНОВ. - Это заметно облегчит работу налоговикам, а налогоплательщикам придется брать в свои руки инициативу по обжалованию решений налоговиков". Кроме того, необходимо учесть, что с 2007 года изменилось законодательство по НДС. "Раньше действовал разрешительный порядок возмещения НДС, а теперь уведомительный, - поясняет г-н Сотов. - Налоговики отказывали предпринимателям в праве на вычет, и они шли в суд, а теперь количество судебных тяжб по НДС также должно уменьшиться".

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