Рынки превращаются...

Для владельцев розничных рынков и торговых зон 1 апреля пробьет час икс. Любой иностранец, замеченный контролирующими органами за продажей какого либо товара, принесет штрафы от 250 до 800 тыс. руб. Таковы "официальные" последствия принятия закона "О розничных рынках". Что же на деле?

ДДГ "ЗР" уже не раз возвращалась к теме ограничения деятельности китайских и вьетнамских торговцев на местных рынках. Причем, комментируя новый закон, бизнесмены намекали на то, что от введения ФЗ-271 пострадают исключительно потребители дешевых китайских товаров. А сам рыночный бизнес, несмотря на всю "суровость" изменившегося законодательства, понесет минимальные потери. Теперь, когда до 1 апреля остались считанные дни, можно с уверенностью говорить, что предприниматели оказались правы. И что самое удивительное, рыночное реформирование сыграло на руку китайским бизнесменам.

Прежде всего, по мнению многих экспертов, частичный уход китайских предпринимателей с рынков будет компенсирован их переходом в оптовое звено торговли. "Закон не запрещает китайскому бизнесу заниматься оптовой торговлей, поэтому они наймут русских продавцов в качестве дешевой рабочей силы, а сами перейдут на следующую ступень развития, какой является организация оптовой торговли. Таким образом, китайский бизнес автоматически укрупняется и консолидируется, - уверен заместитель председателя Приморской ТПП Владимир ДЕНИСОВ. - Причем в этой ситуации настораживают не только экономические моменты. Усиливается социальный аспект. Получается, что китайская диаспора фактически будет выступать работодателем на Дальнем Востоке".

То, что китайский бизнес укрупняется, налицо. Так, во Владивостоке открылся новый большой торговый центр под громким названием "Китай-город". А в Хабаровске продолжается строительство китайского торгового центра "Азия". Как ни в чем не бывало работает самый крупный на Дальнем Востоке китайский рынок в Уссурийске. Он "внезапно" стал оптовым.

Сохранение китайского рынка произошло за счет лояльности местных властей. Дело в том, что любой розничный рынок может стать оптовым, торговой зоной или торговым центром, нужно только желание и помощь властей. Помощь заключается в том, что при получении земли предприниматели, занимавшиеся организацией рыночной торговли, в документах указывали, что на этом месте будет рынок. Если эту формулировку изменить, то соответственно меняются и другие документы. По данным управления торговли и бытового обслуживания администрации Владивостока, в приморской столице 13 рынков и 37 торговых площадок. Теперь бывшие рынки активно становятся торговыми зонами.

Самый большой во Владивостоке китайский рынок на Спортивной, принадлежащий ООО "Буше", по информации ДДГ "ЗР", становится торговой зоной. Видимо, ему дали на это добро в администрации Приморского края, которая отныне отвечает за все рынки Приморского края. Добро было получено после того, как администрация рынка представила новый проект.

Согласно документу, вокруг стадиона ТОФ будут размещены легкие торговые конструкции. Причем военные передали ООО "Буше" в долгосрочную аренду расположенный посредине торговых площадей стадион. Факт примечательный, ведь ранее военное ведомство, которое довело спортивное сооружение до состояния мусорной свалки, не соглашалось отдать стадион для реконструкции администрации Владивостока. Но теперь, когда по большому счету стадион стал "спасителем" серьезного бизнеса, аренда уже не кажется военным чем-то предосудительным. Интересно, что по этому поводу думают в военной прокуратуре?

Китайский рынок (ИП Мелихов) в районе владивостокского автовокзала вскоре станет торговым центром. Его администрация уже разработала и утвердила проект реконструкции. Что касается ООО "Восточный двор" (верхний рынок перед торговым центром "Бачурин"), то там решили вопрос кардинально. Вместо 500 контейнеров на этом месте будет большая парковочная площадка. Что касается торгового центра "Бачурин", то в нем уже работает большое количество российских продавцов. Но если пройтись по рядам, то и китайские лица увидеть можно. Но, как говорят сами продавцы, они оперативно обзавелись российским гражданством, благо это сегодня не проблема.

ОАО "Сельхозрынок", которое по факту уже давно не рынок, а современный торговый центр, также сумело решить вопрос перепозиционирования. Так что жесткие требования, касающиеся сельхозрынков, к данному предприятию не относятся.

"Мы уверены, что к назначенному сроку иностранной рабочей силы на розничных рынках не будет. Владельцы рынков и торговых зон посещали наши семинары, где мы не только объясняли последствия нарушений законодательства, но и проводили разъяснительную работу. Они сделали соответствующие выводы, и проверки межведомственных групп показали, что процент иностранцев постоянно снижается. В среднем, по всем рынкам и зонам это около 13%", - заявил начальник управления торговли и бытового обслуживания администрации Владивостока Александр ГАЛУЩЕНКО.

"В апреле рыночная революция не закончится, - считает помощник главы города Владивосток по предпринимательству Сергей РУСАЛЕНКО. - Предстоят реконструкция торговых зон, смена зонирования, утверждение розничных правил торговли, создание управляющих компаний и многое другое. Поэтому мы ожидаем, что в администрации Приморского края реанимируют управление торговли".