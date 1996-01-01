Sasol и PetroSA построят для госкомпании завод на Сахалине

В минувшую пятницу российское Министерство природных ресурсов сообщило, что "Роснефть" намерена построить завод по производству синтетических нефтепродуктов из газа (GTL) совместно с южноафриканскими компаниями Sasol и PetroSA.

По мнению экспертов, завод, скорее всего, будет работать на газе с сахалинских проектов "Роснефти", сообщает ИА REGNUM.

Технология GTL позволяет перерабатывать природный газ в синтетическую нефть, дизельное топливо, нафту, смазочные масла, парафины. "Роснефть" заинтересовалась GTL летом 2006 года. Тогда вице-президент компании Александр САПРОНОВ заявил, что компания рассматривает возможность производства нового вида топлива.